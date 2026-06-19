Lenovo выпустила доступный игровой QHD-монитор с частотой обновления 275 Гц за $130

Компания Lenovo выпустила доступный игровой монитор под своим суббрендом Lecoo в Китае. Новинка называется Lecoo N2521SQ. Монитор предлагает 24,5-дюймовый дисплей на матрице Fast IPS с поддержкой разрешения 2560 × 1440 пикселей и частоты обновления 275 Гц.

Производитель заявляет для монитора 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 132-процентный sRGB. Типичная яркость дисплея составляет 300 кд/м2. Точность цветопередачи — Delta E < 2.

Монитор имеет поддержку HDR и предлагает игровой режим Game Plus, обеспечивающий помощь в прицеливании. Поддержку технологий синхронизации изображения AMD FreeSync и Nvidia G-Sync производитель не упоминает. Учитывая низкую стоимость монитора, вероятно её и нет. Для монитора заявлена скорость отклика 3 мс в стандартном режиме и 1 мс в режиме Speed Mode.

В оснащение входят один разъём DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.0. Монитор поставляется с подставкой с минимальной эргономикой — можно лишь изменять угол наклона дисплея. В Китае монитор Lecoo N2521SQ предлагается за 888 юаней или около $131.