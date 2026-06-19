Google заявила о готовности запустить программу верификации разработчиков и приложений

Google опубликовала новую информацию о программе верификации разработчиков приложений для Android, первый этап которой стартует в этом году, а полноценный запуск — уже в следующем.

С момента запуска процесса регистрации в марте этого года Google верифицировала несколько миллионов приложений. Этот показатель включает в себя «почти все установки из „Play Маркета“ и подавляющее большинство установок вне „Play Маркета“». С 30 сентября пользователи в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде увидят защитную маркировку приложений в рамках программы верификации разработчиков, в соответствии с которой будет блокироваться установка из неизвестных источников в целях борьбы с киберпреступниками.

Google пообещала начать с проверки приложений в магазинах, принадлежащих производителям устройств, в том числе:

Google («Play Маркет»);

Honor (Honor App Market);

OPlus (Oppo App Market);

Samsung (Galaxy Store);

Transsion (Palm Store);

Vivo (V-Appstore);

Xiaomi (GetApps).

Кроме того, на устройствах под управлением Android 8 и более свежих версий платформы появится служба Android Developer Verifier (com.google.android.verifier) — она будет развёртываться с июня по сентябрь. Служба призвана «подтверждать, что приложение зарегистрировано на верифицированного разработчика».

В июле компания начнёт запуск учётных записей разработчиков с ограниченным распространением приложений; по всему миру они заработают в августе. Новый тип аккаунта предназначен для студентов, любителей и учащихся — без предъявления удостоверения личности государственного образца или внесения платы владельцы таких учётных записей смогут распространять свои приложения не более чем на 20 устройств.

Google также запустит средства API Android Developer ID Status — их можно будет интегрировать прямо в средства разработки CI/CD, массово верифицируя приложения сразу по их выходе. С августа приложения от разработчиков начнут устанавливаться через «расширенный процесс» с увеличенным числом шагов — этой задержки можно будет избежать, используя для установки инструмент Android Debug Bridge (adb). А с 2027 года, «после учёта отзывов наших партнёров, пользователей и сообщества разработчиков», программа верификации станет обязательной по всему миру.