Сегодня 19 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Google заявила о готовности запустить пр...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google заявила о готовности запустить программу верификации разработчиков и приложений

Google опубликовала новую информацию о программе верификации разработчиков приложений для Android, первый этап которой стартует в этом году, а полноценный запуск — уже в следующем.

Источник изображения: android-developers.googleblog.com

Источник изображения: android-developers.googleblog.com

С момента запуска процесса регистрации в марте этого года Google верифицировала несколько миллионов приложений. Этот показатель включает в себя «почти все установки из „Play Маркета“ и подавляющее большинство установок вне „Play Маркета“». С 30 сентября пользователи в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде увидят защитную маркировку приложений в рамках программы верификации разработчиков, в соответствии с которой будет блокироваться установка из неизвестных источников в целях борьбы с киберпреступниками.

Google пообещала начать с проверки приложений в магазинах, принадлежащих производителям устройств, в том числе:

  • Google («Play Маркет»);
  • Honor (Honor App Market);
  • OPlus (Oppo App Market);
  • Samsung (Galaxy Store);
  • Transsion (Palm Store);
  • Vivo (V-Appstore);
  • Xiaomi (GetApps).

Кроме того, на устройствах под управлением Android 8 и более свежих версий платформы появится служба Android Developer Verifier (com.google.android.verifier) — она будет развёртываться с июня по сентябрь. Служба призвана «подтверждать, что приложение зарегистрировано на верифицированного разработчика».

В июле компания начнёт запуск учётных записей разработчиков с ограниченным распространением приложений; по всему миру они заработают в августе. Новый тип аккаунта предназначен для студентов, любителей и учащихся — без предъявления удостоверения личности государственного образца или внесения платы владельцы таких учётных записей смогут распространять свои приложения не более чем на 20 устройств.

Google также запустит средства API Android Developer ID Status — их можно будет интегрировать прямо в средства разработки CI/CD, массово верифицируя приложения сразу по их выходе. С августа приложения от разработчиков начнут устанавливаться через «расширенный процесс» с увеличенным числом шагов — этой задержки можно будет избежать, используя для установки инструмент Android Debug Bridge (adb). А с 2027 года, «после учёта отзывов наших партнёров, пользователей и сообщества разработчиков», программа верификации станет обязательной по всему миру.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
У Google Android 17 проявились первые сбои: исчезают виджеты, отказывает Wi-Fi в приложениях
В Android 17 появится режим игровой приставки для складных смартфонов, но не сразу
Google выпустила Android 17 — с ограничителем потребления ОЗУ, «пузырями» для всех приложений и другими улучшениями
В последнем обновлении Windows 11 сломалась «Корзина» и запуск приложений Office
В устройствах Apple с чипами A12 и A13 найдена неустранимая уязвимость, подходящая для джейлбрейка
Google DeepMind выработала линию защиты от собственных ИИ-агентов
Теги: google, android, верификация
google, android, верификация
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные создали настолько чёрную автомобильную краску, что она воспринимается как дыра в реальности
Власти США подозревают, что передовое EUV-оборудование ASML для производства чипов могло попасть в Китай
США оштрафовали немецкую Bosch на $36 млн за поставки Huawei без разрешения
«Даже представить не могу, сколько сил ушло на всё это»: фанатов Morrowind впечатлил грибной город Садрит Мора в реалистичном масштабе
Японский GlobalSign провёл вторую волну отзыва сертификатов у российских организаций
Google заявила о готовности запустить программу верификации разработчиков и приложений 40 мин.
В последнем обновлении Windows 11 сломалась «Корзина» и запуск приложений Office 2 ч.
У Google Android 17 проявились первые сбои: исчезают виджеты, отказывает Wi-Fi в приложениях 4 ч.
Alibaba Cloud делает ставку на развитие во Франции, а Европа желает получить больше контроля над ИИ-инфраструктурой 4 ч.
Глава PlayStation уклонился от ответа на вопрос о будущем эксклюзивов Sony на ПК, но инсайдер прояснил план компании 4 ч.
Telegram не смог отменить временную блокировку в Индии 5 ч.
Игроки Crimson Desert теперь могут заняться внешним обустройством дома — детали обновления 1.12.00 6 ч.
Apple открыла iOS в Бразилии, но комиссии не отменила 6 ч.
Atlus устроила демонстрацию Persona 4 Revival — 19 минут геймплея и подробности ремейка культовой японской RPG 7 ч.
«Яндекс» добавил в чат с «Алисой AI» ИИ-персонажей 7 ч.
Сбербанк этой осенью представит человекоподобных роботов собственной разработки 38 мин.
Потребительский SATA SSD выдержал 15 000 полных перезаписей за 16 лет и продолжает работать 43 мин.
Cloud.ru начал строительство собственного ЦОД в Московской области 2 ч.
В Тасмании начали строить «чёрный ящик Земли» — сверхзащищённый бункер с климатическим архивом планеты 2 ч.
Выход SpaceX на биржу сделал миллиардерами членов совета директоров и сотрудников компании 2 ч.
MaxSun выпустила материнские платы Mini-ITX с разъёмами MCIO вместо привычных PCIe x16 3 ч.
Россияне закупились рекордным количеством складных смартфонов 3 ч.
В китайских подделках GeForce RTX 4090 начали использовать пластиковые GPU 3 ч.
Учёные создали прототип сверхэнергоэффективного транзистора на квантовом эффекте группового поведения электронов 4 ч.
Rackspace развернёт ИИ-оборудование AMD на 30 МВт в ЦОД по всему миру 4 ч.