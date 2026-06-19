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Легендарная российская игра «Вангеры» спустя 28 лет получила поддержку 60 кадров/с и исправления древних багов

Российская «Ассоциация К-Д Лаб», основанная экс-сотрудниками калининградской студии «К-Д Лаб», объявила о выходе крупного обновления для культового отечественного гоночного экшена «Вангеры».

Источник изображений: «Ассоциация К-Д Лаб»

Источник изображений: «Ассоциация К-Д Лаб»

Основным нововведением патча стала поддержка 60 кадров/с — игру оптимизировали для «нормальной работы» с повышенной кадровой частотой. Переключение между новым и старым режимами доступно в настройках графики.

«Завершена многолетняя работа: в игру добавлена частота кадров 60 FPS. Прочувствуйте на новом уровне развоз товаров, охоту на раффа, участие в ритуальных гонках, сбор нюхи и многое другое», — призвали авторы.

Помимо поддержки 60 кадров/с, обновление включает исправления значительного числа багов, многие из которых, по словам разработчиков, «таились в дебрях кода с самого рождения игры».

Команда доработала мультиплеерную составляющую, устранила вылеты, починила табутаски, игровые события, физику и звук, подкорректировала графику и тексты, улучшила интерфейс и систему сборки.

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Релиз обновления приурочен к 28-летию «Вангеров» — проект поступил в продажу 19 июня 1998 года. Разработчики решили отметить день рождения «любимой игры особенным образом».

События «Вангеров» разворачиваются в постапокалиптической вселенной «Потерянная Цепь». Игрокам в роли странников на боевых машинах (тех самых вангеров) предстоит выполнять задания, грабить, торговать, воевать или просто исследовать миры.

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Теги: вангеры, ассоциация к-д лаб, гоночная игра, экшен
вангеры, ассоциация к-д лаб, гоночная игра, экшен
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