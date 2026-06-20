Socket AM4 всё ещё актуален: ASRock выпустила новую материнскую плату на чипсете AMD B550

ASRock выпустила B550 Rock WiFi — это новая материнская плата формата ATX для платформы AMD Socket AM4. Она поступит в продажу в Японии 26 июня по цене 16 980 иен ($105).

Материнская плата действительно предназначена для процессоров с разъёмом AM4, который дебютировал в 2016 году с выходом чипов серии AMD Bristol Ridge. Процессоры Ryzen появились год спустя, но производители плат продолжают выпускать новинки с этим сокетом и спустя десятилетие. Это нечастое явление для настольной платформы, но AM4 сохраняет свою актуальность благодаря широкому ассортименту чипов Ryzen и поддерживаемой памяти DDR4. AMD и сама не готова отказаться от этой платформы — недавно она решила вернуть на рынок процессор Ryzen 5800X3D.

ASRock B550 Rock WiFi может похвастаться компоновкой ATX, поддержкой Wi-Fi 6E, 2,5-гигабитным Ethernet и тремя слотами M.2. Плата построена на чипсете AMD B550 и поддерживает процессоры AMD Ryzen 3000, 3000G, 4000G, 5000 и 5000G. В наличии 10-фазная система питания, четыре слота DDR4 DIMM и поддержка до 128 Гбайт памяти: DDR4-4733+ при разгоне, в зависимости от процессора.

Для накопителей предусмотрен один слот Hyper M.2 (PCIe 4.0 x4), один Ultra M.2 (PCIe 3.0 x4), один базовый M.2 (PCIe 3.0 x2) и четыре 6-гигабитных SATA. Для плат расширения имеются один слот PCIe 4.0 x16 и один PCIe 3.0 x16, работающий в режиме x2. Поддерживается Bluetooth. На задней панели размещены выход HDMI, порт USB Type-C, порты USB 3.2 Gen1 и USB 2.0, разъём сетевого адаптера Realtek 2.5G и вывод 7.1-канального звука (Realtek ALC897). ASRock предупредила, что материнская плата B550 Rock WiFi может не поступить в продажу по всему миру — пока известно о её выходе только в Японии.