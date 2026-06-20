Сегодня 20 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости материнские платы Socket AM4 всё ещё актуален: ASRock выпу...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Socket AM4 всё ещё актуален: ASRock выпустила новую материнскую плату на чипсете AMD B550

ASRock выпустила B550 Rock WiFi — это новая материнская плата формата ATX для платформы AMD Socket AM4. Она поступит в продажу в Японии 26 июня по цене 16 980 иен ($105).

Источник изображений: asrock.com

Источник изображений: asrock.com

Материнская плата действительно предназначена для процессоров с разъёмом AM4, который дебютировал в 2016 году с выходом чипов серии AMD Bristol Ridge. Процессоры Ryzen появились год спустя, но производители плат продолжают выпускать новинки с этим сокетом и спустя десятилетие. Это нечастое явление для настольной платформы, но AM4 сохраняет свою актуальность благодаря широкому ассортименту чипов Ryzen и поддерживаемой памяти DDR4. AMD и сама не готова отказаться от этой платформы — недавно она решила вернуть на рынок процессор Ryzen 5800X3D.

ASRock B550 Rock WiFi может похвастаться компоновкой ATX, поддержкой Wi-Fi 6E, 2,5-гигабитным Ethernet и тремя слотами M.2. Плата построена на чипсете AMD B550 и поддерживает процессоры AMD Ryzen 3000, 3000G, 4000G, 5000 и 5000G. В наличии 10-фазная система питания, четыре слота DDR4 DIMM и поддержка до 128 Гбайт памяти: DDR4-4733+ при разгоне, в зависимости от процессора.

Для накопителей предусмотрен один слот Hyper M.2 (PCIe 4.0 x4), один Ultra M.2 (PCIe 3.0 x4), один базовый M.2 (PCIe 3.0 x2) и четыре 6-гигабитных SATA. Для плат расширения имеются один слот PCIe 4.0 x16 и один PCIe 3.0 x16, работающий в режиме x2. Поддерживается Bluetooth. На задней панели размещены выход HDMI, порт USB Type-C, порты USB 3.2 Gen1 и USB 2.0, разъём сетевого адаптера Realtek 2.5G и вывод 7.1-канального звука (Realtek ALC897). ASRock предупредила, что материнская плата B550 Rock WiFi может не поступить в продажу по всему миру — пока известно о её выходе только в Японии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ASRock показала платы X870E Taichi 10th Anniversary и Z890 Taichi 10th Anniversary для AMD и Intel
ASRock анонсировала игровые мониторы Taichi и Phantom Gaming на базе QD-OLED и Tandem OLED
ASRock представила юбилейную матплату Z890 Taichi 10th Anniversary с обновлённым дизайном
MaxSun выпустила материнские платы Mini-ITX с разъёмами MCIO вместо привычных PCIe x16
MSI наделила свои платы для Intel поддержкой половинчатых модулей DDR5 HUDIMM
Gigabyte представила бюджетную плату B840M Force WIFI6E с разгоном DDR5 и оптимизациями для Ryzen X3D
Теги: asrock, am4, материнская плата
asrock, am4, материнская плата
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Первые за год новые кадры из GTA VI впечатлили фанатов детализацией
Процессоры «Эльбрус» вновь поставляются в Россию — производство наладили в дружественной стране
Учёные создали настолько чёрную автомобильную краску, что она воспринимается как дыра в реальности
Власти США подозревают, что передовое EUV-оборудование ASML для производства чипов могло попасть в Китай
Google DeepMind покинул лауреат Нобелевской премии Джон Джампер — он перейдёт в Anthropic
ИИ Continuum найдёт и починит уязвимости у клиентов AWS 2 ч.
В октябре Microsoft прекратит поддержку Office 2021 — продолжать им пользоваться будет небезопасно 2 ч.
Claude Code помог решить многолетнюю проблему с зависанием дисплея ноутбуков с графикой AMD 3 ч.
Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции 3 ч.
Apple прояснила ситуацию с отсутствием поддержки watchOS 27 на старых смарт-часах 6 ч.
Microsoft обнаружила новый вредонос для кражи криптовалюты, распространяемый на USB-накопителях 6 ч.
Еврокомиссия выбрала, кто построит официальную европейскую модель ИИ с 400 млрд параметров 6 ч.
Microsoft раскрыла сроки выпуска Windows 11 26H2 и аппаратные требования 8 ч.
Трамп перестал считать Anthropic угрозой нацбезопасности США 8 ч.
Новая статья: Solarpunk — выживание под солнечными лучами. Рецензия 19 ч.
AMD и Intel совместно утвердили набор ИИ-инструкций ACE для будущих x86-процессоров 12 мин.
Китай ужесточает контроль за поставками индия — это может ударить по производству дисплеев и оптических чипов 58 мин.
Socket AM4 всё ещё актуален: ASRock выпустила новую материнскую плату на чипсете AMD B550 2 ч.
В Словении запущена НРС-система FRIDA с ускорителями NVIDIA Blackwell 3 ч.
Silent PC выпустила водонепроницаемый ПК на AMD Ryzen 9000 с ценой от $3350 3 ч.
Огромные премии сотрудников SK Hynix и Samsung создали угрозу инфляции в Южной Корее 3 ч.
Сделка Microsoft с Oracle по аренде облачной инфраструктуры сорвалась из-за требований безопасности 6 ч.
NASA попытается спасти падающую обсерваторию Swift с помощью космического буксира 6 ч.
Политические меры вряд ли ослабят дефицит памяти на потребительском рынке 6 ч.
Учёные создали простой регулируемый источник квантового света — его буквально можно подкрутить до нужного режима 7 ч.