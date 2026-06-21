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Хакеры взломали систему экстренного оповещения в Бразилии и разослали миллионам граждан странное «предупреждение»

На этой неделе хакеры провели успешную атаку против Национальной системы оповещения Бразилии, в результате чего им удалось отправить на смартфоны жителей страны не менее 10 разных сообщений. Власти были вынуждены отключить систему оповещения на неопределённый срок.

Источник изображения: xAi

Источник изображения: xAi

В сообщении сказано, что злоумышленники разослали оповещение со словом «misantropi4» на миллионы пользовательских смартфонов по крайней мере в семи штатах. Таким образом хакеры доносили до бразильцев слово «мизантропия», означающее ненависть к обществу или определённым группам людей. На деле никакой опасности не было, а позднее в Министерстве интеграции и регионального развития подтвердили факт взлома системы. В настоящее время в обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы Бразилии.

Первое несанкционированное оповещение было зарегистрировано ещё вечером в пятницу, 19 июня, в штате Парана. В течение нескольких часов после этого сообщения, которые обходят бесшумный режим на смартфонах и перекрывают все открытые окна, получили жители Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Бразилиа и других городов страны.

Национальный секретарь по вопросам защиты и гражданской обороны Волни Вольф (Wolnei Wolff) заявил на пресс-конференции, что было вывялено десять несанкционированных оповещений в разных штатах. Основная их масса отправлялась через систему Cell Broadcast, но часть сообщений распространялась по SMS. Официальное количество затронутых инцидентом устройств не уточняется. По оценке немецкого издания Ad-hoc-News, проблема затронула около 30 млн человек.

В сообщении также сказано, что после первой попытки блокировки системы оповещения злоумышленники сумели вернуть себе доступ. По данным источника, платформа продолжит оставаться в неработоспособном состоянии до тех пор, пока специалисты её полностью не восстановят. Какая именно уязвимость использовалась злоумышленниками, не уточняется.

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Теги: хакеры, хакерская атака, бразилия
хакеры, хакерская атака, бразилия
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