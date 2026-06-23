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«640 Кбайт хватит для всех»: Microsoft снизила стартовую цену новых Surface до $849 благодаря 8 Гбайт памяти

Microsoft представила новые «экономичные» конфигурации 12-дюймового Surface Pro и 13-дюймового Surface Laptop с 8 Гбайт оперативной памяти, пытаясь сгладить продолжающийся рост цен на компьютерные компоненты, из-за которого стоимость Surface PC резко выросла. Цены на эти модели начинаются от $849 за Surface Pro и от $949 за Surface Laptop.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Помимо сниженного объёма оперативной памяти, ничего нового в этих устройствах нет. Это модели Surface Pro и Surface Laptop, работающие на свежих процессорах Qualcomm Snapdragon X Plus и располагающие твердотельными накопителями ёмкостью 256 Гбайт. Изначально эти устройства выпускались с 16 Гбайт ОЗУ по цене $799 и $899 соответственно, но в начале этого года их цена перевалила за $1000.

Сложившаяся ситуация с дефицитом памяти и бурным ростом цен заставляет многих производителей снижать объём ОЗУ и ёмкость накопителей своих устройств для поддержания падающих продаж. Microsoft вынуждена дополнительно оптимизировать свою ОС Windows 11 для работы на устройствах с объёмом оперативной памяти менее 16 Гбайт, что предполагает отключение таких возможностей, как виджеты и инструменты ИИ.

Microsoft продолжит поставки моделей с 16 Гбайт оперативной памяти для тех, кто нуждается в повышенной производительности и функциях искусственного интеллекта, но для ряда базовых задач и простейших рабочих процессов 8-гигабайтной конфигурации может оказаться достаточно.

Новые конфигурации с 8 Гбайт оперативной памяти, по всей видимости, относятся только к моделям среднего ценового сегмента. Флагманские модели Surface Laptop 8-го и Surface Pro 12-го поколения по-прежнему оснащаются как минимум 16 Гбайт оперативной памяти, а цены на эти устройства стартуют от $1499.

«640 Кбайт хватит для всех», — когда-то сказал Билл Гейтс, и похоже эту классическую цитату в Microsoft решили вспомнить.

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Теги: microsoft surface, конфигурация, озу, рост цен
microsoft surface, конфигурация, озу, рост цен
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