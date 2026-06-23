Microsoft начала принудительно обновлять Windows 11 до версии 25H2 на всех совместимых ПК

Microsoft незаметно расширила программу интеллектуального развёртывания Windows 11 25H2, включив в неё все совместимые устройства с Windows 11 версий Home и Pro, не находящиеся под управлением ИТ-отделов. Эксперты утверждают, что принудительная установка — это не так уж плохо. Windows 11 25H2 основана на том же коде, что и 24H2, устанавливается всего за несколько минут и продлевает срок поддержки устройства на целый год.

В течение нескольких месяцев развёртывание 25H2 было выборочным. Когда Microsoft впервые описала его статус в марте 2025 года, на странице состояния выпуска Windows 11 было указано, что интеллектуальное развёртывание распространилось только на устройства, работающие под управлением Home и Pro версий Windows 11 24H2. Устройства с версией 23H2 и более ранние выпуски не были включены в область автоматической установки.

К 15 мая 2025 года Microsoft обновила документ и изменила формулировки. После этого на обновлённой странице состояния выпуска появилось сообщение: «Устройства, работающие под управлением версий Home и Pro Windows 11 и не управляемые ИТ-отделами, получат обновление до Windows 11, версия 25H2, посредством интеллектуального развёртывания на основе машинного обучения». Удаление уточнения о версии 24H2 показывает, что Microsoft расширила область действия обновления, включив в неё устройства с любой подходящей потребительской версией Windows 11.

Ранее устройства с версией 23H2 принудительно обновлялись до 25H2 после окончания поддержки этой версии в ноябре 2025 года. Новым является то, что теперь обновление распространяется на все неуправляемые потребительские ПК, независимо от поддерживаемой версии Windows 11. Управляемые корпоративные устройства пока остаются вне зоны действия обновления.

Windows 11 23H2 перестала получать обновления безопасности для пользователей Home и Pro в ноябре 2025 года. Версия 24H2 имеет аналогичную временную шкалу, поддержка потребительских версий заканчивается в октябре 2026 года. Бизнес-версии обеих версий получают дополнительный год до прекращения поддержки, но направление развития одинаково.