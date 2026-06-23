Nothing представит 7 июля смартфон Phone (4b)

Компания Nothing подтвердила, что её грядущий дебютный смартфон серии "(b)" действительно будет выпущен под названием Phone (4b). Компания также объявила дату анонса устройства.

Nothing Phone (4b) дебютирует в Индии и на мировых рынках 7 июля, подтвердила компания через свои каналы в социальных сетях и официальный микросайт Flipkart. Nothing также поделилась обновлённым эскизом дизайна, предлагающим ещё один взгляд на дизайн телефона — вверху по центру на изображении выше.

Если более ранний тизер предполагал, что Phone (4b) может иметь одну заднюю камеру, последний эскиз рисует другую картину. На нём изображён вертикальный модуль камеры в форме капсулы, помещённый в прямоугольный блок камер. Модуль кажется достаточно большим, чтобы вместить более одного датчика камеры.

Между тем, рядом с модулем камеры расположен отдельный круглый вырез, вероятно, в котором размещаются светодиодная вспышка и датчик автофокуса. Эскиз также показывает горизонтальную полосу на блоке камер, напоминающую элемент подсветки на Nothing Phone (4a). Однако до сих пор неясно, является ли это настоящей подсветкой или просто элементом дизайна телефона.