AOC представила яркий игровой OLED-монитор Agon Pro AGP277QKDC с разгоном до 720 Гц при разрешении HD

Компания AOC представила игровой 27,7-дюймовый OLED-монитор Agon Pro AGP277QKDC. Новинка поддерживает два режима работы: QHD (2560 × 1440 пикселей) при частоте обновления 540 Гц и HD (1280 × 720 пикселей) при частоте обновления 720 Гц.

В основе Agon Pro AGP277QKDC используется четырёхслойная матрица Tandem WOLED четвёртого поколения, обеспечивающая максимальную яркость на уровне 1500 кд/м2 (при 1,5 % APL). Многослойная структура матрицы также повышает надёжность дисплея за счёт распределения излучающей нагрузки между несколькими слоями. Монитор оснащён встроенной системой защиты OLED Care, а производитель заявляет для него трёхлетнюю гарантию от выгорания экрана.

Для дисплея Agon Pro AGP277QKDC заявлены 99,5-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и сертификация VESA DisplayHDR True Black 500. Новинка поддерживает технологии синхронизации изображения Nvidia G-Sync и Adaptive-Sync. Производитель также заявляет о полной оптимизации для PS5 и Xbox Series X/S.

В оснащение монитора входят два разъёма HDMI 2.1, один DisplayPort 2.1 (UHBR20), а также USB-C с функцией зарядки мощностью 65 Вт. Монитор также имеет встроенный KVM-переключатель, позволяющий управлять двумя источниками сигнала с помощью одного комплекта мыши и клавиатуры. В комплект поставки входит эргономичная подставка с возможностью регулировки высоты экрана над столом, углов поворота и наклона. Также предусмотрены выдвижной держатель для наушников и настраиваемая RGB-подсветка Light FX.

AOC оценила Agon Pro AGP277QKDC в 699 британских фунтов. Монитор появится в продаже в сентябре этого года.