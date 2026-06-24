Asus предсказала, что подорожание ПК замедлится в третьем квартале

Компания Asus ожидает, что стоимость ПК продолжит расти в третьем квартале, но очередная корректировка стоимости будет меньше предыдущей. Об этом сообщил глава системного бизнеса Asus на Тайване Ляо И-сян (Liao Yi-hsiang).

Топ-менеджер отметил, что некоторые продукты Asus на Тайване к маю нынешнего года подорожали почти на 30 % по сравнению с четвёртым кварталом 2025 года. Вендор по-прежнему ожидает очередную корректировку цен в третьем квартале, но прогнозирует рост в пределах 10 %.

Это сообщение последовало за предыдущими корректировками цен со стороны Asus в первом и втором кварталах текущего года. Компания объяснила рост цен дефицитом чипов памяти и увеличением стоимости комплектующих. По словам Ляо, в третьем квартале рост стоимости продукции Asus должен быть более умеренным, поскольку цена на чипы памяти и твердотельные накопители снизилась. Также было сказано, что Asus учитывает готовность потребителей принять новые цены, поскольку очередное существенное повышение стоимости может превысить уровень, который способен выдержать рынок.

Напомним, в марте Asus предупреждала потребителей, что цены на ПК на Тайване могут вырасти на 25-30 % во втором квартале. Ранее вендор также заявлял, что величина корректировки стоимости будет зависеть от региона, конкуренции, спроса и предложения, а также конкурентоспособности продукта. Один из топ-менеджеров Asus прогнозировал, что ежегодные поставки ПК в нынешнем году сократятся на 10-15 % из-за роста цен. При этом ожидается, что выручка останется на прежнем уровне или даже немного вырастет.