Thermalright представила однобашенный кулер Assassin Classic-6 SE Black с 120-мм вентилятором

Компания Thermalright представила новый процессорный кулер Assassin Classic-6 SE Black. Новинка обладает однобашенной конструкцией с шестью медными никелированными теплотрубками прямого контакта диаметром 7 мм.
Охлаждение алюминиевого радиатора обеспечивает комплектный 120-мм вентилятор Thermalright TL-NT12 на гидродинамическом подшипнике.
Вентилятор имеет прорезиненные прокладки, снижающие вибрацию, работает со скоростью до 1850 об/мин, создаёт воздушный поток до 84,5 CFM и статическое давление до 2,38 мм вод. ст. Уровень шума не превышает 30,02 дБА.
Размеры кулера Thermalright Assassin Classic-6 SE Black составляют 124 × 82 × 152 мм. Производитель не указал его вес.
Стоимость системы охлаждения не сообщается.
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