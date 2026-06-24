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Сенат США запретил выпускать цифровой доллар — как минимум до конца 2030 года

Сенат США одобрил законопроект 21st Century ROAD to Housing Act — документ преимущественно касается рынка недвижимости, но также содержит положение, которое запрещает ФРС до конца 2030 года выпускать цифровой доллар как цифровую валюту центробанка (CBDC).

Источник изображения: Lukasz Radziejewski / unsplash.com

Источник изображения: Lukasz Radziejewski / unsplash.com

Если законопроект примет нижняя палата Конгресса, и его подпишет президент Дональд Трамп (Donald Trump), запрет вступит в силу. Белый дом неоднократно выступал против введения официального цифрового доллара, но поддерживал стейблкоины — имеющую фиксированный курс к официальным денежным средствам криптовалюту. В поддержку стейблкоинов после принятия соответствующего закона высказывался и министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) — в обеспеченных гособлигациями цифровых активах он увидел новый источник спроса на американский госдолг и средство для укрепления позиций доллара в цифровых платежах.

Ещё в прошлом году действующий на тот момент глава ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell) пообещал, что при нём CBDC не появится, того же курса придерживается его преемник Кевин Уорш (Kevin Warsh). В ответ на распространение долларовых стейблкоинов в ЕС уже начали продвигать идею цифрового евро. В России продолжает обкатываться пилотная программа цифрового рубля.

На долларовые стейблкоины приходятся более 90 % рынка с капитализацией $317 млрд. Крупнейшими являются Tether USDT ($186 млрд) и Circle USDC ($74 млрд); чуть более года назад связанный с семьёй президента Трампа проект World Liberty запустил собственный стейблкоин USD1 — сейчас его капитализация составляет $4,5 млрд, и это четвёртое место. На платформе Binance хранятся примерно 75 % объёмов USD1.

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Теги: cbdc, цифровая валюта, доллар
cbdc, цифровая валюта, доллар
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