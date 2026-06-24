Обычные дорожные камеры в США уличили в сборе данных о смартфонах и гаджетах поблизости

Работающие в США камеры, оснащённые функцией распознавания номеров и укомплектованные дополнительными сенсорами, способны также собирать данные о расположенных неподалёку устройствах, в том числе о смартфонах и беспроводных наушниках, сообщает 404Media.

Управление камерами с функцией распознавания номеров осуществляет система SignalTrace, разработанная оборонным подрядчиком Leonardo. Эта система устанавливает уникальные идентификаторы устройств с подключением по Bluetooth: смартфонов, наушников и других расположенных рядом с автомобилями гаджетов. Это позволяет устанавливать связь автомобилей не только с их владельцами, но и с пассажирами. Заявлено также о возможности обнаруживать RFID-метки, которые используются в датчиках давления, служебных пропусках и микрочипах домашних животных. Комплекс собранных данных позволяет формировать электронные отпечатки — идентификаторы групп устройств, которые перемещаются одновременно.

Информация может сохраняться на корпоративных платформах, а также передаваться правоохранительным органам. Подчёркивается, что фиксируются только радиосигналы устройств, но не передаваемое ими содержимое — система предназначена лишь для записи факта совместного перемещения устройств и их владельцев.

Вопросом превращения автомобилей в источники разведданных занимается и израильская компания Rayzone Group — её система собирает данные GPS, Bluetooth, Wi-Fi, а также данные датчиков и бортовых систем автомобилей, позволяя анализировать их перемещение и выстраивать поведенческие модели. Собственные решения разрабатывают как минимум три израильские компании. Создаются и «наступательные» системы, позволяющие получать доступ к мультимедийным системам автомобилей, а также к расположенным в салоне микрофонам и камерам.