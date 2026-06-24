OnePlus и Realme могут превратить из самостоятельных брендов в линейки смартфонов внутри Oppo

В последние месяцы не утихают слухи о том, что бренд OnePlus будет закрыт — этому сопутствуют масштабные сокращения сотрудников бренда для энтузиастов. Очередным сигналом о переменах стал уход со своего поста генерального директора индийского филиала Realme Майкла Гуо (Michael Guo).

У группы компаний OPlus, которая включает в себя Oppo, Realme и OnePlus, происходит масштабная реструктуризация, по итогам которой Realme будет интегрирована с OnePlus в структуру Oppo — как минимум в Индии, сообщают местные СМИ. Господин Гуо также в неофициальном порядке курировал деятельность индийского подразделения OnePlus. В индийском филиале Realme подтвердили отставку своего главы «по состоянию здоровья» и добавили, что надзор за рынком страны возьмёт на себя президент Realme Global Чейз Сюй (Chase Xu).

Самым неожиданным заявлением индийских СМИ стали сведения о том, что Oppo планирует объединить все три бренда — собственный, Realme и OnePlus — и в дальнейшем управлять ими как отдельными сериями продуктов, а не независимыми марками. Учитывая, что бренд OnePlus теперь проявляет какую-то активность только в Индии и Китае, перестановки внутри компании в этих странах могут свидетельствовать о масштабных процессах. Некие важные новости могут поступить уже в июле.

Всего несколько месяцев назад внезапно ушёл в отставку гендиректор индийского филиала OnePlus Робин Лю (Robin Liu), который незадолго до этого публично опроверг слухи о закрытии компании. После этого OnePlus полностью ликвидировала своё присутствие в рознице и стала работать исключительно онлайн — этому положил начало выход бюджетного OnePlus Nord 6; за ним последовали OnePlus Nord CE6 5G и Nord CE6 Lite 5G, к выходу готовится также OnePlus N6.

В западных странах разворачиваются радикальные процессы: практически все сотрудники, работавшие в управлении бизнесом и в области связей с общественностью в Великобритании и Европе ушли из OnePlus, страницы компании в соцсетях неактивны уже несколько месяцев, хотя заявлений о закрытии ещё не было. Американский сайт OnePlus продолжает работать, но с ограниченным ассортиментом продукции; недавно с полок магазинов Best Buy пропали демонстрационные образцы OnePlus 15 и 15R.