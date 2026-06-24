Binance пообещала не уходить из Европы, несмотря на проблемы с лицензией

Криптовалютная биржа Binance выразила намерение продолжать работу в Евросоюзе и предпринять новую попытку получить разрешение на работу в регионе. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление руководства компании.

«Binance не уйдёт из Европы. Возможно, у нас просто будет другой путь получить разрешение. Если это не будет Греция, я рассмотрю другие альтернативы», — заявил глава европейского и британского подразделения компании Джиллиан Линч (Gillian Lynch). Криптобирже грозит конфликт с европейскими властями — у неё осталась всего неделя на получение лицензии до истечения срока действия текущей. Платформа вела переговоры с регуляторами в Ирландии, Латвии и Греции, но столкнулась с сопротивлением во всех трёх странах, сообщили источники Reuters.

Чиновникам не понравились история с отмыванием денег через Binance, сложная международная структура компании и неприемлемая, по их мнению, культура принятия рисков. Администрации криптобиржи неизвестно, почему ей отказали в выдаче лицензии, сообщила госпожа Линч, и ранее она полагала, что греческий регулятор выдаст лицензию. Компания, по словам руководителя, вела переговоры с четырьмя или пятью регуляторами, но подала только одну заявку — в Греции. Binance приложила значительные усилия для соблюдения нормативных требований и наняла около 1500 специализирующихся на этих вопросах сотрудников; и у неё не оставалось никаких связанных с заявкой неразрешенных вопросов.

Если платформа не получит лицензию до 30 июня, её будущее в Европе окажется под вопросом. Требование о получении разрешения содержится в европейском законе MiCA, который вступил в силу в прошлом году. Криптобиржа сообщила, что у неё 300 млн клиентов по всему миру, но число пользователей из Европы не уточнила. В прошлом году её приложение в Евросоюзе скачали более 4 млн раз, гласит статистика Sensor Tower, и большинство пришлось на Францию, Германию и Испанию.

Ещё одним фактором, из-за которого платформа не получила разрешение, стала личность её основателя Чанпена Чжао (Changpeng Zhao), который остаётся бенефициаром компании. В 2023 году он признал себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и четыре месяца провёл в тюрьме, прежде чем его помиловал президент Дональд Трамп (Donald Trump). Регуляторы в Латвии, Ирландии и Греции тесно координировали свои действия, чтобы обеспечить единый подход к заявке Binance. В компании настаивают, что выполнили все требования MiCA.