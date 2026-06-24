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Телескоп «Джеймс Уэбб» помог разгадать загадку странной розовой планеты в 57 световых годах от Земли

Планета GJ504b вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, на расстоянии около 57 световых лет от Земли и с момента своего открытия в 2013 году привлекла внимание астрономов необычным розовым оттенком. Многолетние наблюдения с Земли не смогли объяснить столь странную окраску атмосферы планеты. Телескопу «Джеймс Уэбб» понадобилось два часа наблюдений, чтобы выяснить, что причиной столь нетипичного цвета GJ504b оказались солевые облака.

Источник изображения: TechSpot

Источник изображения: TechSpot

Используя способность «Джеймса Уэбба» выделять слабый свет планеты из яркого света близлежащей звезды, группа исследователей из Северо-Западного университета впервые получила подробные спектроскопические данные с GJ504b. На первый взгляд, атмосфера планеты не представляла собой чего-то необычного — в ней присутствовали водяной пар, метан, углекислый газ и аммиак. На этот состав не мог объяснить необычного цвета планеты.

Тогда учёные решили не ограничиваться исключительно химическим составом атмосферы и изучили процесс прохождения света через атмосферу планеты. Выяснилось, что причиной розового свечения являются слои облаков, состоящие из испарённых частиц соли. Эти облака рассеивают и ослабляют свет из более глубоких слоёв атмосферы, искажая спектральные сигналы, обнаруженные телескопом.

Это открытие добавляет дополнительный уровень сложности в интерпретацию астрономами атмосфер экзопланет. Речь идёт не только о том, какие газы в ней присутствуют, но и о том, как структура атмосферы — особенно облака — может искажать или маскировать эти признаки. Но даже с учётом новых данных для учёных остаётся загадкой — образовалась ли GJ504b как типичная планета, из диска вещества вокруг молодой звезды, или как звезда, путём коллапса газового облака.

Сама GJ504b не вписывается в существующие категории. При массе примерно в 25 раз превышающей массу Юпитера, она находится где-то между крупным газовым гигантом и коричневым карликом. Астрономы обычно называют её компаньоном планетарной массы. Она также относительно холодная по сравнению с другими экзопланетами, наблюдаемыми непосредственно на снимках, её температура составляет около 288 °C. Большинство подобных объектов часто имеют температуру выше 538 °C.

Такая низкая температура свидетельствует об огромном возрасте планеты, который оценивается в диапазоне от 2,5 до 4 млрд лет. Именно низкая температура небесного тела затрудняла его изучение, так как более холодный объект меньше излучает и его трудно анализировать с помощью наземных обсерваторий. Здесь на помощь приходит высокая чувствительности и точность космического телескопа. Его приборы способны отфильтровывать различные помехи и выделять определённые длины волн, что позволяет извлекать полезные сигналы от объектов, которые в противном случае были бы потеряны в шуме.

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Теги: джеймс уэбб, планета, атмосфера, загадочный
джеймс уэбб, планета, атмосфера, загадочный
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