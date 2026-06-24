Телескоп «Джеймс Уэбб» помог разгадать загадку странной розовой планеты в 57 световых годах от Земли

Планета GJ504b вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, на расстоянии около 57 световых лет от Земли и с момента своего открытия в 2013 году привлекла внимание астрономов необычным розовым оттенком. Многолетние наблюдения с Земли не смогли объяснить столь странную окраску атмосферы планеты. Телескопу «Джеймс Уэбб» понадобилось два часа наблюдений, чтобы выяснить, что причиной столь нетипичного цвета GJ504b оказались солевые облака.

Используя способность «Джеймса Уэбба» выделять слабый свет планеты из яркого света близлежащей звезды, группа исследователей из Северо-Западного университета впервые получила подробные спектроскопические данные с GJ504b. На первый взгляд, атмосфера планеты не представляла собой чего-то необычного — в ней присутствовали водяной пар, метан, углекислый газ и аммиак. На этот состав не мог объяснить необычного цвета планеты.

Тогда учёные решили не ограничиваться исключительно химическим составом атмосферы и изучили процесс прохождения света через атмосферу планеты. Выяснилось, что причиной розового свечения являются слои облаков, состоящие из испарённых частиц соли. Эти облака рассеивают и ослабляют свет из более глубоких слоёв атмосферы, искажая спектральные сигналы, обнаруженные телескопом.

Это открытие добавляет дополнительный уровень сложности в интерпретацию астрономами атмосфер экзопланет. Речь идёт не только о том, какие газы в ней присутствуют, но и о том, как структура атмосферы — особенно облака — может искажать или маскировать эти признаки. Но даже с учётом новых данных для учёных остаётся загадкой — образовалась ли GJ504b как типичная планета, из диска вещества вокруг молодой звезды, или как звезда, путём коллапса газового облака.

Сама GJ504b не вписывается в существующие категории. При массе примерно в 25 раз превышающей массу Юпитера, она находится где-то между крупным газовым гигантом и коричневым карликом. Астрономы обычно называют её компаньоном планетарной массы. Она также относительно холодная по сравнению с другими экзопланетами, наблюдаемыми непосредственно на снимках, её температура составляет около 288 °C. Большинство подобных объектов часто имеют температуру выше 538 °C.

Такая низкая температура свидетельствует об огромном возрасте планеты, который оценивается в диапазоне от 2,5 до 4 млрд лет. Именно низкая температура небесного тела затрудняла его изучение, так как более холодный объект меньше излучает и его трудно анализировать с помощью наземных обсерваторий. Здесь на помощь приходит высокая чувствительности и точность космического телескопа. Его приборы способны отфильтровывать различные помехи и выделять определённые длины волн, что позволяет извлекать полезные сигналы от объектов, которые в противном случае были бы потеряны в шуме.