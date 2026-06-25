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В Австралии нашли древнейший из известных следов удара астероида по Земле

Геологи из Австралии уточнили возраст древнейшего известного следа астероидного удара по Земле. В масштабе геологического возраста планеты такие «шрамы» со временем обычно зарастают. Место удара в Австралии неплохо сохранилось, что намекало на молодость ударного события. Однако детальное изучение ряда минералов в ударных слоях расставило всё по местам — возраст события оказался самым древним из известных на Земле.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Похоже, в Книгу рекордов Гиннесса скоро придётся вносить изменения. До этого дня самым древним известным ударным событием считалась область Maniitsoq в Гренландии. Считается, что астероид упал там примерно 3 млрд лет назад. Возраст падения астероида в районе North Pole Dome в регионе Пилбара в Западной Австралии ранее оценивался примерно в 2–2,5 млрд лет. Однако только что опубликованные новые данные показали, что удар произошёл раньше — 3,024 млрд лет назад, что делает это событие потенциально самым древним из известных в истории Земли, следы которого сохранились в геологии нашей планеты. Если эта интерпретация подтвердится, North Pole Dome станет самым древним известным ударным кратером Земли и единственным признанным кратером архейского возраста.

Ключевым признаком самого удара стали конусы дробления в породах (shatter cones) — это веерообразные конические структуры, похожие на трещины. Они возникают при прохождении ударной волны через породу при столкновении с космическим телом. Ранее возраст удара оценивали по относительному положению этих пород в стратиграфической схеме региона, что давало более древнюю дату — около 3,47 млрд лет, но такая оценка оставляла пространство для споров.

В новой работе исследователи пошли другим путём: они датировали минералы, которые были изменены или заново образовались непосредственно в повреждённых породах. Главными «минеральными часами» стал циркон: этот минерал удерживает уран и почти не включает свинец при кристаллизации, поэтому соотношение изотопов урана и свинца позволяет определять возраст геологических событий. В частности, удар сбивает или перезапускает эти «часы».

Часть образцов циркона из региона North Pole Dome имела необычные ветвящиеся, «скелетные» формы, которые авторы связывают с быстрым ростом или перекристаллизацией при ударном нагреве. Вторую независимую проверку дал апатит — фосфатный минерал, сформированный горячими потоками воды, проходившими через раздробленные породы после удара. Оба минерала указали на близкий возраст — примерно 3,02 млрд лет. Две близкие даты, полученные независимыми методами, — весомый аргумент в пользу более точного определения возраста образования ударного кратера.

Впрочем, значение работы выходит за рамки датировки одного кратера. Земля почти полностью уничтожила раннюю ударную летопись из-за эрозии, тектоники плит, смешения и смятия пород, а также геотермальных процессов, изменяющих минералы, тогда как Луна, например, сохранила миллионы древних кратеров. Поэтому датировка события в районе North Pole Dome рассматривается как редкое окно в эпоху, когда формировались первые континентальные ядра и поверхность планеты была далека от современного облика.

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Теги: астероид, удар, геология, австралия
астероид, удар, геология, австралия
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