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Представлен Samsara Tracking Label — Bluetooth-наклейка для отслеживания грузов в пути

Компания Samsara представила электронный стикер Tracking Label с поддержкой Bluetooth — он позволяет владельцам грузов практически в режиме реального времени отслеживать их местоположение и оперативно решать возникающие проблемы.

Источник изображений: Samsara

Источник изображений: Samsara

С момента отправки до момента доставки стикер подключается к сети Samsara Network и остаётся онлайн на протяжении всего маршрута, обеспечивая возможность отслеживания в любое время. Это особенно полезно в таких отраслях, как фармацевтика, где компаниям необходимо точно знать, где находится груз в любой момент.

Samsara Tracking Label представляет собой тонкую, как бумага, гибкую наклейку, которая после активации может работать до 45 дней. Батарея не содержит лития или других опасных веществ, то есть она подходит для авиа-, железнодорожных и автомобильных перевозок; её также можно утилизировать без специальной обработки.

В отличие от большинства существующих трекеров эти стикеры с меньшей вероятностью потеряются или получат повреждения при транспортировке, а сеть Samsara Network охватывает 99 % крупнейших трасс в США и десятки тысяч рабочих площадок. Bluetooth оказывается более удобным выбором по сравнению с RFID и модулями сотовой связи.

Процесс маркировки легко масштабируется в зависимости от спроса клиентов, помогая им экономить время и деньги, хотя стоимость решения производитель пока не уточняет. Механизмы отслеживания реализованы в приложении или инфраструктуре Samsara, предлагая простые средства интеграции с информационными системами клиентов. Платформа позволяет отслеживать графики доставки в реальном времени, предотвращать кражи и выявлять задержки ещё до того, как они перерастают в масштабные проблемы.

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Теги: samsara, bluetooth, трекер
samsara, bluetooth, трекер
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