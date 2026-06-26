MSI выпустит в России флагманский игровой ноутбук Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic с Core Ultra 9 290HX и RTX 5090

Компания MSI выпустит на российском рынке флагманский 18-дюймовый игровой ноутбук Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic, ещё недавно представленный на международной выставке электроники Computex 2026. Данная модель ноутбука разработана специально по случаю 40-летия бренда MSI и предлагает эксклюзивное оформление.

Корпус ноутбука украшен вытравленным в металле узором, прошедшим процесс анодирования, что также повышает прочность поверхности и придаёт ей динамично меняющийся отблеск. Внутренняя панель покрыта пятислойной шелкографией, демонстрирующей узор ночного неба и созвездие дракона. На крышке ноутбука нанесено большое изображение дракона, а также размещён логотип Dragon Shield с RGB-подсветкой.

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic предлагает очень производительную начинку. В основе лэптопа используется флагманский 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus с частотой до 5,5 ГГц и мобильная GeForce RTX 5090 с 24 Гбайт памяти GDDR7. Ноутбук оснащён двумя слотами для памяти DDR5 и поддерживает установку до 128 Гбайт ОЗУ. Он также имеет четыре слота для NVMe-накопителей (один для SSD PCIe 5.0 и три — для PCIe 4.0). В состав системы охлаждения ноутбука входит испарительная камера.

Экран ноутбука поддерживает разрешение UHD+ (3840 × 2400 пикселей), оснащён подсветкой Mini-LED, поддерживает частоту обновления 240 Гц, обладает 100-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3 и имеет сертификат VESA DisplayHDR 1000. В основе дисплея используется IPS-панель.

В оснащение ноутбука входят два порта Thunderbolt 5 (Type-C) с функциями DisplayPort и зарядки Power Delivery 3.1, три порта USB 3.2 Gen2 Type-A, один HDMI 2.1, 2,5-Гбит сетевой порт LAN, считыватель карт памяти SD и комбинированный 3,5-мм аудиоразъём. Также новинка оснащена шестью динамиками мощностью по 2 Вт каждый. Для лэптопа заявлена поддержка Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7 (802.11be). Вес ноутбука составляет 3,6 кг. Он оснащён батареей ёмкостью 99,99 Вт·ч и комплектным блоком питания мощностью 400 Вт. Механическая клавиатура ноутбука на базе переключателей Cherry имеет RGB-подсветку каждой клавиши.

В комплект поставки также входит специальный набор, включающий игровой коврик и игровую мышь. Ноутбук поставляется в специальной праздничной упаковке.

Стоимость игрового ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic в России не называется. Согласно пресс-релизу производителя, новинка ожидается в розничной сети DNS (модель A2WJ-1254RU). В характеристиках заявлены 96 Гбайт ОЗУ DDR5-6400 и 4 Тбайт постоянной памяти.