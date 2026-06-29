Gigabyte выпустила плату B850 Aorus Elite X3D с оптимизациями для Ryzen X3D

Компания Gigabyte выпустила новую материнскую плату под своей фирменной серией Aorus. Модель B850 Aorus Elite X3D предлагает оптимизированные настройки для процессоров Ryzen X3D. Новейшая версия BIOS для платы основана на наборе библиотек AMD AGESA 1.3.0.1b, которые добавляют оптимизированную поддержку технологии AMD EXPO Ultra Low Latency для разгона ОЗУ.

Модель B850 Aorus Elite X3D не стоит путать с моделью B850 Aorus Elite WIFI7. Эти платы полностью отличаются оснащением. Версия с приставкой X3D оснащена более мощной 20-фазной (схема 16+2+2) подсистемой питания VRM, имеет два 8-контактных разъёма EPS для питания процессора, четыре слота M.2 (два PCIe 5.0 и два PCIe 4.0), слот PCIe 4.0 x16 (работает в режиме x4), 5-Гбит LAN и два порта SATA II. В свою очередь, модель B850 Aorus Elite WIFI7 имеет 18-фазную (схема 14+2+2) подсистему питания VRM, разъёмы питания EPS 8+4, три слота M.2 (один PCIe 5.0 и два PCIe 4.0), два слота PCIe 3.0 x1, 2,5-Гбит LAN и четыре порта SATA III.

Ключевой особенностью платы B850 Aorus Elite X3D является поддержка режима BIOS X3D Turbo Mode 2.0 с двумя профилями настроек — Extreme Gaming Mode и Max Performance Mode. По словам компании, функция использует ИИ-алгоритм для оптимизации игровой производительности в реальном времени (вплоть до её повышения на 25 %).

Производитель также реализовал в плате функции D5 Bionic Corsa и Zenith Memory для разгона ОЗУ. В характеристиках заявлена поддержка модулей памяти DDR5-8200 в режиме разгона. Плата получила четыре слота DIMM с возможностью установки до 256 Гбайт ОЗУ.

Плата B850 Aorus Elite X3D также поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Задняя панель разъёмов предлагает два порта USB 3.2 Gen2 Type-C, два USB 3.2 Gen2 Type-A, четыре USB 3.2 Gen1, четыре USB 2.0 и один HDMI. Там же размещены кнопки сброса и обновления BIOS, а также кнопки питания и перезагрузки.

Стоимость материнской платы B850 Aorus Elite X3D производитель не сообщил.