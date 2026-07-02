Сегодня 02 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Корпуса, БП и охлаждение Блоки питания Обзор блока питания Chieftec Stealth (SP...
реклама
Корпуса, БП и охлаждение
Самое интересное в новостях

Обзор блока питания Chieftec Stealth (SPX-1000-FC)

 
Новое семейство Chieftec Stealth объединяет мощные БП с «платиновой» энергоэффективностью, но относительно низкой ценой. Посмотрим, как себя проявит в тестах киловаттная модель данной серии
⇣ Содержание

Если блоки питания «золотой» категории уже давно превратились в разумный минимум для современного компьютера, «платина» все еще ассоциируется с принципиально более качественными устройствами, да и стоимость таких БП, как правило, заметно выше. В серию Chieftec Stealth входят две модели — на 1 000 и 1 200 Вт, — и обе оказались заметно дешевле большинства аналогов по мощности и классу КПД. Осталось удостовериться в том, что вместе с частью цены они не растеряли «платиновых» преимуществ.

#Технические характеристики, конструкция, цена

В добавок к сертификату 80 PLUS Platinum блок питания Chieftec Stealth SPX-1000-FC претендует на соответствие требованиям стандарта ATX 3.1. Кроме того, как и положено современному БП, герой обзора способен выдать всю номинальную мощность по линии 12 В. А вот малые линии 3,3 и 5 В ограничены неожиданно низкой совокупной мощностью 100 Вт.

Новинка собрана в корпусе глубиной 140 мм и охлаждается вентилятором типоразмера 135 мм. Переключатель рядом с разъемом входного питания позволяет активировать полупассивный режим охлаждения.

Помимо разъема 12V-2x6, Chieftec Stealth SPX-1000-FC несет уже привычное число универсальных восьмиконтактных разъемов — пять, — а также три разъема для питания накопителей.

Тип кабеляКоличество кабелейКонечных разъемов на кабелеДлина до первого разъема, ммСечение проводников
24-контактный 1 1 600 18/20AWG
EPS12V 1 1 700 18AWG
EPS12V 1 1 (2 × ATX12V) 700 18AWG
12V-2x6 1 1 650 16/24AWG
PCI Express (6+2) 3 1 650 18AWG
SATA 2 4 500 18AWG
SATA + Molex 1 2 × SATA + 2 × Molex 500 18AWG

Большинство кабелей имеет сечение проводников 18 AWG. Изоляция кабелей имитирует тканевую оплетку. К магниту кабели не притягиваются.

В период работы над обзором блок питания можно было купить за сумму от 11 499 руб. Производитель дает на него пятилетнюю гарантию.

#Внутреннее устройство

Chieftec Stealth SPX-1000-FC построен на OEM-платформе CTC, созданной хорошо известной в этой сфере компанией Channel Well Technology.

Перечень компонентов первичной стороны характерен для современных блоков питания «золотой» или «платиновой» категории: двухкаскадный фильтр электромагнитных помех, варистор для защиты от скачков напряжения, компенсатор пусковых токов на основе термистора и реле, а также плавкий предохранитель. Детали, напаянные на выводы разъема входного питания, окружены экранирующими медными пластинами.

Основной преобразователь устроен по полумостовой топологии с LLC, хотя в «платиновом» блоке питания мы ожидали увидеть полный мост. На вторичной стороне установлены синхронные выпрямители, а малые линии 3,3 и 5 В формируются из 12 В преобразователями постоянного тока.

Электролитические конденсаторы представлены продукцией японских фирм Nippon Chemi-Con и Rubycon.

Вентилятор на гидродинамическом подшипнике также выпустила компания CWT — к слову, это мы видим впервые.

#Методика тестирования

Оборудование:

  • многоканальная электронная нагрузка PSU-Test-950W от компании «МикроДип»: четыре канала с током вплоть до 30 А для линий 12, 5 и 3,3 В, канал с током вплоть до 5 А для линии дежурного питания 5 В (максимальная совокупная мощность — 994 Вт);
  • шасси для электронных нагрузок Tonghui TH8300 и модульная нагрузка Tonghui TH8305-80-80 мощностью 500 Вт для линии 12 В;
  • измеритель мощности GW Instek GPM-78213;
  • осциллограф OWON VDS1022I;
  • высоковольтные изолированные дифференциальные щупы Hantek HT8050;
  • резистивные (т. н. Z0) щупы: коаксиальный кабель RG-58, резистор 455 Ом последовательно, оконечное согласование 50 Ом;
  • ИБП Ippon Innova RTB 3000 в режиме постоянной частоты как квазиэталонный источник питания (U ≈ 230 В, f ≈ 50 Гц, крест-фактор ≈ 1,45, КНИ ≈ 1,48 %). К ИБП не подключены какие-либо другие потребители, помимо испытуемого устройства;
  • лазерный тахометр DT2234A.

Процедура тестирования многолинейных блоков питания стандарта ATX включает следующие испытания.

Режим ожидания

Сигнал PS_ON# неактивен, отсутствует нагрузка на линию дежурного питания 5 В.

Измеряемые параметры:

  • коэффициент полезного действия;
  • коэффициент мощности.

Нагрузка на линию дежурного питания 5 В

Сигнал PS_ON# неактивен, мощность линии дежурного питания 5 В варьирует от 1 Вт до максимальной величины (в пределах спецификаций испытуемого устройства) с шагом 1 Вт.

Измеряемые параметры:

  • коэффициент полезного действия;
  • коэффициент мощности;
  • напряжение линии дежурного питания 5 В.

Стандарт ATX допускает отклонение напряжения линии дежурного питания 5 В от эталона на величину от −5 до +5 %.

Перекрестная нагрузка

Целью кросс-нагрузочного тестирования является измерение рабочих параметров испытуемого устройства при множестве различных комбинаций мощности линий (в пределах спецификаций блока питания и электронных нагрузок). Выполняются следующие разновидности кросс-нагрузочных тестов:

  • максимальный ток каждой линии (исключая линию дежурного питания 5 В) без нагрузки на другие линии;
  • максимальная совокупная мощность малых линий 3,3 и 5 В при максимальном токе одной из них и максимальном токе линии дежурного питания 5 В. Остаток полной мощности испытуемого устройства исчерпывается за счет нагрузки на линию 12 В;
  • мощность линии 12 В варьирует от 0 до максимума с шагом 100 Вт, а совокупная мощность линий 5 и 3,3 В — от 0 до максимума с шагом 20 Вт. Токи линий 5 и 3,3 В равны. Для достижения максимальной мощности могут вводиться дополнительные шаги.

Измеряемые параметры:

  • коэффициент полезного действия;
  • коэффициент мощности;
  • скорость вращения вентилятора испытуемого устройства (если блок питания имеет полупассивный режим охлаждения, он всегда включается);
  • напряжение линий.

Стандарт ATX, начиная с версии 3.0, допускает отклонение напряжения 12 В от эталона на величину от −7 до +5 %, а остальных линий — от −5 до +5 %.

Пульсации напряжения постоянного тока

Тестирование выполняется при следующих условиях (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок):

  • максимальный ток каждой линии (исключая линию дежурного питания 5 В) без нагрузки на другие линии;
  • максимальная совокупная мощность малых линий 3,3 и 5 В при максимальном токе одной из них и максимальном токе линии дежурного питания 5 В. Остаток полной мощности испытуемого устройства исчерпывается за счет нагрузки на линию 12 В.

Измерение размаха пульсаций напряжения производится с помощью осциллографа с полосой пропускания 26 МГц и резистивных щупов. Согласно требованиям стандарта ATX параллельно с нагрузкой к каждой из линий подключен электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ и керамический конденсатор емкостью 0,1 мкФ.

Результатом теста является максимум полученных значений для каждой линии при тестовых условиях. Допустимый размах пульсаций на линии 12 В составляет 120 мВ, а на других линиях — 50 мВ.

Удержание напряжения постоянного тока после обрыва питания

Устанавливается максимальная мощность линии 12 В и максимальная совокупная мощность линий 5 и 3,3 В (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок). Затем питание испытуемого устройства отключается рубильником, а с помощью осциллографа измеряется промежуток времени между отключением питания и моментом, когда напряжение линии 12 В опустилось до минимально приемлемой величины (11,16 В), — hold-up time.

Стандарт ATX вплоть до версии 3.0 предъявляет требование в 17 мс к hold-up time под максимальной нагрузкой на блок питания. В стандарте ATX 3.1 это значение понижено до 12 мс, а 17 мс являются рекомендательной величиной под нагрузкой в 80 % номинальной мощности.

Скорость вращения вентилятора

В ходе всех тестов перекрестной нагрузки измеряется скорость вращения вентилятора испытуемого устройства. Результаты фиксируются после стабилизации скорости при каждом изменении мощности нагрузки.

Источники

Также рекомендуем читателям нашу статью «Устройство компьютерных блоков питания и методика их тестирования». Обращайтесь к ней, чтобы узнать, зачем нужен и как работает тот или иной компонент, упомянутый в обзоре, и как интерпретировать результаты тестирования.

#Результаты тестирования

Режим ожидания

«Фантомная» мощность Chieftec Stealth составляет всего 0,3 Вт.

Режим ожидания
P (⏦), Вт λ
0,293 0,002

Дежурное питание 5 В

Преобразователь дежурного питания 5 В обладает неплохим для своего устройства КПД, а напряжение отклоняется от эталона не более чем на 3 %.

Дежурное питание 5 В
P (задан.), Вт U, В I, А P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД, % λ
5 4,91 0,95 4,71 6,23 76 0,04
10 4,88 1,95 9,52 12,44 77 0,08
15 4,88 2,95 14,39 18,60 77 0,12

КПД и коэффициент мощности

КПД основных линий блока питания достигает 93 %, но может падать до 66 % в условиях преобладающей нагрузки на малые линии 3,3 и 5 В. В свою очередь, и коэффициент мощности доходит до почти идеальных 0,99, но также находится в зависимости от баланса нагрузки на линии постоянного тока.

Стабилизация напряжений

Напряжение 12 В отклоняется от номинала не более чем на 2 % при любых комбинациях нагрузки на линии блока питания. В свою очередь, 5-вольтовые линии стабилизированы в пределах 4–5 %, а напряжение 3,3 В и вовсе выходит за пределы коридора ± 5 %.

Перекрестная нагрузка (максимальная мощность линий)
P (задан.), Вт 3,3 В 5 В 12 В 1 12 В 2 12 В 3 Дежурное 5 В P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД, % λ Вентилятор, об/мин
U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А
66 3,13 19,70 4,99 0,00 12,18 0,00 12,20 0,00 0,00 0,00 5,02 0,00 61,61 84,20 73 0,47 535
100 3,25 0,00 4,86 19,72 12,20 0,00 12,20 0,00 0,00 0,00 5,02 0,00 95,89 118,00 81 0,54 535
996 3,22 0,00 4,96 0,00 12,01 20,61 12,00 20,64 12,23 41,00 4,98 0,00 996,59 1 075,00 93 0,98 1 353
1 000 3,06 19,70 4,86 6,65 11,95 20,61 11,93 20,64 12,23 31,77 4,77 2,95 987,68 1 095,00 90 0,98 1 355
1 000 3,16 0,00 4,83 19,72 11,96 20,61 11,93 20,64 12,23 31,77 4,80 2,95 990,58 1 091,00 91 0,99 1 358
Перекрестная нагрузка (все тесты)
3,3 В 5 В 12 В Дежурное 5 В КПД, % λ
U, В U, В U, В U, В
Макс. 3,29 5,02 12,28 5,02 93 0,99
Средн. 3,15 4,90 12,08 4,92 90 0,89
Мин. 3,06 4,82 11,93 4,77 66 0,23

Размах пульсаций напряжения

Размах пульсаций напряжения всех линий не превышает 36 мВ, что является более чем приемлемым результатом.

Размах пульсаций напряжения
P (задан.), Вт 3,3 В 5 В 12 В Дежурное 5 В
I, А Vpp, мВ I, А Vpp, мВ I, А Vpp, мВ I, А Vpp, мВ
66 19,70 16 0,00 36 0,00 24 0,00 30
100 0,00 18 19,72 32 0,00 26 0,00 26
996 0,00 22 0,00 36 82,25 22 0,00 28
1 000 19,70 20 6,65 34 73,02 26 2,95 22

Hold-Up Time

Время удержания напряжения 12 В в референсных границах после обрыва питания под полной нагрузкой достигло 19,4 мс, что превосходит требования стандарта ATX 3.1.

Скорость вращения вентилятора

Полупассивный режим охлаждения Chieftec Stealth настроен так, что вентилятор включается уже при мощности линии 12 В от 200 Вт или от 80 Вт совокупной мощности линий 3,3 и 5 В. Однако на большей части диапазона полной мощности скорость вращения вентилятора не превышает 600 об/мин, а максимум скорости лежит в районе 1 380 об/мин. Заметим, что на работу вентилятора не влияет прогрев блока питания под той или иной нагрузкой, — скорость меняется сразу по мере роста выходной мощности и остается стабильной.

Скорость вращения вентилятора, об/мин
Мощность 3,3 В + 5 В, Вт
 120 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
100 541 540 541 541 540 538 540 829 1 114 Н/Д 1 383
80 537 536 536 537 536 536 539 757 1 054 1 329 1 382
60 545 544 545 544 543 687 1 002 1 282 1 382
40 543 543 543 541 542 617 937 1 223 1 376
20 537 536 536 536 536 542 869 1 167 1 371
0 534 533 533 534 535 535 809 1 106 1 353
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Макс.
Мощность 12 В, Вт

#Выводы

Герой обзора обладает самым ходовым номиналом мощности с расчетом на высокопроизводительный домашний компьютер — 1 кВт — и сертификатом 80 PLUS Platinum, однако по прочим рабочим характеристикам схож с «золотыми» моделями — что, впрочем, не является проблемой, ведь Chieftec Stealth SPX-1000-FC и стоит сравнительно недорого.

Среди достоинств новинки выделим японские электролитические конденсаторы и наличие полупассивного режима охлаждения. Вентилятор начинает вращение при любой сколько-нибудь интенсивной нагрузке, но в определенных ситуациях именно это и требуется. К явным недостаткам устройств можно отнести лишь плохую стабилизацию малых линий — к счастью, малонагруженных в современном ПК.

 
 
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор ИБП Ippon Na+ Frosty 850 с натрий-ионным аккумулятором
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота
Обзор и тест процессорного кулера PCCooler RZ700D: битва башен
Система жидкостного охлаждения PCCooler GT360M ARGB Display: без сюрпризов
Обзор и тестирование корпуса Xastra A700 ARGB «башня» для всего
Обзор ИБП Ippon Pacific II 2000
Теги: блок питания, chieftec
блок питания, chieftec
⇣ Комментарии
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские автопроизводители ускоренно отказываются от иностранных чипов — из-за риска санкций
Россияне стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp, но больше — Instagram и Discord
ИИ убедили, что «2 + 2 = не 4» — после этого он выдал пароли пользователя
В Китае испытали элементы электромагнитной катапульты для запуска ракет в космос — старты планируют с горных вершин Тибета
Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0
Студия создателя Deus Ex и System Shock перестанет делать игры — после провала Thick as Thieves в OtherSide осталось меньше десяти человек 8 мин.
Google не смогла отбиться от рекордного штрафа в €4,1 млрд в Европе 16 мин.
Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth 59 мин.
Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии 2 ч.
Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят 2 ч.
В сервисе Apple Hide My Email обнаружена уязвимость, позволяющая раскрыть настоящий адрес почты 2 ч.
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками 3 ч.
Представлено решение Curator.Scanner для поиска уязвимостей во внешней IT-инфраструктуре 4 ч.
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей 4 ч.
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo 5 ч.
Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink 19 мин.
ИИ подрывает экологические цели: выбросы углекислого газа у Amazon подскочили на 16 % в 2025 году 22 мин.
«Яндекс» разрабатывает новые ИИ-устройства — «Пин», «Хронум» и другие загадочные продукты 28 мин.
Инвестиции с кешбэком: NVIDIA вкладывается в создание ИИ-инфраструктуры партнёров в обмен на доход от её эксплуатации 2 ч.
Weave представила бытового робота Isaac 1 — он будет наводить порядок, пока хозяев нету дома 2 ч.
Будущая Xbox Project Helix, вероятно, будет лишена дисковода 2 ч.
В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store 2 ч.
Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор 2 ч.
Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus 2 ч.
Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13 2 ч.