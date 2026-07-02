Обзор блока питания Chieftec Stealth (SPX-1000-FC)

Если блоки питания «золотой» категории уже давно превратились в разумный минимум для современного компьютера, «платина» все еще ассоциируется с принципиально более качественными устройствами, да и стоимость таких БП, как правило, заметно выше. В серию Chieftec Stealth входят две модели — на 1 000 и 1 200 Вт, — и обе оказались заметно дешевле большинства аналогов по мощности и классу КПД. Осталось удостовериться в том, что вместе с частью цены они не растеряли «платиновых» преимуществ.

В добавок к сертификату 80 PLUS Platinum блок питания Chieftec Stealth SPX-1000-FC претендует на соответствие требованиям стандарта ATX 3.1. Кроме того, как и положено современному БП, герой обзора способен выдать всю номинальную мощность по линии 12 В. А вот малые линии 3,3 и 5 В ограничены неожиданно низкой совокупной мощностью 100 Вт.

Новинка собрана в корпусе глубиной 140 мм и охлаждается вентилятором типоразмера 135 мм. Переключатель рядом с разъемом входного питания позволяет активировать полупассивный режим охлаждения.

Помимо разъема 12V-2x6, Chieftec Stealth SPX-1000-FC несет уже привычное число универсальных восьмиконтактных разъемов — пять, — а также три разъема для питания накопителей.

Тип кабеля Количество кабелей Конечных разъемов на кабеле Длина до первого разъема, мм Сечение проводников 24-контактный 1 1 600 18/20AWG EPS12V 1 1 700 18AWG EPS12V 1 1 (2 × ATX12V) 700 18AWG 12V-2x6 1 1 650 16/24AWG PCI Express (6+2) 3 1 650 18AWG SATA 2 4 500 18AWG SATA + Molex 1 2 × SATA + 2 × Molex 500 18AWG

Большинство кабелей имеет сечение проводников 18 AWG. Изоляция кабелей имитирует тканевую оплетку. К магниту кабели не притягиваются.

В период работы над обзором блок питания можно было купить за сумму от 11 499 руб. Производитель дает на него пятилетнюю гарантию.

Chieftec Stealth SPX-1000-FC построен на OEM-платформе CTC, созданной хорошо известной в этой сфере компанией Channel Well Technology.

Перечень компонентов первичной стороны характерен для современных блоков питания «золотой» или «платиновой» категории: двухкаскадный фильтр электромагнитных помех, варистор для защиты от скачков напряжения, компенсатор пусковых токов на основе термистора и реле, а также плавкий предохранитель. Детали, напаянные на выводы разъема входного питания, окружены экранирующими медными пластинами.

Основной преобразователь устроен по полумостовой топологии с LLC, хотя в «платиновом» блоке питания мы ожидали увидеть полный мост. На вторичной стороне установлены синхронные выпрямители, а малые линии 3,3 и 5 В формируются из 12 В преобразователями постоянного тока.

Электролитические конденсаторы представлены продукцией японских фирм Nippon Chemi-Con и Rubycon.

Вентилятор на гидродинамическом подшипнике также выпустила компания CWT — к слову, это мы видим впервые.

Оборудование:

многоканальная электронная нагрузка PSU-Test-950W от компании «МикроДип»: четыре канала с током вплоть до 30 А для линий 12, 5 и 3,3 В, канал с током вплоть до 5 А для линии дежурного питания 5 В (максимальная совокупная мощность — 994 Вт);

шасси для электронных нагрузок Tonghui TH8300 и модульная нагрузка Tonghui TH8305-80-80 мощностью 500 Вт для линии 12 В;

измеритель мощности GW Instek GPM-78213;

осциллограф OWON VDS1022I;

высоковольтные изолированные дифференциальные щупы Hantek HT8050;

резистивные (т. н. Z0) щупы: коаксиальный кабель RG-58, резистор 455 Ом последовательно, оконечное согласование 50 Ом;

ИБП Ippon Innova RTB 3000 в режиме постоянной частоты как квазиэталонный источник питания (U ≈ 230 В, f ≈ 50 Гц, крест-фактор ≈ 1,45, КНИ ≈ 1,48 %). К ИБП не подключены какие-либо другие потребители, помимо испытуемого устройства;

лазерный тахометр DT2234A.

Процедура тестирования многолинейных блоков питания стандарта ATX включает следующие испытания.

Режим ожидания

Сигнал PS_ON# неактивен, отсутствует нагрузка на линию дежурного питания 5 В.

Измеряемые параметры:

коэффициент полезного действия;

коэффициент мощности.

Нагрузка на линию дежурного питания 5 В

Сигнал PS_ON# неактивен, мощность линии дежурного питания 5 В варьирует от 1 Вт до максимальной величины (в пределах спецификаций испытуемого устройства) с шагом 1 Вт.

Измеряемые параметры:

коэффициент полезного действия;

коэффициент мощности;

напряжение линии дежурного питания 5 В.

Стандарт ATX допускает отклонение напряжения линии дежурного питания 5 В от эталона на величину от −5 до +5 %.

Перекрестная нагрузка

Целью кросс-нагрузочного тестирования является измерение рабочих параметров испытуемого устройства при множестве различных комбинаций мощности линий (в пределах спецификаций блока питания и электронных нагрузок). Выполняются следующие разновидности кросс-нагрузочных тестов:

максимальный ток каждой линии (исключая линию дежурного питания 5 В) без нагрузки на другие линии;

максимальная совокупная мощность малых линий 3,3 и 5 В при максимальном токе одной из них и максимальном токе линии дежурного питания 5 В. Остаток полной мощности испытуемого устройства исчерпывается за счет нагрузки на линию 12 В;

мощность линии 12 В варьирует от 0 до максимума с шагом 100 Вт, а совокупная мощность линий 5 и 3,3 В — от 0 до максимума с шагом 20 Вт. Токи линий 5 и 3,3 В равны. Для достижения максимальной мощности могут вводиться дополнительные шаги.

Измеряемые параметры:

коэффициент полезного действия;

коэффициент мощности;

скорость вращения вентилятора испытуемого устройства (если блок питания имеет полупассивный режим охлаждения, он всегда включается);

напряжение линий.

Стандарт ATX, начиная с версии 3.0, допускает отклонение напряжения 12 В от эталона на величину от −7 до +5 %, а остальных линий — от −5 до +5 %.

Пульсации напряжения постоянного тока

Тестирование выполняется при следующих условиях (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок):

максимальный ток каждой линии (исключая линию дежурного питания 5 В) без нагрузки на другие линии;

максимальная совокупная мощность малых линий 3,3 и 5 В при максимальном токе одной из них и максимальном токе линии дежурного питания 5 В. Остаток полной мощности испытуемого устройства исчерпывается за счет нагрузки на линию 12 В.

Измерение размаха пульсаций напряжения производится с помощью осциллографа с полосой пропускания 26 МГц и резистивных щупов. Согласно требованиям стандарта ATX параллельно с нагрузкой к каждой из линий подключен электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ и керамический конденсатор емкостью 0,1 мкФ.

Результатом теста является максимум полученных значений для каждой линии при тестовых условиях. Допустимый размах пульсаций на линии 12 В составляет 120 мВ, а на других линиях — 50 мВ.

Удержание напряжения постоянного тока после обрыва питания

Устанавливается максимальная мощность линии 12 В и максимальная совокупная мощность линий 5 и 3,3 В (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок). Затем питание испытуемого устройства отключается рубильником, а с помощью осциллографа измеряется промежуток времени между отключением питания и моментом, когда напряжение линии 12 В опустилось до минимально приемлемой величины (11,16 В), — hold-up time.

Стандарт ATX вплоть до версии 3.0 предъявляет требование в 17 мс к hold-up time под максимальной нагрузкой на блок питания. В стандарте ATX 3.1 это значение понижено до 12 мс, а 17 мс являются рекомендательной величиной под нагрузкой в 80 % номинальной мощности.

Скорость вращения вентилятора

В ходе всех тестов перекрестной нагрузки измеряется скорость вращения вентилятора испытуемого устройства. Результаты фиксируются после стабилизации скорости при каждом изменении мощности нагрузки.

Источники

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Режим ожидания

«Фантомная» мощность Chieftec Stealth составляет всего 0,3 Вт.

Режим ожидания P (⏦), Вт λ 0,293 0,002

Дежурное питание 5 В

Преобразователь дежурного питания 5 В обладает неплохим для своего устройства КПД, а напряжение отклоняется от эталона не более чем на 3 %.

Дежурное питание 5 В P (задан.), Вт U, В I, А P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД, % λ 5 4,91 0,95 4,71 6,23 76 0,04 10 4,88 1,95 9,52 12,44 77 0,08 15 4,88 2,95 14,39 18,60 77 0,12

КПД и коэффициент мощности

КПД основных линий блока питания достигает 93 %, но может падать до 66 % в условиях преобладающей нагрузки на малые линии 3,3 и 5 В. В свою очередь, и коэффициент мощности доходит до почти идеальных 0,99, но также находится в зависимости от баланса нагрузки на линии постоянного тока.

Стабилизация напряжений

Напряжение 12 В отклоняется от номинала не более чем на 2 % при любых комбинациях нагрузки на линии блока питания. В свою очередь, 5-вольтовые линии стабилизированы в пределах 4–5 %, а напряжение 3,3 В и вовсе выходит за пределы коридора ± 5 %.

Перекрестная нагрузка (максимальная мощность линий) P (задан.), Вт 3,3 В 5 В 12 В 1 12 В 2 12 В 3 Дежурное 5 В P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД, % λ Вентилятор, об/мин U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А 66 3,13 19,70 4,99 0,00 12,18 0,00 12,20 0,00 0,00 0,00 5,02 0,00 61,61 84,20 73 0,47 535 100 3,25 0,00 4,86 19,72 12,20 0,00 12,20 0,00 0,00 0,00 5,02 0,00 95,89 118,00 81 0,54 535 996 3,22 0,00 4,96 0,00 12,01 20,61 12,00 20,64 12,23 41,00 4,98 0,00 996,59 1 075,00 93 0,98 1 353 1 000 3,06 19,70 4,86 6,65 11,95 20,61 11,93 20,64 12,23 31,77 4,77 2,95 987,68 1 095,00 90 0,98 1 355 1 000 3,16 0,00 4,83 19,72 11,96 20,61 11,93 20,64 12,23 31,77 4,80 2,95 990,58 1 091,00 91 0,99 1 358

Перекрестная нагрузка (все тесты) 3,3 В 5 В 12 В Дежурное 5 В КПД, % λ U, В U, В U, В U, В Макс. 3,29 5,02 12,28 5,02 93 0,99 Средн. 3,15 4,90 12,08 4,92 90 0,89 Мин. 3,06 4,82 11,93 4,77 66 0,23

Размах пульсаций напряжения

Размах пульсаций напряжения всех линий не превышает 36 мВ, что является более чем приемлемым результатом.

Размах пульсаций напряжения P (задан.), Вт 3,3 В 5 В 12 В Дежурное 5 В I, А Vpp, мВ I, А Vpp, мВ I, А Vpp, мВ I, А Vpp, мВ 66 19,70 16 0,00 36 0,00 24 0,00 30 100 0,00 18 19,72 32 0,00 26 0,00 26 996 0,00 22 0,00 36 82,25 22 0,00 28 1 000 19,70 20 6,65 34 73,02 26 2,95 22

Hold-Up Time

Время удержания напряжения 12 В в референсных границах после обрыва питания под полной нагрузкой достигло 19,4 мс, что превосходит требования стандарта ATX 3.1.

Скорость вращения вентилятора

Полупассивный режим охлаждения Chieftec Stealth настроен так, что вентилятор включается уже при мощности линии 12 В от 200 Вт или от 80 Вт совокупной мощности линий 3,3 и 5 В. Однако на большей части диапазона полной мощности скорость вращения вентилятора не превышает 600 об/мин, а максимум скорости лежит в районе 1 380 об/мин. Заметим, что на работу вентилятора не влияет прогрев блока питания под той или иной нагрузкой, — скорость меняется сразу по мере роста выходной мощности и остается стабильной.

Скорость вращения вентилятора, об/мин Мощность 3,3 В + 5 В, Вт 120 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 100 541 540 541 541 540 538 540 829 1 114 Н/Д 1 383 80 537 536 536 537 536 536 539 757 1 054 1 329 1 382 60 545 544 545 544 543 687 1 002 1 282 1 382 40 543 543 543 541 542 617 937 1 223 1 376 20 537 536 536 536 536 542 869 1 167 1 371 0 534 533 533 534 535 535 809 1 106 1 353 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Макс. Мощность 12 В, Вт

Герой обзора обладает самым ходовым номиналом мощности с расчетом на высокопроизводительный домашний компьютер — 1 кВт — и сертификатом 80 PLUS Platinum, однако по прочим рабочим характеристикам схож с «золотыми» моделями — что, впрочем, не является проблемой, ведь Chieftec Stealth SPX-1000-FC и стоит сравнительно недорого.

Среди достоинств новинки выделим японские электролитические конденсаторы и наличие полупассивного режима охлаждения. Вентилятор начинает вращение при любой сколько-нибудь интенсивной нагрузке, но в определенных ситуациях именно это и требуется. К явным недостаткам устройств можно отнести лишь плохую стабилизацию малых линий — к счастью, малонагруженных в современном ПК.