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В WhatsApp появились никнеймы для скрытия телефонного номера — резервирование уже доступно

В мессенджере WhatsApp появится функция имен пользователей, которая позволит добавлять контакты и вести переписку без раскрытия номера телефона. Резервирование желаемых никнеймов начинается уже на этой неделе, а полноценная реализация этой возможности, по сообщению The Verge, состоится до конца текущего года.

Источник изображения: Darya Ezerskaya/Unsplash

Источник изображения: Darya Ezerskaya/Unsplash

Чтобы занять свободное имя, пользователям необходимо обновить приложение до последней версии и перейти в «Настройки» — «Аккаунт» — «Имя пользователя». Как сообщила глава отдела продуктов WhatsApp Алис Ньютон-Рекс (Alice Newton-Rex), во избежание массового создания фейковых аккаунтов мессенджер заранее забронировал никнеймы известных политиков и знаменитостей. При этом обычные граждане и организации получат возможность привязать к профилю свои существующие идентификаторы из Instagram и Facebook, исключая тем самым риск подмены личности.

Поскольку в целях конфиденциальности поиск по базе имён не предусмотрен, то для начала нового диалога потребуется знать точный никнейм собеседника. Также отмечается, что скрытие номера телефона будет работать исключительно для новых диалогов, тогда как текущие участники чатов сохранят доступ к прежним данным.

В качестве дополнительной меры безопасности разработчики добавят дополнительный ключ имени пользователя (optional username key), который нужно будет сообщить другим пользователям для отправки сообщений. Это поможет защитить владельца профиля в случае публикации никнейма без его согласия.

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Теги: мессенджеры, приложения
мессенджеры, приложения
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