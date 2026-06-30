В России число заражённых вирусами смартфонов подскочило на 70 % с начала года

В первом полугодии нынешнего года количество выявленных заражённых мобильных устройств в России увеличилось на 70 % год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные систем мониторинга киберугроз «Мегафона».

Первый существенный всплеск активности вредоносного программного обеспечения зафиксирован в марте прошлого года. Тогда количество инцидентов подскочило в 6,6 раза по сравнению с предыдущим месяцем. В числе главных угроз продолжает оставаться банковский троян Mamont, атакующий устройства на базе Android. В прошлом году на его долю приходилось 10-12 % выявленных заражений, но в нынешнем году это значение выросло до 15 %.

Напомним, троян Mamont является одной из наиболее распространённых мобильных угроз в России. После попадания на устройство жертвы он получает доступ к обработке SMS-уведомлений, а также платёжной и конфиденциальной информации. Главный недостаток вредоноса в том, что пользователь должен сам установить его на устройство, поэтому злоумышленникам приходится придумывать разные схемы его распространения.

Ещё одним индикатором роста активности вредоносного ПО стало увеличение количества управляющих серверов, которые используются злоумышленниками при проведении атак. В первом полугодии 2025 года специалисты выявили несколько десятков серверов Mamont, к осени их число превысило 100 единиц, а в марте 2026 года — до 200 единиц. В «Мегафоне» считают, что это указывает на противодействие злоумышленников обнаружению и нацеленности на массовые атаки. В последние месяцы отмечается снижение темпов распространения Mamont. Так в мае количество обнаружений вредоноса сократилось на 18 % по сравнению с апрелем, что повторяет прошлогоднюю динамику.

Активные кампании с использованием Mamont проводятся с 2023 года. С тех пор вредоносная функциональность трояна существенно расширилась. Злоумышленники расширили перечень атакуемых приложений, доработали механизмы перехвата SMS-сообщений и управления устройствами. По оценкам компании F6, около 1,5 % всех Android-устройств в России (около 1,5 млн) скомпрометированы, а совокупный ущерб от действий мошенников в цифровых каналах в 2025-2026 годах превысил 600 млрд рублей.

В сообщении отмечается, что устройства на базе iOS традиционно менее подвержены массовым атакам из-за сложности разработки вредоносного ПО. Однако за последний год как минимум два трояна (DarkSword и Coruna) были выявлены в арсенале злоумышленников, нацеленных на кражу финансовой информации.