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Представлен 240-долларовый смартфон OnePlus N6 с батареей на 8000 мА·ч, Dimensity 6360 Max и 50-Мп камерой

Компания OnePlus представила смартфон среднего уровня N6. Новинка дебютировала в Индии. Ключевой особенностью смартфона является его ёмкая батарея на 8000 мА·ч. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку SuperVOOC мощностью 45 Вт, а также реверсивную зарядку мощностью 5 Вт, то есть смартфон можно использовать в качестве пауэрбанка.

Источник изображений: OnePlus

Источник изображений: OnePlus

Производитель также реализовал в новинке технологию обходной зарядки, благодаря которой N6 может получать питание напрямую от материнской платы, минуя батарею. Это позволяет устройству не нагреваться при выполнении интенсивных задач, например, во время игр при одновременной подзарядке. OnePlus заявляет, что батарея смартфона рассчитана более чем на 1600 циклов перезарядки и сохранит 80 % своей ёмкости спустя семь лет использования.

В основе OnePlus N6 используется процессор MediaTek Dimensity 6360 Max с частотой до 2,4 ГГц и встроенной графикой Mali-G57 MP2. Смартфон будет предлагаться в конфигурациях с 4 или 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти. Устройство также поддерживает карты памяти microSD.

OnePlus N6 получил 6,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 кд/м2. Спереди у новинки находится 8-Мп селфи-камера, сзади расположена основная 50-Мп камера с оптикой f/1.8.

Смартфон работает под управлением OxygenOS 16.0 на базе Android 16. OnePlus обещает для устройства два основных обновления ОС и три года обновлений безопасности.

OnePlus N6 будет доступен в цветах Fresh Mint и Midnight Green. В базовой конфигурации с 4/128 Гбайт памяти смартфон оценивается примерно в $243, а вариант с 6/128 Гбайт памяти — в $264. В индийской рознице продажи устройства начнутся 4 июля.

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Теги: oneplus, смартфон, dimensity 6360 max
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