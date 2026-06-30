Сегодня 02 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... AOC выпустила доступный 24,5-дюймовый иг...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AOC выпустила доступный 24,5-дюймовый игровой монитор AOC Gaming 25G4ZR с Full HD и 260 Гц

Компания AOC представила недорогой 24,5-дюймовый игровой монитор AOC Gaming 25G4ZR. Новинка поддерживает разрешение Full HD (1920 × 1080 пикселей) и частоту обновления до 260 Гц через режим Overdrive (родная частота составляет 240 Гц).

Источник изображений: AOC

Источник изображений: AOC

В основе AOC Gaming 25G4ZR используется матрица Fast IPS со скоростью отклика 1 мс GtG (0,5 мс MPRT). Дисплей обладает статической контрастностью 1000:1, яркостью 300 кд/м2, а также поддерживает отображение 16,7 млн цветов и оттенков.

Для монитора заявляется поддержка технологии синхронизации изображения Adaptive-Sync, HDR10 и режима низкой задержки. Также в нём реализованы технологии Flicker-Free и Low Blue Light для снижения нагрузки на глаза.

В оснащение монитора входят два разъёма HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и один 3,5-мм аудиовыход. Новинка поставляется с эргономичной подставкой с возможности регулировки высоты экрана над столом, углов поворота и наклона.

В продаже 24,5-дюймовый игровой монитор AOC Gaming 25G4ZR ожидается в июле. Его рекомендованная стоимость составляет 129,99 британских фунтов (около $172).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Titan Army показала безочковый 3D-монитор M27E6V-3D с 4K, 190 Гц и очень высокой яркостью для геймеров
AOC представила яркий игровой OLED-монитор Agon Pro AGP277QKDC с разгоном до 720 Гц при разрешении HD
И для работы, и для игр: AOC выпустила монитор, способный почти вчетверо разгонять частоту обновления
AOC представила AGON PRO AGP257FT — свой первый 1000-Гц монитор с Full HD
Asus выпустила 34-дюймовый игровой монитор ROG Strix OLED XG34WCDMS — QD-OLED RGB Tandem, UWQHD и 280 Гц за €920
Новинки Apple получат OLED-дисплеи от Samsung и LG — китайской BOE в заказах отказано
Теги: aoc, игровой монитор, fast ips
aoc, игровой монитор, fast ips
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские автопроизводители ускоренно отказываются от иностранных чипов — из-за риска санкций
Россияне стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp, но больше — Instagram и Discord
В Китае испытали элементы электромагнитной катапульты для запуска ракет в космос — старты планируют с горных вершин Тибета
ИИ убедили, что «2 + 2 = не 4» — после этого он выдал пароли пользователя
Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0
Google не смогла отбиться от рекордного штрафа в €4,1 млрд в Европе 4 мин.
Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth 47 мин.
Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии 2 ч.
Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят 2 ч.
В сервисе Apple Hide My Email обнаружена уязвимость, позволяющая раскрыть настоящий адрес почты 2 ч.
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками 3 ч.
Представлено решение Curator.Scanner для поиска уязвимостей во внешней IT-инфраструктуре 3 ч.
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей 4 ч.
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo 5 ч.
ИИ и дипфейки используются в каждой восьмой успешной мошеннической схеме 5 ч.
Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink 7 мин.
ИИ подрывает экологические цели: выбросы углекислого газа у Amazon подскочили на 16 % в 2025 году 10 мин.
«Яндекс» разрабатывает новые ИИ-устройства — «Пин», «Хронум» и другие загадочные продукты 16 мин.
Инвестиции с кешбэком: NVIDIA вкладывается в создание ИИ-инфраструктуры партнёров в обмен на доход от её эксплуатации 2 ч.
Weave представила бытового робота Isaac 1 — он будет наводить порядок, пока хозяев нету дома 2 ч.
Будущая Xbox Project Helix, вероятно, будет лишена дисковода 2 ч.
В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store 2 ч.
Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор 2 ч.
Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus 2 ч.
Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13 2 ч.