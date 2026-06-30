AOC выпустила доступный 24,5-дюймовый игровой монитор AOC Gaming 25G4ZR с Full HD и 260 Гц

Компания AOC представила недорогой 24,5-дюймовый игровой монитор AOC Gaming 25G4ZR. Новинка поддерживает разрешение Full HD (1920 × 1080 пикселей) и частоту обновления до 260 Гц через режим Overdrive (родная частота составляет 240 Гц).

В основе AOC Gaming 25G4ZR используется матрица Fast IPS со скоростью отклика 1 мс GtG (0,5 мс MPRT). Дисплей обладает статической контрастностью 1000:1, яркостью 300 кд/м2, а также поддерживает отображение 16,7 млн цветов и оттенков.

Для монитора заявляется поддержка технологии синхронизации изображения Adaptive-Sync, HDR10 и режима низкой задержки. Также в нём реализованы технологии Flicker-Free и Low Blue Light для снижения нагрузки на глаза.

В оснащение монитора входят два разъёма HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и один 3,5-мм аудиовыход. Новинка поставляется с эргономичной подставкой с возможности регулировки высоты экрана над столом, углов поворота и наклона.

В продаже 24,5-дюймовый игровой монитор AOC Gaming 25G4ZR ожидается в июле. Его рекомендованная стоимость составляет 129,99 британских фунтов (около $172).