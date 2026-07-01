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На Солнце произошла первая за лето вспышка экстремального класса

На Солнце в ночь с 30 июня на 1 июля произошла вспышка высшего рентгеновского класса X: по данным Лаборатории солнечной астрономии РАН, максимум события пришёлся на 23:50 по московскому времени. Последние полгода активность Солнца в его очередном 11-летнем цикле снижается, и сильные вспышки обычно не происходят. Поэтому каждое новое такое событие — это редкость и потенциальная опасность для спутников.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источником вспышки стала активная область NOAA 4479, расположенная в северной части центральной зоны видимого солнечного диска, что означает вероятность выброса плазмы в сторону Земли со всеми вытекающими последствиями, самыми безобидными из которых будут полярные сияния. По шкале NOAA такие вспышки соответствуют радиобурям уровня R3, то есть способны вызвать сбои коротковолновой радиосвязи на освещённой стороне планеты.

Формально вспышка относится к классу X, однако по мощности она находится у нижней границы этой категории. NOAA классифицирует вспышки по пиковому потоку мягкого рентгеновского излучения в диапазоне 0,1–0,8 нм, где класс X начинается с 10-4 Вт/м2. Индекс X1.1 зарегистрированного сегодня ночью события означает примерно 1,1 × 10-4 Вт/м2 — всего на 10 % выше порога X1.0. Это далеко от уровня, опасного для электроники спутников или атмосферы Земли, но опасность вспышки определяется не только её классом, а также положением источника вспышки, наличием коронального выброса массы и конфигурацией магнитных полей в пространстве на пути потока к Земле. Одним словом, следить и ещё раз следить.

Источник изображения: Лаборатории солнечной астрономии РАН ()

Источник изображения: Лаборатории солнечной астрономии РАН (XRAS)

Примечательно, что вспышка произошла не в крупнейшей активной области 4478, которая рассматривалась как главный кандидат на мощный срыв магнитной энергии, а в соседней области 4479. По данным SIDC, ещё до X-вспышки регион 4479 уже демонстрировал сложную конфигурацию магнитного поля, рост и повышенную вспышечную активность.

Область 4478 также имела сложную структуру, но в рассматриваемый период не дала сопоставимого события. Это указывает на то, что меньшая по размеру группа пятен могла оказаться менее устойчивой к накопленным напряжениям в магнитных петлях, тогда как более крупный центр 4478 пока сохранял энергию без крупного выброса. Не исключено, что главное вспышечное событие текущего цикла солнечной активности ещё впереди.

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Теги: солнце, вспышка
солнце, вспышка
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