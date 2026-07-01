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Fujifilm выпустила одноразовые плёночные камеры QuickSnap — они позволят снять 27 монохромных или цветных кадров

Компания Fujifilm выпустила сразу две одноразовые плёночные камеры, которые пополнят линейку QuickSnap. Модель QuickSnap Black and White за $22,90 ориентирована на монохромную съёмку, а QuickSnap Active за $24,75 выполнена в защищённом корпусе, что позволит её использовать в неблагоприятных погодных условиях. Обе новинки поступят в продажу осенью этого года.

Источник изображений: Fujifilm

Источник изображений: Fujifilm

Как следует из названия, QuickSnap Black and White оснащается чёрно-белой плёнкой, которая, по словам Fujifilm, разработана для создания «богатых контрастов, тонов и текстурной зернистости». Камера поддерживает стандартную обработку цветной плёнки. Это означает, что пользователю не придётся искать специализированную службу, занимающуюся проявкой чёрно-белой плёнки. Ограничение в 27 кадров способствует тому, чтобы более ответственно подходить к созданию снимков.

Вторая новинка QuickSnap Active выполнена в полупрозрачном корпусе и предназначена для «непредсказуемых приключений в любую погоду и на любой местности». По данным Fujifilm, корпус устройства обеспечивает водонепроницаемость при погружении в воду на глубину до 10 метров. В дополнение к этому есть достаточно крупная рукоятка перемотки плёнки и рычажный затвор, что сделает проще взаимодействие с камерой под водой. QuickSnap Active заменит текущую версию водонепроницаемой камеры линейки, которая всё ещё доступна в розничных сетях.

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Теги: fujifilm quicksnap, fujifilm, камеры
fujifilm quicksnap, fujifilm, камеры
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