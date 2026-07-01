Acer представила 27-дюймовый геймерский монитор Nitro XV273U F5 с разгоном до 1000 Гц за $700

Компания Acer представила 27-дюймовый игровой монитор Nitro XV273U F5 с поддержкой двух режимов разрешения и частоты обновления: QHD (2560 × 1440 пикселей) при 540 Гц и HD (1280 × 720 пикселей) при 1000 Гц.

В основе новинки используется IPS-матрица со скоростью отклика 1 мс GtG (0,5 мс в режиме Overdrive). Для дисплея заявлена поддержка технологий синхронизации изображения AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync.

Экран монитора обладает типичной яркостью 400 кд/м2 (пиковая 600 кд/м2 в режиме HDR). Дисплей имеет сертификат VESA DisplayHDR 600. Для монитора заявлен 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 с точностью цветопередачи Delta E < 2.

Монитор оснащён двумя динамиками мощностью по 2 Вт каждый, двумя портами DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.1 и одним 3,5-мм аудиовыходом. В комплект поставки входят кабель HDMI и эргономичная подставка с регулировкой высоты экрана, а также углов поворота и наклона.

В продаже монитор Nitro XV273U F5 ожидается в четвёртом квартале этого года (в США). Его рекомендованная цена составляет $699,99. Новинка появилась в каталогах Amazon, но точная дата начала поставок пока не сообщается.