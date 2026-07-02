Соцсеть X намерена поднять популярность прямых трансляций на платформе

Социальная сеть X выделила $1 млн для того, чтобы стимулировать авторов контента проводить прямые трансляции на платформе. Хотя эта функция не является новой, она не пользуется особой популярностью среди пользователей. Компания хочет изменить это, для чего был запущен раздел Live Studio, в котором собраны инструменты для проведения прямых трансляций.

Один из топ-менеджеров X опубликовал несколько постов, в которых сообщил, что платформа будет вознаграждать авторов контента за прямые трансляции. Подробности о том, как будут осуществляться выплаты и в каком размере, раскрыты не были. Детали новой программы поддержки авторов контента в X будут озвучены позднее.

При этом инструменты Live Studio уже можно задействовать для проведения прямых трансляций. Пользователь может создать превью будущего стрима и опубликовать его, чтобы подписчики заранее узнали о предстоящей трансляции. При необходимости можно запланировать эфир на определённое время, а также указать, кто именно сможет его увидеть, например, ограничив аудиторию только верифицированными аккаунтами или подписчиками. В Live Studio отображаются комментарии зрителей и статистика эфира, включая количество смотрящих, какими устройствами они пользуются и из какой страны наблюдают за трансляцией.

Возможность проведения прямых трансляций доступна только пользователям X с премиальной подпиской стоимостью $3 в месяц. Насколько соцсеть улучшила собственную инфраструктуру для проведения прямых трансляций, не уточняется. В прошлом платформа не раз сталкивалась с трудностями при проведении пользователями масштабных трансляций.