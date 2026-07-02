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Первую в мире систему хранения энергии на сжатом углекислом газе построят в Ирландии

Итальянская компания Energy Dome и Google запустили первый совместный коммерческий проект по строительству «углекислой батареи» в Ирландии — накопителя энергии мощностью 23 МВт и ёмкостью 200 МВт·ч. В часы пиковой генерации солнечные электростанции будут нагнетать углекислый газ под давлением, а в часы повышенного потребления — высвобождать его и пропускать через турбины для выработки электроэнергии и передачи её в сеть.

Источник изображения: Energy Dome

Источник изображения: Energy Dome

Установку разместят в графстве Оффали, рядом с городком Род (Rhode), на площадке бывшей торфяной тепловой электростанции. Проект уже получил земельный участок, разрешение на строительство и подключение к сети, а также 10-летний контракт от ирландского оператора EirGrid. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2028 году. Владеть и управлять станцией будет Energy Dome, тогда как Google выступает коммерческим партнёром и покупателем услуги длительного хранения энергии.

Партнёры подчёркивают, что аккумулятор на углекислом газе — это термомеханическая система замкнутого цикла, которая совершенно не зависит от поставок дефицитного лития и редких металлов. Когда в сети есть избыток электроэнергии, установка сжижает углекислый газ и переводит его в плотное или даже сверхкритическое состояние, сохраняя при этом выделяющееся в процессе тепло и используя его позже для нагрева газа и выполнения работы.

Когда сети снова требуется мощность, углекислый газ нагревается, расширяется и проходит через турбину, которая вырабатывает электроэнергию, возвращаемую в сеть. Такая схема рассчитана на длительное хранение энергии и использует в основном промышленно доступные компоненты — сталь, воду, турбины, теплообменники и рабочий контур с углекислым газом.

Для Ирландии проект важен не только как демонстрация новой технологии, но и как элемент разгрузки энергосистемы. Площадка выбрана рядом с высоковольтными линиями, обслуживающими район Большого Дублина, и недалеко от парка ВИЭ, где сосредоточены ветровые и солнечные мощности. В периоды перепроизводства накопитель должен забирать избыточную электроэнергию из возобновляемых источников, а в часы пиковой нагрузки или дефицита — возвращать её в сеть.

Компания Google ещё в 2025 году заключила с Energy Dome стратегическое коммерческое соглашение и сделала крупную закрытую инвестицию в разработчика технологии. Ирландский объект стал первым совместным коммерческим проектом в рамках этого партнёрства. Также аналогичный проект реализуется в Аризоне — там будет построено хранилище мощностью 19 МВт и ёмкостью 200 МВт·ч. Для Google такие накопители нужны как инфраструктура для перехода к постоянному «зелёному» энергоснабжению, особенно с учётом роста потребления электроэнергии дата-центрами и ИИ-сервисами.

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Теги: google, углекислый газ, хранение энергии
google, углекислый газ, хранение энергии
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