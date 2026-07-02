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Weave представила бытового робота Isaac 1 — он будет наводить порядок, пока хозяев нету дома

Американская Weave Robotics представила мобильного домашнего робота Isaac 1 («Айзек 1»), не блистающего гибкостью и ловкостью, но готового неспешно привести комнату в божеский вид, пока хозяев нет дома. Модель стала развитием стационарной версии Isaac 0, заточенной под складывание белья после стирки и сушки.

Источник изображения: Weave Robotics

Источник изображения: Weave Robotics

«Айзек 1» получил колёсную базу, складной корпус и две подвижные руки, чтобы перемещаться по дому и работать в разных комнатах. Производитель заявляет два основных направления работы платформы: Laundry Flow — поиск и сбор грязной одежды, переноска корзин с одеждой, а также складывание и раскладывание вещей; и Daily Reset — «возврат» комнат в исходное состояние, включая уборку кроватей, аккуратное размещение подушек и одеяла, сбор игрушек и обуви, а также восстановление элементарного бытового порядка.

Конструктивно «Айзек 1» выполнен в виде колёсного шасси с регулируемой по высоте верхней частью корпуса. Его основание занимает примерно 52 × 56 см, а высота изменяется примерно от 91 до 175 см. Робот способен дотянуться до предметов, расположенных на высоте до двух метров (203 см). Для шеи предусмотрены две степени свободы, для рук — шесть степеней свободы на каждую, по одной степени свободы для каждой кисти, по две — для торса и базы; суммарно робот имеет 21 степень свободы. Автономность по питанию заявлена на уровне восьми часов, время зарядки — два часа, связь осуществляется по Wi-Fi.

Снаружи на робота установлены сменные тканевые оболочки. Они одновременно смягчают контакт с мебелью и людьми и делают устройство менее похожим на промышленного робота. Выдвижной торс позволяет ему вытягиваться до человеческого роста во время работы и уменьшаться, когда это не требуется. Колёсное шасси специально выбрано для использования в домашних условиях, чтобы повысить устойчивость платформы и, очевидно, сделать её дешевле.

Если робот не способен выполнить операцию автономно, предусмотрена возможность телеуправления. Цена устройства составит $8000 при единовременной покупке или $449 в месяц по подписке с внесением депозита в размере $250. По некоторым данным, первые поставки «Айзека 1» стартуют осенью этого года, но массовая доступность ожидается в 2027 году.

Интересно, думал ли Айзек Азимов, что его именем будут называть модели роботов? Об этом история умалчивает...

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Теги: робототехника
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