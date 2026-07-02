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Philips анонсировала 27-дюймовые игровые мониторы Evnia M4 с тремя режимами работы: 1440p@275 Гц, 1080p@360 Гц и 720p@540 Гц

Компания Philips анонсировала два монитора из игровой серии Evnia M4 — 27M4N3500PT и 27M4N5500PT. Оба предлагают 27-дюймовые экраны на базе матриц Fast IPS и поддерживают тройной режим разрешения и частоты обновления.

Источник изображений: Philips

Источник изображений: Philips

В основном режиме мониторы работают при разрешении 2560 × 1440 пикселей и частоте обновления 275 Гц. Второй режим подразумевает разрешение 1920 × 1080 пикселей с частотой обновления 360 Гц, а третий — 1280 × 720 пикселей при 540 Гц.

По словам Philips, пользователи могут быстро переключаться между тремя режимами через экранное меню мониторов. Это позволяет избежать ручной настройки разрешения и частоты обновления в операционной системе.

Компания заявляет для новинок поддержку HDR, а также технологий защиты зрения Low Blue Light и Flicker-Free. Панели мониторов оснащены антибликовым покрытием с 25-процентным рассеиванием света и обладают пиковой яркостью 350 кд/м2.

Новинки также предлагают несколько игровых функций, включая усиление теней, интеллектуальный прицел, интеллектуальный снайперский режим и интеллектуальную синхронизацию MBR.

Модель 27M4N5500PT выделяется подставкой SmartErgoBase с регулировками высоты, наклона и поворота. Она также поддерживает поворот экрана на 90 градусов и оснащена игровой подсветкой Evnia AI.

В оснащение мониторов входят два разъёма HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4. О стоимости представленных мониторов компания не сообщила.

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Теги: игровой монитор, fast ips, philips
игровой монитор, fast ips, philips
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