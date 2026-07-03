Сегодня 03 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Nothing выпустила последнее обновление д...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Nothing выпустила последнее обновление для Phone (1) и прекратила поддержку

Nothing официально прекратила выпуск обновлений ПО и поддержку модели Phone (1). Первый смартфон компании получил последнее обновление, включающее патч безопасности Android за июль 2026 года, что ознаменовало конец обещанного производителем жизненного цикла ПО устройства.

Компания сделала соответствующее объявление почти через четыре года с выхода Nothing Phone (1) — он появился 1 июля 2022 года. Смартфон дебютировал с Android 12, и в нём были элементы дизайна, которые впоследствии определили все смартфоны Nothing, в том числе интерфейс Glyph и прозрачная сенсорная панель. С выпуском последнего июльского обновления для Nothing Phone (1) компания завершила свои обязательства по поддержке ПО: три года крупных обновлений Android и четыре года обновлений безопасности.

Последним крупным обновлением Nothing Phone (1) стала операционная система Android 15, хотя некоторые пользователи, возможно, уже разобрались, как установить на устройство и Android 16. В соответствующем объявлении компания поразмышляла о важности Phone (1), отметив, что с него началась Nothing OS — она послужила основой для ПО, которое компания продолжает разрабатывать и сегодня.

Хотя поддержка ПО и прекращается, Nothing отмечает, что Phone (1) «остаётся очень удобным в использовании» и продолжает оставаться важной частью истории компании. Во время установки обновления смартфон может нагреваться или потреблять заряд аккумулятора больше обычного, предупредил производитель — это нормально, и после установки обновления устройство вернётся к норме.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nothing Phone (4b) показался на живых фото — и раскрыл основные характеристики
«Не можем создать смартфон», — Nothing отменила выпуск CMF Phone 3 Pro из-за роста цен на память
Основатель Nothing рассказал, когда лучше всего купить новый смартфон в условиях кризиса памяти
Сливший iOS 26 до анонса блогер свалил вину на своего сообщника
Microsoft разрабатывала ИИ ОС, отличную от Windows — с глубокой интеграцией Copilot и агентов
Samsung закроет свой мессенджер в пользу аналога Google в этом месяце
Теги: nothing, смартфон, обновление, android
nothing, смартфон, обновление, android
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайцы совершили прорыв в опреснении морской воды — её обещают сделать дешевле бутилированной
Sony уже придумала новое применение заводу, где делают диски для PlayStation
США разрешат сверхзвуковым авиалайнерам летать над городами, но при одном условии
Google начала тестировать новую reCAPTCHA — пользователей просят показать руки в камеру, и не обязательно свои
GitHub подшутила над Sony и предложила разработчикам выслать их репозитории на CD-дисках
OxygenOS и Realme UI отправят на свалку истории — OnePlus и Realme перейдут на ColorOS 4 мин.
Alibaba запретила сотрудникам пользоваться помощником программиста Claude Code от Anthropic 25 мин.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 40 млн копий за пять с половиной лет после релиза 32 мин.
Epic Games Store выдал планы Square Enix на сюжетные дополнения к Final Fantasy VII Revelation 34 мин.
Зафиксирована первая в истории полностью автономная атака ИИ- вымогателя 2 ч.
Nothing выпустила последнее обновление для Phone (1) и прекратила поддержку 2 ч.
Европа может запретить лутбоксы для несовершеннолетних и ужесточить возрастные рейтинги игр 3 ч.
Вопреки опасениям: внедрившие ИИ компании стали активнее нанимать сотрудников 3 ч.
Европейский политик, расследовавший использование шпионского ПО Pegasus, сам стал его жертвой 4 ч.
Anthropic закрыла лазейки, позволявшие китайским компаниям использовать Claude 4 ч.
iFixit создаст единый стандарт ремонтопригодности электроники в США 13 мин.
Xiaomi похвасталась, что продала 500 млн смартфонов Redmi Note — новый Redmi Note 17 уже на подходе 23 мин.
Представлена четвёрка кнопочных телефонов Nokia с платным ИИ-помощником 2 ч.
Страшные флешбеки эпохи Xbox 360: у Steam Machine нашлась «красная полоса смерти» для индикации проблем 2 ч.
AWS пытается удержать свою облачную корону, наращивая мощности ЦОД 3 ч.
Meta отправила в болота Луизианы 65-тонных роботов на постройку солнечной электростанции для ИИ ЦОД 3 ч.
Казахстанская «Долина ЦОД» привлекла Amazon и G42 3 ч.
Intel подтвердила и объяснила подорожание процессоров Core Ultra 200S Plus 3 ч.
Япония решила взять реванш на мировом рынке роботов с помощью ИИ 4 ч.
Intel больше не спотыкается о 18A — техпроцесс вышел на стабильное производство 30 000 пластин в месяц 4 ч.