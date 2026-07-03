Nothing выпустила последнее обновление для Phone (1) и прекратила поддержку

Nothing официально прекратила выпуск обновлений ПО и поддержку модели Phone (1). Первый смартфон компании получил последнее обновление, включающее патч безопасности Android за июль 2026 года, что ознаменовало конец обещанного производителем жизненного цикла ПО устройства.

Компания сделала соответствующее объявление почти через четыре года с выхода Nothing Phone (1) — он появился 1 июля 2022 года. Смартфон дебютировал с Android 12, и в нём были элементы дизайна, которые впоследствии определили все смартфоны Nothing, в том числе интерфейс Glyph и прозрачная сенсорная панель. С выпуском последнего июльского обновления для Nothing Phone (1) компания завершила свои обязательства по поддержке ПО: три года крупных обновлений Android и четыре года обновлений безопасности.

Последним крупным обновлением Nothing Phone (1) стала операционная система Android 15, хотя некоторые пользователи, возможно, уже разобрались, как установить на устройство и Android 16. В соответствующем объявлении компания поразмышляла о важности Phone (1), отметив, что с него началась Nothing OS — она послужила основой для ПО, которое компания продолжает разрабатывать и сегодня.

Хотя поддержка ПО и прекращается, Nothing отмечает, что Phone (1) «остаётся очень удобным в использовании» и продолжает оставаться важной частью истории компании. Во время установки обновления смартфон может нагреваться или потреблять заряд аккумулятора больше обычного, предупредил производитель — это нормально, и после установки обновления устройство вернётся к норме.