Представлена четвёрка кнопочных телефонов Nokia с платным ИИ-помощником

HMD не стала отказываться от направления кнопочных телефонов, и последняя линейка моделей под маркой Nokia идёт в ногу со временем. Устройства Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G 2nd Edition и 235 4G 2nd Edition комплектуются встроенным голосовым помощником с искусственным интеллектом, доступ к которому осуществляется через кнопку в центре пятипозиционной навигационной кнопки.

Функции ИИ работают на основе сервиса Sikey AI. Пользователи могут задавать ассистенту несложные вопросы и управлять функциями устройства при помощи голосовых команд. Голосовой помощник работает бесплатно в течение первых 180 дней, по истечении которых потребуется платная подписка — любопытно, что для её оформления нужен настоящий смартфон.

Все четыре телефона Nokia оснащены VGA-камерами и поддерживают видеозвонки Xpress Chat. Модели Nokia 210 4G и 215 4G оснащены 2,4-дюймовыми QVGA-экранами, Nokia 215 4G 2nd Edition и 235 4G 2nd Edition комплектуются 2,8-дюймовыми IPS-панелями с тем же разрешением. Nokia 210 4G и 235 4G могут похвастаться и основными камерами на задней панели, и в последнем случае она имеет 2-мегапиксельное разрешение.

В качестве программной платформы во всех четырёх моделях используется S30+, аккумуляторы имеют ёмкость 1450 мА·ч. Поддерживается Bluetooth 5.0, в наличии 3,5-мм разъём для наушников, есть FM-радио и зарядка по USB Type-C. Цены и сроки начала продаж пока не раскрываются.