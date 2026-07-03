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Представлена четвёрка кнопочных телефонов Nokia с платным ИИ-помощником

HMD не стала отказываться от направления кнопочных телефонов, и последняя линейка моделей под маркой Nokia идёт в ногу со временем. Устройства Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G 2nd Edition и 235 4G 2nd Edition комплектуются встроенным голосовым помощником с искусственным интеллектом, доступ к которому осуществляется через кнопку в центре пятипозиционной навигационной кнопки.

Nokia 200 4G. Источник изображений: hmd.com

Nokia 200 4G. Источник изображений: hmd.com

Функции ИИ работают на основе сервиса Sikey AI. Пользователи могут задавать ассистенту несложные вопросы и управлять функциями устройства при помощи голосовых команд. Голосовой помощник работает бесплатно в течение первых 180 дней, по истечении которых потребуется платная подписка — любопытно, что для её оформления нужен настоящий смартфон.

Nokia 210 4G

Nokia 210 4G

Все четыре телефона Nokia оснащены VGA-камерами и поддерживают видеозвонки Xpress Chat. Модели Nokia 210 4G и 215 4G оснащены 2,4-дюймовыми QVGA-экранами, Nokia 215 4G 2nd Edition и 235 4G 2nd Edition комплектуются 2,8-дюймовыми IPS-панелями с тем же разрешением. Nokia 210 4G и 235 4G могут похвастаться и основными камерами на задней панели, и в последнем случае она имеет 2-мегапиксельное разрешение.

Nokia 215 4G 2nd Edition

Nokia 215 4G 2nd Edition

В качестве программной платформы во всех четырёх моделях используется S30+, аккумуляторы имеют ёмкость 1450 мА·ч. Поддерживается Bluetooth 5.0, в наличии 3,5-мм разъём для наушников, есть FM-радио и зарядка по USB Type-C. Цены и сроки начала продаж пока не раскрываются.

Nokia 235 4G 2nd Edition

Nokia 235 4G 2nd Edition

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Теги: hmd, nokia, телефон
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