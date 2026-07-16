Обзор игрового Tandem WOLED-монитора ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG: запланированный апгрейд

О чем думает потребитель, размышляющий о покупке современного OLED-монитора? Конечно, о глубоком чёрном цвете, бесконечном контрасте изображения и насыщенной чистой картинке на экране. Но проблема заключается в том, что подавляющая часть решений, представленных на рынке, построена на базе QD-OLED-матриц Samsung Display, одним из недостатков которых является фиолетово-розовый паразитный оттенок, проявляющийся почти при любом внешнем свете, а настоящий чёрный цвет можно получить только в полной темноте. Некоторые пользователи быстро к этому привыкают, а другие из принципа не рассматривают подобные модели для покупки. Их можно понять!

Конкурирующие решения на WOLED от LG Display уже давно предлагают иной подход к формированию изображения и обеспечивают гораздо более глубокий и стабильный чёрный цвет в обычных условиях просмотра. Но у всех трёх поколений «органики» от LG Display были и есть свои явные ограничения и недостатки.

В середине 2025 года производитель начал активно продвигать матрицы четвёртого поколения, получившие название Primary RGB Tandem WOLED (или просто Tandem WOLED) c частично обновлённой архитектурой. В них используется иной стек светоизлучающих слоёв, позволивший нарастить яркостные и цветовые показатели, сделать светодиоды более стабильными и живучими.

Не менее важным является и наличие нескольких модификаций панелей – с матовым и глянцевым рабочими покрытиями. Последнее, с нашей точки зрения, самое интересное и актуальное для любого OLED. Ведь пользователь ждёт от OLED «хлеба и зрелищ», а такое может обеспечить только глянец… Та же Apple об этом давно знает и доказывает эффективность такого способа привлечения к своей продукции (например, ноутбукам Macbook) ещё с 2012 года.

Неудивительно, что одним из первых обладателей новых матриц стала компания ASUS – она же один из основных заказчиков WOLED у LG Display. В ассортименте бренда появилась модель ROG Strix OLED XG27AQWMG, ставшая прямой заменой всем ранее представленным решениям в линейке ROG OLED в среднебюджетном сегменте.

Рассматриваемая новинка была официально представлена в августе 2025 года, глобальный анонс состоялся в ноябре, но в продажу монитор поступил только в январе 2026 года по цене от 699 $, что на 50 $ меньше, чем просили на старте продаж за предшественника. До рынка РФ новый ASUS XG27AQWMG ещё не добрался, но мы ожидаем увидеть цену на уровне 65000–75000 рублей (ориентируемся на актуальное стоимости XG27AQDMG) ближе к концу лета.

Главным конкурентом новинки ASUS выступает решение от Gigabyte – новый монитор MO27Q28GR c точно такой же глянцевой модификацией Tandem WOLED-панели, предлагающаяся по цене 55–60 тысяч рублей. Парочка других решений выполнена с использованием матовой версии данной панели, что создаёт совсем иные впечатления при работе за экраном.

Если же оценивать рассматриваемую модель в сравнении с глянцевыми QD-OLED-конкурентами, то по ценовой доступности ASUS будет серьёзно проигрывать – 240–280-Гц OLED от А-брендов уже доступны по цене от 35 000–37 000 рублей, что может ощутимо снизить интерес к новинке.

Сама же модель XG27AQWMG является продолжением представленного ещё в 2024 году популярного монитора ROG Strix XG27AQDMG, который мы рассмотрели ранее. Новинка получила современную панель с улучшенной архитектурой, увеличенной частотой вертикальной развёртки и датчиком приближения, свойственным в основном топовым ROG Strix OLED.

ASUS ROG Strix XG27AQWMG Экран Диагональ, дюймы 26,5 Соотношение сторон 16:9 Покрытие матрицы глянцевая плёнка (TrueBlack Glossy) Стандартное разрешение, пикс. 2560 × 1440 PPI 111 Параметры изображения Тип матрицы Tandem WOLED 4th Gen (LG Display) Пиксельная структура WBGR Заявленный цветовой охват НД / 99,5 % / НД (AdobeRGB / DCI-P3 / sRGB) Макс. яркость, кд/м2 350 (APL 100%), НД (максимум)/1500 (HDR, Peak) Контрастность статическая 1500000 : 1 / Бесконечность Количество отображаемых цветов 1,07 млрд (10 бит) Частота вертикальной развёртки, Гц 48-280 (активный диапазон) Адаптивная синхронизация G-Sync Compatible (оф.), AMD FreeSync Premium, Adaptive-Sync Время отклика, мс 0,03 мс (GtG) Поддержка HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 500 Максимальные углы обзора

по горизонтали/вертикали, ° 178/178 Разъёмы Видеовходы 2 × HDMI 2.1 (до 280 Гц);

1 × DisplayPort 1.4 с DSC (до 280 Гц); Видеовыходы Нет Дополнительные порты 1 × Audio-Out (3.5 мм);

2 × USB 3.2 Gen1 Type-A; Встроенные колонки: число × мощность, Вт Нет Физические параметры Регулировка положения экрана Угол наклона (от -5 до 20°), изменение высоты (110 мм), поворот вправо/влево (от -45 до 45°), переворот (Pivot) в обе стороны VESA-крепление: размеры (мм) Есть (100 × 100 мм), через заводской переходник Крепление для замка Kensington Да Блок питания Встроенный Потребляемая мощность: максимальная / типичная / в режиме ожидания (Вт) НД / <26,8 / <0,5 Габаритные размеры

(с подставкой), Д × В × Г, мм 605 × 390-500 × 188 Габаритные размеры

(без подставки), Д × В × Г, мм 605 x 368 x 63 Масса нетто (с подставкой), кг 6,7 Масса нетто (без подставки), кг 4,8 Ориентировочная цена ~65 000-75 000 рублей

Монитор ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG использует единственную существующую 26,5-дюймовую Primary RGB Tandem WOLED-панель четвёртого поколения с глянцевой рабочей поверхностью под маркетинговым названием TrueBlack Glossy. Она произведена компанией LG Display, имеет рабочее разрешение стандарта WQHD (он же QHD, он же 2K) – 2560 × 1440 пикселей. На выходе это даёт плотность в 111 ppi и фактически отсутствующую необходимость в использовании системы масштабирования, особенно если у вас всё в порядке со зрением.

Нестандартная структура пикселя сохранилась и в четвёртом поколении W-OLED, но в данном случае субпиксели выстроены в виде цепочки RGWB вместо менее удачной WBRG у матриц W-OLED двух первых поколений. Таким образом, в отношении качества проработки мелких деталей и текста новинка повторяет двух своих предшественников PG27AQDP и XG27AQDMG с W-OLED третьего поколения, где применяется технология микрозеркал MLA+.

Рассказывая в своих маркетинговых материалах о новинке, компания ASUS отмечает повышение яркости на 15% относительно предыдущего поколения мониторов, повышение цветового объёма на 25% и увеличение продолжительности жизни на целых 60%.

Максимальная яркость модели при работе в SDR-режиме заявлена на уровне 350 нит (при заполнении экрана на 100 %) против 275 нит ранее. В случае же дезактивации ограничений, в пике HDR монитор от ASUS, по заявлению производителя, может выдать до 1500 нит при 1,5 % APL.

Для XG27AQWMG производитель указывает широкий цветовой охват в 99,5 % DCI-P3 и более не говорит о покрытиях sRGB и AdobeRGB. Коэффициент контрастности стабильно высокий – 1500000:1, или фактически близок к бесконечности. ASUS говорит о показателях точности на уровне DeltaE<2 благодаря заводской калибровке, а сама матрица заявлена как 10-битная (без использования FRC), то есть она должна быть способной воспроизвести до 1,07 миллиарда цветовых оттенков.

Новинка умеет полноценно работать с HDR10-контентом и официально соответствует новому стандарту VESA DisplayHDR 500 True Black, что, впрочем, не мешает ей демонстрировать большие значения яркости, но после совершения определённых действий в меню устройства.

Одним из самых важных отличий рассматриваемого дисплея от всех QD-OLED-решений является использование специального поляризационного слоя матрицы, способного эффективно поглощать внешний свет и демонстрировать глубокий чёрный цвет не только в кромешной темноте, но и днём, а также в условиях использования внешнего освещения. Кроме того, в отличие от многих WOLED-панелей, в XG27AQWMG используется уникальная модификация с глянцевой рабочей поверхностью, дополнительно усиливающей визуальный контраст и насыщенность изображения и снижающей различимость кристаллического эффекта.

Монитор сертифицирован как FlickerLess, а благодаря смещённому спектру со сдвигом синего пика волны на безопасный уровень в 456-457 нм (так называемый аппаратный фильтр Low Blue Light) удалось избавиться от цветового дисбаланса. Для дополнительного снижения нагрузки на глаза пользователь может воспользоваться программными режимами Blue Light Filter со сниженной цветовой температурой и яркостью.

При этом матрица сохранила классическое свойство всех OLED — склонность к проявлению постоянных пульсаций (при любых уровнях яркости), а дополнительная технология OLED Anti-Flicker, несмотря на своё запутывающее название, может быть применена исключительно для снижения видимого мерцания на тёмных участках изображения в играх.

Стоит отметить, что в ASUS обошлись без особых фокусов: в зависимости от уровня Anti-Flicker (а их всего два – Medium и Strong) сдвигается граница минимальной частоты в случае использования VRR-систем (NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium – обе c официальной сертификацией!) – до 160-200 Гц против 40-48 Гц при выключенной опции. Таким образом, диапазон синхронизации частоты вертикальной развёртки с уровнем FPS в играх сужается, а вероятность проявления заметного для глаз мерцания на тёмных сценах снижается.

В характеристиках производитель указывает время отклика GtG в 0,03 мс, что сравнимо с показателями других современных игровых OLED-дисплеев. В этом вопросе подобные устройства действительно с лёгкостью опережают самые быстрые LCD-модели из представленных в продаже. Частота вертикальной развёртки в 280 Гц доступна без активации какого-либо разгона, а в случае невозможности получения FPS на уровне 200-240+ производитель предлагает воспользоваться функцией «вставки чёрного кадра» ELMB, которая крайне редко встречается в OLED-устройствах, но позволяет существенно поднять визуальную чёткость движущегося изображения. Правда, в случае с XG27AQWMG включить её можно только на фиксированной частоте 120-140 Гц.

Список доступных интерфейсов для подключения у монитора относительно небольшой, но зато улучшенный в сравнении с предшественниками: два HDMI версии 2.1 без ограничения пропускной способности и один DP 1.4 c поддержкой DSC. Получить 280 Гц с выводом 10-битного сигнала и HDR возможно в обоих случаях.

Встроенная акустическая система в новом мониторе ASUS не применяется, что типично для серии ROG. Для подключения наушников может быть использован стандартный 3,5-мм аудиоразъём, а для работы с периферией установлен USB-хаб c двумя портами USB Type-A 3.2 Gen 1. Популярные ныне функции KVM и PiP/PbP в мониторе отсутствуют, но есть поддержка обновления прошивки дисплея без необходимости посещения СЦ, что достаточно актуально для развивающейся технологии OLED. Как минимум две прошивки для новинки уже выпущено.

По своим игровым функциям герой обзора является одним из наиболее современных решений в линейке ROG и среди игровых мониторов на рынке в целом. В нём есть большое количество предустановленных режимов Game Visual, комплекс функций Game Plus на базе ИИ (наэкранные прицелы, счётчик FPS, таймеры, режимы «снайпера» и «ночного видения» и др.), регулировка различимости теней Shadow Boost, режим ELMB для улучшения чёткости в движении, функция Aspect Control для прямого управления встроенным скалером и поддержка программного центра управления ASUS DisplayWidget Center для простоты управления настройками монитора с рабочего стола ОС.

Из прочих программных особенностей компания выделяет продвинутый комплекс защиты ASUS OLED Care в котором собрано пять специальных функций (включая датчик приближения Neo Proximity Sensor), а также технологию Uniform Brightness, представленную для снижения заметности работы встроенного ограничителя яркости ABL. После её активации максимальная яркость панели падает, но зато она остаётся стабильной вне зависимости от уровня заполнения экрана светлыми объектами.

⇡#Комплектация и внешний вид

Монитор ASUS поставляется в среднегабаритной картонной коробке с простым визуальным оформлением.

Для удобства переноски присутствует два специальных выреза-ручки с торцов упаковки. Пластиковая ручка сверху отсутствует.

На одной из сторон упаковки представлены основные особенности модели в виде небольших пиктограмм с подписями. По единственной наклейке с противоположной стороны можно узнать серийный номер, номер партии, точное название модели и место производства (Китай).

Комплект поставки новинки включает в себя следующее:

кабель питания;

кабель DP 1.4;

кабель HDMI 2.1;

кабель USB 3.0 Type-B для подключения монитора к ПК;

переходник для использования VESA-крепления 100 × 100 мм;

микрофибру для протирки экрана;

набор наклеек ROG;

наклейки Energy Star;

брошюру ASUS VIP Member;

краткое руководство пользователя;

информационное письмо;

чехол для кабелей и аксессуаров.

Для подключения к ПК и полного раскрытия потенциала монитора предпочтительно использование DP 1.4-подключения с поддержкой функции DSC, в том числе со стороны видеокарты. Для работы же с современными приставками есть необходимые HDMI 2.1.

В вопросе внешнего вида новый монитор от ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG совмещает в себе наработки производителя со всех последних решений. Корпус и центральная стойка достались от ранее рассмотренного XG27AQDMG, а вот подставка изменилась на тонкое металлическое основание без лишних декоративных убранств – в тренде последних решений многих А-брендов.

От премиальной серии ROG Swift здесь основные очертания корпуса, богатая отделка из разных материалов, переплетённых между собой. Дополняет дизайн модели синхронизируемая система подсветка Aura RGB c большим количеством светодиодов.

Дисплей — традиционно для современных WOLED-решений — обладает узкими рамками со всех четырёх сторон (безрамочный дизайн во всей красе), а использование оригинального радиатора и необходимость в лучшем охлаждении OLED-матрицы заставили дизайнеров сделать некоторые части корпуса новинки довольно толстыми. В самых же тонких местах толщина корпуса не превышает 3–4 мм.

Крепление центральной колонны к монитору производится с помощью быстросъёмного механизма. Для использования новинки со сторонними кронштейнами необходимо воспользоваться специальным переходником из комплекта поставки – удобно и практично.

Подставка традиционно собирается из двух частей, которые можно соединить без помощи отвёртки: на крепёжном винте в основании имеется откидной барашек.

Она отличается компактными размерами (ASUS заявляет о 30 % экономии рабочего пространства в сравнении с предшественниками), смещённым назад местом крепления центральной стойки и интегрированным механизмом её поворота.

Для прокладки кабелей у XG27AQWMG предусмотрен небольшой прямоугольный вырез в центральной колонне. Вариант не самый эффективный, но лучше, чем совсем ничего.

В верхней части центральной стойки есть предусмотрено винтовое крепление для веб-камеры – для стримеров это приятное дополнение.

Благодаря достаточно эргономичной подставке пользователь может с максимальным удобством регулировать положение экрана в пространстве: наклонять его (-5° – 20°), поворачивать влево/вправо (на 45°) и изменять его высоту над столом (110 мм).

Дополнительно предусмотрен разворот экрана в портретный режим (Pivot) в обе стороны, при этом центровка экрана немного пострадала – чётких ограничителей угла поворота нет, экран придётся постоянно равнять строго по горизонту.

Все крепёжные элементы монитора, в том числе внутренности подставки и основания, выполнены из металла. На пластиковом защитном основании снизу имеется восемь крупных резиновых ножек для предотвращения скольжения.

Монитор оснащён одной из немногих модификаций W-OLED c глянцевой/полуглянцевой рабочей поверхностью, которой в ASUS приписывают некоторые антибликовые свойства. Возможно, в каком-то объёме они и есть, но при сравнении с современными решениями с полуматовой и особенно матовой поверхностью они не особенно заметны.

По наклейке на корпусе устройства, которая прячется в области крепления подставки, можно сверить все номера (серийный, номер партии и так далее) и наконец-то узнать примерную дату производства: попавший к нам экземпляр был выпущен в сентябре 2025 года. Что же касается завода-изготовителя, то в этот раз такая информация на наклейке не представлена, возможно, по причине того, что к нам в лабораторию попал тестовый экземпляр.

Все интерфейсы для подключения у монитора ASUS находятся в задней части корпуса, на одной колодке, и направлены вниз. Подключать кабели легко, в том числе благодаря наличию возможности переворота корпуса в портретную ориентацию.

Декорированию монитора уделено немало внимания – габаритная задняя часть разделена по диагонали надвое, а вариантов одного только пластика тут три, с разной фактурой: основной матовый тёмно-серого цвета, пара глянцевых вставок и полуматовая поверхность с нанесёнными микроквадратами серого цвета. В этой же зоне расположен выделенный с помощью интегрированной подсветки Aura RGB логотип линейки ROG Strix.

Она динамически «играет цветами» (на выбор представлено 6 цветов в схеме RGBCMY) c помощью разных эффектов, дезактивируется при выключении монитора или его переходе в режим ожидания. Вместе с тем яркость светодиодов невелика, чтобы создать какой-то запоминающийся визуальный эффект. Воспринимать подобную реализацию подсветки в качестве достоинства модели не стоит. Она просто есть – и точка.

Обработка элементов XG27AQWMG выполнена на высшем уровне, покраска без дефектов, зазоры равномерны по всей длине стыков. На задней стороне защитной плёнкой закрыты все важные декоративные элементы, но, скорее всего, вы снимете её сразу после покупки. После этого не используйте агрессивные химические средства для очистки и тряпки из неподходящих материалов, если не хотите испортить внешний вид отдельных деталей.

Монитор не скрипит и не хрустит при скручивании и изменении положения, отлично выглядит, основная часть элементов отличается практичностью и износостойкостью. Придраться к чему-то действительно сложно.

Для улучшения вентиляции и соответствующего увеличения базовой и пиковой яркости в корпусе устройства используется большое количество прорезей для доступа воздуха. Ламели расположены внизу и вверху задней части корпуса. Система охлаждения полностью пассивная, а поэтому можно не переживать из-за лишнего шума (как это было в части первых OLED на рынке).

⇡#Меню и управление

В последних премиальных моделях линейки ROG компания ASUS стала применять блок управления с двумя физическими клавишами и 5-позиционным джойстиком между ними. Блок расположился в центре нижней грани устройства и слегка выходит за пределы корпуса. Спереди предусмотрена отключаемая подсветка небольшого логотипа серии ROG, который играет роль индикатора питания.

Одну из физических клавиш быстрого доступа можно перепрограммировать, вторая же всегда остаётся ответственной за выключение и активацию монитора. Также для пользовательского выбора функций с быстрым переходом доступны все четыре положения джойстика.

По умолчанию производителем выбраны следующие функции: выбор источника сигнала, выбор режимов Game Visual, переход к компактному разделу с функциями Game Plus, регулировка громкости подключённых наушников.

В новинке XG27AQWMG используется достаточно типичное меню для премиальных мониторов ASUS нескольких последних лет. Оно выполнено в чёрно-красной гамме с зафиксированным верхним информационным блоком, подсказками по управлению снизу и четырьмя вертикальными секциями для вывода разделов и их подразделов.

Система управления очень быстрая и удобная, не требующая привыкания. OSD-меню шустро откликается на все действия со стороны пользователя. Управлять монитором просто в любое время суток.

Основное меню состоит из семи разделов с несколько изменённым наполнением. По умолчанию выставлен английский язык, но есть и русская локализация – она не полная и не самая точная, но сегодня мы решили показать и рассмотреть именно её.

Первый раздел предлагает доступ к включению поддержки VRR-систем, режиму вставки «чёрного кадра» ELMB (доступен только при 120-140 Гц), режимам GameVisual, регулировке различимости теней Shadow Boost и выводит QR-код для скачивания утилиты настройки монитора ASUS DisplayWidget Center. В подразделе GamePlus прячутся различные игровые функции: продвинутые наэкранные прицелы с ИИ-функциями, «счётчик fps» (как в виде цифрового значения, так и в виде графика), снайперский прицел (с настраиваемым приближением), снайперский прицел с усилением различимости в тенях (с настраиваемым приближением), установка таймера/секундомера, вывод сетки для более точной стыковки двух-трёх мониторов друг с другом.

Второй раздел позволяет изменить уровни яркости и контраста, активировать функцию стабилизации яркости по полю экрана Uniform Brightness, включить опцию OLED Anti-Flicker, настроить контурную резкость VividPixel, изменить режим работы встроенного скалера изображения и выбрать один из режимов Blue Light Filter для дополнительного снижения нагрузки на глаза.

После активации HDR в системе раздел несколько преображается: блокируется регулировка яркости и ещё трёх функций. Появляется доступ к подразделу HDR Setting, в котором можно выбрать один из режимов представления HDR, а также активировать возможность ручной регулировки яркости, что значительно отличает новый XG27AQWMG от большинства моделей OLED на рынке.

После активации данной функции монитор выводит из блокировки регулировку яркости экрана. По умолчанию установлено значение на 70–90 % в зависимости от режима HDR (в данном случае регулировка происходит ступенчато – по 10 %), но можно выставить максимальные 100 % для получения ощутимо больших значений при работе с HDR-контентом.

В третьем разделе, Color, компания ASUS предлагает выбрать активное цветовое пространство (выбор предоставляется для многих пресетов GameVisual), отрегулировать цветовую температуру, изменить общую насыщенность и насыщенность по шести каналам отдельно, а также выбрать один из режимов гаммы, отвечающих за реальную контрастность изображения на экране монитора.

В разделе OLED Care представлены функции для защиты органических светодиодов (OLED) от выгорания. Количество доступных функций в новинке от ASUS ощутимо снизилось, остались только четыре основных (затемнение экрана при бездействии, затемнение логотипов, краевое затемнение и настраиваемый сдвиг пикселей.

Чистка экрана проводится примерно 5–6 минут, в напоминании о чистке можно установить частоту уведомлений о необходимости проведения соответствующей процедуры (от 2 до максимум 8 часов) или отключить их.

Очевидно, что в качестве замены части утраченных программных алгоритмов защиты инженеры ASUS решили воспользоваться датчиком приближения (Neo Proximity Sensor), при работе которого экран уходит в режим демонстрации встроенного скринсейвера-защиты либо полностью выключается (если пройдёт слишком много времени).

Можно настроить датчик на определённое воспринимаемое расстояние либо провести калибровку в автоматическом режиме – он определит примерное положение пользователя перед экраном и оптимизирует процесс выключения экрана. К нашему удивлению, минимальное время для перехода ко встроенной заставке составляет не меньше 5 минут. Сам датчик отрабатывает точно, без осечек. К выводу изображения монитор ASUS возвращается буквально за 1-2 секунды.

Если перевод функций защиты на русский язык вас смущает и заставляет задуматься, то на английском раздел выглядит куда более органично – смело пользуйтесь.

Выбрать источник сигнала и дезактивировать автоматический его поиск можно в пятом разделе – «Выбор входа». За ним следует раздел «Эффект подсветки» для настройки работы системы внешней RGB-подсветки Aura RGB и включения синхронизации.

Определить функции быстрого доступа для всех четырёх положений джойстика и левой клавиши управления можно в разделе MyFavorite. Здесь же есть возможность сохранить все настройки монитора для их последующего быстрого восстановления в один из двух доступных программных блоков – удобно для тех, кто знает, чем эта возможность им понравится.

В разделе системных настроек предлагается выбрать язык локализации меню, отрегулировать прозрачность и положение OSD-экрана, изменить время до его исчезновения при отсутствии действий со стороны пользователя, изменить уровень громкости (подключённой акустики или наушников). Есть возможность включения блокировки всех клавиш, отдельной блокировки клавиши питания и выключения подсветки индикатора питания.

Далее можно отключить поддержку функции DSC (для лучшей совместимости со старыми GPU), перевести DP в режим 1.2 вместо базового 1.4 (снова для лучшей поддержки старых GPU), активировать синхронизацию питания между устройствами ASUS, выбрать параметры питания (для полного раскрытия OLED необходимо сразу включить режим «Производительный»), произвести полный заводской сброс настроек.

Здесь же предлагается вывести подраздел с основной рабочей информацией по монитору. В нём прописано название модели, выходная глубина цвета, формат цвета, динамический диапазон, сдвиг гаммы EOTF (актуально для HDR), работа VRR-систем и версия прошивки.

ПО DisplayWidget Center

Для более удобного доступа ко всем функциям монитора производитель предлагает воспользоваться утилитой ASUS DisplayWidget Center. Для её работы не обязательно подключать монитор к ПК по USB, приложение прекрасно работает через протокол DDC/CI, по крайней мере большая часть его основных и наиболее важных функций. Это довольно классический подход, обеспечивающий наглядность всех доступных настроек, чего иногда не хватает встроенному OSD-меню. Кому-то такой способ управления ASUS XG27AQWMG понравится больше, чем через кнопки и пятипозиционный джойстик.

Монитор ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG был протестирован при помощи колориметра X-Rite i1 Display Pro Plus в сочетании с референсным спектрофотометром X-Rite i1 Pro 2, программного комплекса Argyll CMS c графическим интерфейсом DisplayCAL и программой HCFR Colormeter. Все операции осуществлялись в Windows 11 Pro 25H2, во время тестирования частота обновления экрана составляла 280 Гц, а глубина цвета была выставлена в положение 10 бит.

Заявленные производителем 10 бит оказываются доступны при использовании DP 1.4 c DSC и установке частоты вплоть до 280 Гц – проблем не обнаружено. При подключении по HDMI 2.1 данная возможность сохраняется в полной мере.

В соответствии с методикой мы измерим следующие параметры монитора:

яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности при мощности подсветки от 0 до 100 % с шагом 10 %;

цветовой охват;

цветовую температуру;

гамма-кривые трёх основных цветов RGB;

гамма-кривую серого цвета;

отклонения цветопередачи DeltaE (по стандарту CIEDE1994);

равномерность подсветки, равномерность цветовой температуры (в кельвинах и единицах отклонения DeltaE) при яркости в центральной точке 100 кд/м2.

Все описанные выше измерения проводились до и после калибровки. Во время тестов мы измеряем основные профили монитора: выставленный по умолчанию, sRGB (если доступен) и Adobe RGB (если доступен). Калибровка проводится в профиле, выставленном по умолчанию, за исключением особых случаев, о которых будет сказано дополнительно. Для мониторов с расширенным цветовым охватом мы выбираем режим аппаратной эмуляции sRGB, если он доступен. Перед началом всех тестов монитор прогревается в течение 3-4 часов, а все его настройки сбрасываются до заводских.

Также мы продолжим нашу старую практику публикации профилей калибровки для протестированных нами мониторов в конце статьи. При этом тестовая лаборатория 3DNews предупреждает, что такой профиль не сможет на 100% исправить недостатки конкретно вашего монитора. Дело в том, что все мониторы (даже в рамках одной модели) обязательно будут отличаться друг от друга небольшими погрешностями цветопередачи. Изготовить две одинаковые матрицы невозможно физически, поэтому для любой серьёзной калибровки монитора необходим колориметр или спектрофотометр. Но и «универсальный» профиль, созданный для конкретного экземпляра, в целом может поправить ситуацию и у других устройств той же модели, особенно в случае дешёвых дисплеев с ярко выраженными дефектами цветопередачи.

⇡#Проблемы тестирования OLED и используемые технологии

Тестирование OLED-монитора в очередной раз привнесло некоторые изменения в методику тестирования и отступление от принципов, принятых за долгие годы тестирования жидкокристаллических дисплеев. На этот раз мы не стали отказываться от полноценной калибровки и провели её для выявления улучшений в последнем доступном поколении WOLED.

Монитор ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG, как и подавляющая часть OLED-телевизоров/мониторов (безотносительно к конкретной разновидности данной технологии), изменяет яркость каждого пикселя в зависимости от уровня общей яркости сцены, демонстрируемой на экране. Без опции стабилизации яркости Uniform Brightness показания яркости в центральной точке экрана в режимах SDR и HDR с лёгкостью могут меняться на десятки процентов в зависимости от яркости и цветности общей сцены. Чтобы этого избежать, на протяжении почти всего тестирования опцию Uniform Brightness мы держали активированной – пускай и не добились из-за этого максимальной яркости для SDR.

При этом дисплей способен показать высокие цифры в HDR только на небольших участках (1,5-10 % от площади экрана) на протяжении некоторого отрезка времени. Также иногда он стремится окрасить крайние тёмные оттенки серого в глубокий чёрный при низких уровнях установленной яркости, а при бездействии пользователя постепенно снижает яркость экрана (довольно сильно, но это необходимо как дополнительная защита OLED) либо активирует встроенный скринсейвер. Впрочем, так ведут себя и все его конкуренты на WOLED, а вот QD-OLED-модели не замечены в использовании столь агрессивных алгоритмов ограничения яркости (ABL).

Чтобы обойти некоторые ограничения OLED и показать аппаратные возможности новинки, подавляющая часть тестов на точность цветопередачи была проведена по проверочным плашкам с заливкой не более 3-5 % площади экрана. Тем самым мы дали новинке возможность продемонстрировать себя лучше, чем она может проявить себя в более реалистичных условиях работы.

В большей части тестов яркость была установлена на максимальном уровне, контрастность сохранялась на заводских 80 %. Отключить основные (встроенные на уровне прошивки матрицы) технологии энергосбережения и «сохранения жизни W-OLED-панели» у игрового монитора ASUS невозможно, что является ещё одной нормой. Мы ограничились выключением двух функций из подраздела Screen Saver и Auto Logo Brightness. Функция же сдвига пикселей была выставлена в положение «Сильный» – на цветопередачу она не влияет.

Для тестирования были выбраны режимы Racing с активным полным цветовым охватом (Wide Gamut), откалиброванный с завода режим эмуляции sRGB Cal., дополнительный режим эмуляции DCI-P3, максимальный вариант воздействия Blue Light Filter (Level 4), а также была проведена проверка дисплея после его настройки и калибровки в заводском режиме Racing (для этого можно использовать и идентичный ему User).

В мониторе ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG производитель предлагает 8 игровых режимов и один пользовательский с заводскими установками цвета (как в Racing), готовый к полностью ручной настройке.

При тестировании мы использовали интерфейс DisplayPort 1.4 c поддержкой DSC, как наиболее популярный и беспроблемный среди доступных для подключения к ПК. В качестве видеокарты использовалась NVIDIA GeForce RTX 3080 FE.

По умолчанию настройки основных параметров выглядят следующим образом:

GameVisual – Racing;

Shadow Boost – Off;

Brightness – 90;

Contrast – 80;

Uniform Brightness – Off;

OLED Anti-Flicker – Off;

Clear Pixel Edge – Off;

Display Color Space – Wide Gamut;

Color Temp. – 6500 K;

Gamma – 2,2.

В ходе ручной настройки (100 кд/м2 и 6500 К) параметры приняли следующий вид:

GameVisual – Racing;

Shadow Boost – Off;

Brightness – 21;

Contrast – 80;

Uniform Brightness – On;

Color Temp. – User – RGB (99/100/99).

Мы активировали стабилизацию яркости (по мнению автора, работать без неё – не беречь собственные нервы), изменили яркость и скорректировали настройки цветовой температуры в ручном режиме. Изменения прочих параметров не потребовались.

⇡#Яркость белого в SDR и в HDR при разном уровне заполнения

Изначальная проверка осуществлялась в режиме Racing при заводских настройках цветовой температуры (6500 К), но с включённой опцией Uniform Brightness.

Яркость в меню (%) Яркость белого (кд/м2) Цветовая температура (К) Яркость чёрного (кд/м2) Статическая контрастность (x:1) 100 350 6884 0 ∞ 90 320 6850 0 ∞ 80 289 6810 0 ∞ 70 260 6770 0 ∞ 60 227 6727 0 ∞ 50 197 6681 0 ∞ 40 164 6630 0 ∞ 30 132 6561 0 ∞ 20 97 6478 0 ∞ 10 65 6388 0 ∞ 0 32 6280 0 ∞

В режиме SDR с 100 %-м заполнением экрана максимальная яркость оказалась на уровне 350 кд/м2, а нижнее значение составило 32 кд/м2. На фоне предыдущего поколения WOLED прирост составил чуть более 100 кд/м2 по верхней границе, что большая часть потребителей воспримет как значимый и важный фактор, – и это действительно так: для работы перед глянцевым экраном при ярком освещении это существенное преимущество.

Коэффициент контрастности приближен к бесконечности, поскольку зафиксировать столь низкий уровень чёрного ни одно из наших измерительных устройств не способно.

При снижении уровня заполнения до 2-3 % APL рабочий диапазон яркости изменился в пределах погрешности измерений – буквально на 1 %. Такие изменения можно не учитывать – матрица отличилась стабильностью работы, что крайне актуально для OLED-дисплеев.

Для достижения же максимально возможных цифр мы проверили поведение ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG в режиме HDR при разном заполнении экрана, с настройками HDR по умолчанию и в режиме VESA DisplayHDR 500 True Black – в обоих случаях после активации ручного управления яркостью с установкой яркости на 100 %.

В первом случае новинка от ASUS вплотную подобралась к заявленным 1500 нитам, что продемонстрировало архитектурные изменения от использования тандемной структуры светоизлучающих слоёв OLED. При этом уже на 2%-м заполнении яркость падает до 1350 нит, а при переходе к 5 % APL значение становится ниже 1000 нит.

Если же нужна чуть более проработанная передача глубоких теней и не такой большой акцент на высокой яркости с попытками «выжечь вам глаза», то лучшим вариантом станет режим DisplayHDR 500 True Black, где ASUS XG27AQWMG может добраться до 785–790 нит при заполнении от 1 до 10 %, поддерживает яркость свыше 500 нит при 15 % и стабильно удерживает её близко к 350 нитам при APL от 75 до 100 %. Другими словами, проблем с яркостью у WOLED четвёртого поколения точно нет. Можно идти дальше и разбираться с точностью цветопередачи.

⇡#Результаты в режиме Racing и после калибровки

При заводских настройках изучаемый монитор работает в режиме Racing с широким цветовым охватом (Wide Gamut), близким к максимальному для используемой матрицы.

Переход к Tandem-архитектуре помог LG Display поднять цветовой охват своих новых матриц, что позволило монитору ASUS фактически на 100 % покорить два основных цветовых пространства (sRGB и DCI-P3), выйти на 91 % покрытия AdobeRGB и в целом добраться до уровня QD-OLED. Теперь оба варианта OLED имеют максимально схожие возможности по цветовоспроизведению.

В ходе ручной настройки и последующей калибровки с понижением яркости до более комфортной цветовой охват остаётся крайне широким – проблем не возникает.

При заводских установках точка белого и баланс серого выставлены близко к референсу, без дополнительного паразитного оттенка, а стабильность ЦТ оттенков серого относительно высокая, но хуже, чем у конкурентных QD-OLED-решений, в том числе у решений от самой ASUS.

Калибровка позволяет немного снизить расхождение цветовой температуры по оттенкам серого и сделать цветовой баланс чуть более нейтральным.

По умолчанию у ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG вполне неплохо различимы глубокие тени – это очевидное преимущество на фоне предыдущих WOLED-решений от бренда, где общая контрастность была сильно завышена. Производитель услышал мольбы потребителей и обозревателей и подошёл к заводской настройке с умом – это радует. Если надо сделать тени ещё более различимыми, то стоит использовать настройку к гамме sRGB. При использованной нами гамме 2,2 разница в ходе проведённой калибровки оказалась минимальной.

В качестве референса при проверке монитора через ArgyllCMS мы использовали Display P3 как наиболее подходящий для героя обзора. Именно с ним мы получили наименьшие отклонения DeltaE. В этом случае программу не устроили преимущественно основные цвета, что было ожидаемо.

Сразу отметим – калибровка подобного OLED монитора не приведёт вас к точной цветопередаче на протяжении всего рабочего процесса, а также не обеспечит уверенности в том, что всё в полном порядке, ведь работа OLED – непредсказуема, а поэтому для профессиональной работы с цветом подобные устройства не совсем подходят. А вот для мультимедиа/сферы развлечений – лучшего пока не придумали.

При использовании информационно-корректирующего профиля, созданного в процессе калибровки, монитор ASUS смог продемонстрировать низкие отклонения DeltaE94. В таком состоянии дисплея можно смело говорить о точной цветопередаче, которая определённо выше, чем при заводских установках. Да, монитор становится чуть менее контрастным и больше напоминает глянцевый IPS, но зато можно быть уверенным в более-менее правильной цветопередаче.

⇡#Результаты в режимах эмуляции (DCI-P3 и sRGB Cal.)

Поскольку рассматриваемая новинка — монитор с изначально расширенным цветовым охватом, неудивительно встретить в нём режимы эмуляции sRGB и DCI-P3 (с классической гаммой 2,2). Но кроме них в разделе GameVisual есть и особенный режим с заводской калибровкой под названием sRGB Cal.

В данном режиме блокируются настройки раздела Color, а функция Uniform Brightness становится активной, без последующей возможности выключения. Яркость по умолчанию выставляется на 32 % (соответствует 137 нитам в центре экрана), но её можно настраивать вручную.

Эмуляция проводится на достаточно высоком уровне, без выхода за границы стандартного пространства. Вопросов, с учётом игровой направленности модели, быть не может. Главное, что насыщенность снижается до визуально корректной, картинка становится более близкой к реальности.

В режиме эмуляции DCI-P3 ситуация лучше – уровень точности настройки в нём выше, а выход за пределы пространства всего 1 %. Это тот случай, когда вам необходимо отсечь лишние цвета из полиграфического пространства AdobeRGB, но нет желания уходить к узкому/ограниченному по современным меркам sRGB.

Цветовая температура в обоих случаях настроена на уровне заводского режима Racing, да и со стабильностью оттенков серого история идентична. Тут остаётся только порадоваться такой стабильности.

По результатам замера гамма-кривых следует отметить, что режим sRGB демонстрирует лучшую различимость в тенях, чем DCI-P3 и ранее рассмотренный Racing. Хотя некоторые предпочтут более контрастную картинку, чем предлагает sRGB и таких людей, приобретающих OLED ради «вау-у-у-эффекта», можно понять. Подтверждается данная особенность и при самостоятельном сравнении изображений в разных режимах работы ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG.

Программе Argyll CMS заводская настройка режима эмуляции sRGB понравилась больше, чем заводские настройки новинки. Отчёт порадовал нас достаточно низкими отклонениями DeltaE94 как по серым оттенкам, так и по всем остальным тестовым образцам. Здесь мы можем согласиться с тем, что режим действительно откалиброван на заводе.

Нет серьёзных нареканий и по поводу DCI-P3 – его можно смело использовать, когда вы хотите ограничиться одним из двух дополнительных расширенных цветовых пространств и знать меньше проблем с цветом.

⇡#Результаты в режиме Blue Light Filter (BLF-4)

Будучи аналогами технологии Low Blue Light, режимы, которые в ASUS назвали Blue Light Filter, должны снижать нагрузку на глаза, особенно в условиях работы со слабым внешним освещением.

Для проверки мы выбрали подрежим BLF – Level 4 – с максимальной силой воздействия. При переходе в него стандартная яркость находится на адекватном уровне в 111 нит (25 % яркости), но контролировать её вручную невозможно – соответствующий пункт в меню остаётся заблокирован.

Цветовой охват в BLF-4 немного сужается, но принципиально важных изменений ЦО на фоне заводских настроек не происходит. Можете смело считать, что продолжаете работать в широком цветовом пространстве.

Точка белого совместно с оттенками серого перебирается к ~4800-4950К с заметным зелёно-жёлтым паразитным оттенком, но крайне высоким балансом ЦТ оттенков серого. Подобный результат действительно может привести к снижению нагрузки на глаза, но может и вызывать некоторый диссонанс из-за наличия паразитного оттенка, к которому, впрочем, можно привыкнуть за 5-10 минут.

При этом на гамма-кривых отмечается явный дисбаланс RGB, глубокие тени различимы на том же уровне, что и в режиме Racing, а общая контрастность из-за проблем с синим каналом несколько снижена.

На выходе же мы имеем относительно корректно настроенный режим, который действительно может снизить нагрузку на глаза. Он прекрасно подходит для продолжительной работы за монитором в том случае, когда не требуется сколько-нибудь точная цветопередача – с такой настройкой точки белого и синего канала её ждать не стоит. Но для быстрого снижения нагрузки на глаза, если вы работаете в тёмной комнате, BLF-4 вполне подходит.

⇡#Дополнительные возможности настройки (Shadow Boost и Gamma)

Мы решили проверить влияние функций Shadow Boost и Gamma на цветопередачу монитора. Первая опция особенно актуальна для OLED-решений, у которых часто присутствуют проблемы с различимостью глубоких теней, хотя новинка от ASUS к таковым не относится. Тут в большей степени она будет нужна игрокам, желающим сильнее проявить тени любой яркости – для лучшей различимости противников на экране.

По умолчанию Shadow Boost не используется. График гамма-кривых представлен выше.

На первых трёх уровнях Shadow Boost все глубокие и средние тени становятся хорошо и даже излишне различимы, затрагивается диапазон ~5-40 %. Для целей некоторых игроков – в самый раз. Для обычной же работы за монитором – точно не подходит. На последнем уровне под названием Dynamic различимость продолжает усиливаться, может динамически меняться в зависимости от картинки на экране (некое подобие встроенного ИИ), но повышается яркость в средних и светлых областях – общая контрастность продолжает падать.

В вопросах гаммы, как обычно, по умолчанию используется значение 2,2, которое оказалось близко к референсу. При этом в настройках монитора ASUS есть четыре дополнительных режима, способные быстро поменять контрастность картинки на экране.

Пресеты по среднему значению отличаются от заявленных референсов на 0,04-0,06 в среднем – это очень хороший результат для игрового OLED-монитора. Можете смело использовать, если у вас есть запрос на резкое усиление или уменьшение контрастности, без явного завала в тенях. Здесь инженеры ASUS точно постарались сделать всё как надо.

⇡#Равномерность рабочего поля

Равномерность рабочего поля (слово «подсветка» здесь неуместно — каждый пиксель в OLED светится самостоятельно) дисплея проверялась после снижения яркости в центральной точке монитора до уровня 100 кд/м2 и установки цветовой температуры в ~6500 кельвин.

Функция Uniform Brightness была активирована, но следует учитывать, что на равномерность рабочего поля она не влияет – у неё совершенно другая задача (стабилизировать яркость экрана вне зависимости от цветности и яркости выводимого изображения).

Картинка выше демонстрирует фотографию белого поля при определённой экспопоправке в ходе съёмки (в темноте) и дальнейшей программной обработки для более наглядного представления равномерности подсветки.

На белом поле проблемы равномерности отсутствуют. Монитор продемонстрировал очень низкие отклонения в 1 % в среднем и 3 % в максимуме. Это не так хорошо, как могут многие QD-OLED, но в разы лучше любых LCD-представителей.

Высочайшая стабильность сохраняется и при выводе светлых и тёмных серых полей, что не может не радовать.

С равномерностью цветовой температуры на светлых полях у монитора ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG проблем также нет: отклонения в 0,6 % в среднем и 1,8 % в максимуме – высокий результат, который почти в два раза выше, чем у WOLED третьего поколения. Разброс цветовой температуры по полю экрана не превысил 170К – очень хорошо.

С другой стороны, не стоит забывать, что чем ниже яркость выводимого серого (либо любого другого однотонного) поля, тем сильнее видимость динамичного шума (то самое проявление вертикального и горизонтального бандинга на WOLED), с которым можно попробовать мириться и постараться не замечать, либо вы будете его постоянно замечать и злиться на своё новое приобретение. Но такова одна из особенной WOLED – ничего с этим не поделать. От экземпляра проблема не зависит, а «чистки пикселей» снижают её визуальное проявление лишь на небольшой период (порой он не превышает получаса).

Что же касается равномерности чёрного, то, как вы знаете, такой проблемы у OLED нет. При выводе на экран чёрной заливки все пиксели выключаются — и мы остаёмся свидетелями присутствия белого курсора мышки и заметной работы индикатора питания (красного логотипа ROG). Никакого Glow-эффекта и проблем с «подсветкой», как у LCD.

⇡#Визуальная оценка изображения и особенности модели

⇡#Качество градиентов и бандинг

Установленная в монитор ASUS 10-битная WOLED-матрица смогла продемонстрировать вполне качественные по равномерности градиенты в большинстве проверенных режимов, но исключительно при высоких уровнях установленной яркости, как с активной опцией Uniform Brightness, снижающей общую яркость, так и без неё (с настройками по умолчанию).

Применение корректировочного профиля с небольшими правками в LUT видеокарты также приводит к последующему снижению качества прорисовки градиентов. Но это абсолютно нормальная практика, особенно у OLED.

Знакомое многим владельцам OLED-телевизоров и мониторов явление — потеря различимости глубоких тёмных оттенков — присутствует и у XG27AQWMG. На низких уровнях яркости (особенно меньше 20 %) модель любит окрашивать крайние тёмные участки в сплошной чёрный, тем самым увеличивая общую контрастность сцены. Плюс вы получаете более грубые тоновые переходы во всём остальном диапазоне и, конечно, то самое усиление вертикального и горизонтального бандинга (динамический шум – можно назвать и так).

Эту особенность можно слегка поправить с помощью регулировки рассмотренного ранее параметра Shadow Boost в меню модели, но в этом случае точность цветопередачи лучше наверняка не станет. Да и в основном эта опция нужна не для увеличения точности картинки, а для улучшения различимости противников в различных шутерах.

Сказалась эта особенность и на проявлении бандинг-эффекта. Монитор показал себя хуже большинства игровых TN+Film- и *VA-представителей, не говоря уже про IPS-решения. Своими алгоритмами работы и особенностями самой WOLED от LG Display монитор усиливает дефекты сжатия любых изображений, особенно при преобладании на них тёмных участков и сложных тоновых переходов между ними.

⇡#Скорость отклика, задержка вывода, пропуск кадров и адаптивная синхронизация

Все последние продукты на базе быстрых OLED отличаются максимально высокой скоростью отклика, сравнимой между моделями с разной частотой вертикальной развёртки. Именно поэтому мы с вами продолжаем наблюдать одну и ту же заявленную цифру – 0,03 мс по стандарту GtG. Ровно такое же значение отмечено в ТХ и для изучаемого монитора от ASUS, имеющего максимальную частоту вертикальной развёртки 280 Гц.

Варианты разгона матрицы по скорости отклика под общим названием Overdrive (OD) в новинке отсутствуют, что является нормой для любого OLED, а вот функция «вставки чёрного кадра» у XG27AQWMG присутствует под названием ELMB (первая версия, без поддержки VRR и Brightness Uniformity). Доступна она, правда, только на частоте 140 Гц – видимо, для пользователей игровых приставок либо обладателей не самых быстрых компонентов ПК, которые не могут «вытянуть» высокий уровень fps в интересующих их играх. Соответственно, с помощью ELMB можно визуально улучшить чёткость картинки и сделать её на уровне 280Гц развёртки.

Проведя проверку монитора ASUS, мы пришли к выводу, что чёткость движущегося изображения на OLED-новинке полностью соответствует уровню премиального игрового монитора, а визуально ощутимо превосходит то, что могут предложить лучшие скоростные IPS-представители из лагеря 240-320-Гц решений в сопоставимом формате (~27 дюймов WQHD).

Герой обзора демонстрирует фактически полное отсутствие смазывания и визуально заметных артефактов. Повышение частоты с 140 до 280 Гц влечёт за собой улучшения плавности и чёткости. Использование ELMB с частотой 140 Гц практически даёт тот же уровень чёткости и плавности, что и работа монитора на максимальной частоте. Выше представлено наглядное сравнение в тесте TestUFO.

Для анализа времени отклика в случае с WOLED-новинкой, учитывая особенности её работы, мы выбрали так называемое фактическое время отклика (Initial Time) c фиксацией результатов по стандартам производителей (10-90 % яркости).

В ходе тестирования аппаратно-программным комплексом OSRTT мы проверили работу монитора лишь на максимальной частоте в 280 Гц. В этом случае среднее фактическое время отклика не превысило 0,62 мс, а самый быстрый переход GtG произошёл за 0,2 мс. Крайне слабые артефакты есть на цифрах, но зрительно мы с ними не столкнулись – не сможете сделать этого и вы.

Что касается задержки вывода, то монитор на максимальной частоте развёртки продемонстрировал результат в 2,7 мс в среднем – ниже не требуется.

Отдельно хотелось бы отметить, что на момент тестирования (июнь 2026 года) монитор является официально сертифицированным NVIDIA для работы с G-Sync в режиме Compatible, а поэтому никаких проблем с её работой не возникает.

Что касается мерцания на тёмных сценах в играх, то данная проблема свойственна и новому XG27AQWMG, поскольку проблема связана с самой технологией OLED. Именно поэтому ASUS дополнила многие свои последние OLED-новинки функцией OLED Anti-Flicker. По умолчанию она дезактивирована, есть два режима её работы. Первый ограничивает минимальную частоту развёртки значением в 160 Гц, второй – ~200 Гц.

По умолчанию же рабочий диапазон составляет 48–280 Гц, что, собственно, и влияет на повышенную вероятность столкнуться с видимым мерцанием на тёмных сценах – это изначально сложный сценарий для OLED при работе с низкой частотой обновления. Таким образом, производитель позволяет ограничить диапазон синхронизации частоты экрана с уровнем FPS и сокращает вероятность возникновения проблемы. Является ли это её глобальным решением? Нет. Небольшое мерцание может оставаться и при работе системы Anti-Flicker, но, чтобы его заметить, придётся всматриваться в изображение ещё сильнее, чем обычно.

Говоря же о стабильности максимальной частоты развёртки, можно отметить, что монитор ASUS прошёл все тесты на отлично. Специальный тест из пакета TestUFO это полностью подтверждает – 280 Гц стабильны во времени.

⇡#Углы обзора и Glow-эффект

Широкие углы обзора и высокая стабильность картинки – то, за что многие в первую очередь и любят OLED-дисплеи. Актуально это и для небольшого по нынешним меркам WOLED-монитора от ASUS.

На приведённом выше изображении отлично видно, что при изменении угла просмотра в широком диапазоне цветопередача и яркость изображения на экране практически не изменяются. Картинка сохраняет высокую насыщенность и контрастность, что является явным преимуществом используемой WOLED-матрицы.

При этом могут проявляться некоторые паразитные оттенки (для WOLED любых поколений это в основном фиолетово-розовый и зелёный) и снижаться визуальная яркость при просмотре под острым углом, но такие условия являются проверочными и далеки от реальных сценариев использования дисплея.

Что касается не любимого многими Glow-эффекта, то все OLED-матрицы от него полностью избавлены. В любых сложных ситуациях картинка на экране остаётся без «белой пелены», контрастность практически не снижается, как и общая насыщенность картинки.

⇡#Кристаллический эффект, чёткость текста, ШИ-модуляция

Применяемая в герое обзора WOLED-панель от LG Display использует глянцевую защитную поверхность True Black Glossy, обеспечивающую максимальное снижение кристаллического эффекта и повышение визуальной контрастности и чёткости изображения.

Используемый поляризационный слой не только обеспечивает отсутствие визуально различимого кристаллического эффекта (КЭ), но и создаёт все условия для сохранения глубокого чёрного цвета даже в условиях работы с ярким внешним освещением. Эта особенность выгодно отличает новинку ASUS от всех QD-OLED на рынке и большей части продаваемых WOLED с матовой защитной поверхностью.

Новой Tandem WOLED-панели свойственна особая пиксельная структура формата RGWB, в которой вместо классических трёх RGB субпикселей добавлен дополнительный «белый», но на этот раз сразу после зелёного субпикселя. При близком рассмотрении это может быть заметно, но при отдалении на расстояние свыше 1 метра данная особенность становится практически неразличимой.

Дополнительная настройка резкости монитору не требуется, да и портить изображение с помощью доступной функции Vivid Pixel для увеличения контурной резкости мы не советуем — сделаете только хуже.

Для улучшения чёткости текста и снижения заметности разноцветных вкраплений из-за особенностей структуры матрицы можно дезактивировать изначально включённую в ОС Windows функцию сглаживания шрифтов ClearType. Впрочем, с точки зрения автора, этого лучше не делать. Прорисовка части шрифтов действительно становится лучше, но другие же только сильно теряют от выключения сглаживания. Совет тут может быть один — экспериментируйте.

Отдельно отметим, что в подавляющем большинстве случаев работают не все субпиксели разом (для WOLED это редкость), а обратные ситуации (белый текст на чёрном) встречаются нечасто. Для вывода однотонных серых участков матрица использует дополнительные белые субпиксели, а для изменения оттенка («холоднее» или «теплее») добавляет, соответственно, синие или красные.

Теперь про мерцание и пульсации. В ходе наших тестов мы формально подтвердили, что всё в полном порядке. Но есть нюансы. При высоком уровне яркости на статичном проверочном изображении пульсации (а не ШИМ в привычном понимании) действительно можно скрыть. При снижении же уровня яркости до ~0-50 % сделать это становится гораздо сложнее – средний уровень пульсаций повышается с 1,2-1,5 % до 2,8-3 % (данные по прибору Radex Lupin). Впрочем, такой уровень пульсаций считается абсолютно допустимым и не должен влиять на усталость глаз.

Осталось не забывать о необходимости делать перерывы в работе и НЕ выставлять слишком высокую яркость при низкой или средней внешней освещённости.

С другой же стороны, если вам важна точность цветопередачи и максимально возможный динамический диапазон вкупе с отсутствием визуальных дефектов по полю экрана, то максимальная яркость в настройках меню новинки от ASUS – единственный правильный выбор. К сожалению, таковы особенность WOLED.

Если же активировать режим «вставки чёрного кадра» ELMB, доступный при фиксации частоты развёртки на уровне 140 Гц, то монитор начинает полноценно мерцать с высокой скважностью на соответствующей частоте 140 Гц, что чётко прослеживается на графике выше. Нагрузка на глаза существенно выше, но зато вы сможете добиться такого же уровня чёткости картинки, как и на нативной частоте 280 Гц.

⇡#Нагрев, энергопотребление и уровень шума

В мониторе ASUS используется матрица с органическими светодиодами. Однако из-за сосредоточения основной элементной базы в центральной части корпуса сзади наибольший нагрев с лицевой стороны происходит именно в этой области и ближе к нижнему краю.

В ходе тестирования средняя температура в помещении площадью 45 кв.м составляла 24 градуса. Монитор продолжительное время работал с установленной на 100 нит яркостью в центральной точке экрана, на экран были выведены стандартные приложения (браузер, таблицы). Средняя температура лицевой поверхности экрана в этом случае составила порядка 33 градусов Цельсия, максимальное значение не превысило 38 градусов. Модель нагревается не сильно, ощутимого тепла от поверхности матрицы пользователь не почувствует.

Дополнительно мы проверили энергопотребление монитора ASUS на разных уровнях яркости, с последующим выводом цветного изображения, чёрного и белого полей, – в последнем случае с OLED это приводит к максимальному потреблению.

По данным LG Display и ASUS, использование новой Tandem WOLED-панели позволяет снизить энергопотребление на 25–30 %. На фоне предшественников это похоже на правду. Если учесть повышенные показатели максимальной яркости, герой обзора отличился умеренным уровнем потребления для 26,5-дюймового WHQD OLED: при яркости 100 нит энергопотребление не превысило 25–28 Вт, а при увеличении её вдвое потребление увеличилось до 32–38 Вт. Максимальные 350 нит приводят монитор ASUS к показателям в 42–53 Вт, что раньше демонстрировали многие QD-OLED с яркостью 240–250 нит. В случае же вывода чёрного поля, вне зависимости от используемых параметров, потребление не превышает 18 Вт, хотя все пиксели на экране отключаются.

Что же касается тишины работы, то в мониторе используется встроенный блок питания и полностью пассивная система охлаждения. Никаких паразитных звуков в ходе работы монитора при любых настройках мы для себя не отметили. За лишние звуки от дисплея можете не переживать.

Монитор ASUS ROG Strix XG27AQWMG призван усилить и без того твёрдое положение компании в сегменте игровых OLED-решений (первое место на протяжении нескольких последних лет), ведь моделей на новых 26,5-дюймовых Tandem WOLED на рынке – «кот наплакал», а интерес потребителей к ним явно гораздо выше, чем к решениям предыдущих поколений. Объясняется это тем, что новые матрицы компании LG Display стали действительно ярче, вплотную приблизились к QD-OLED (а где-то и слегка превзошли их) по цветовым показателям, а такой глубокий чёрный в любых рабочих условиях могут предложить только они. Не обошлось без других улучшений: выросла — до 280 Гц — частота вертикальной развёртки, улучшен набор портов и обновлён внешний вид в соответствии с нынешними дизайнерскими тенденциями.

Компания ASUS слегка переработала структуру меню, ощутимо улучшила заводскую настройку (теперь нет явных проблем с глубокими тенями), добавила приятный бонус в виде датчика приближения, как дополнительного элемента защиты и спасения «органики» от выгорания. Стало лучше, стало интересней, а цена на западном рынке оказалась даже ниже, чем просят за предшественника XG27AQDMG. Надеемся, что такое соотношение цен сохранится и на российском рынке.

Но плюсы – плюсами, а часть знакомых недостатков WOLED осталась и в четвёртом поколении, не упомянуть их было бы нечестно. Мы отметили вертикальный и горизонтальный бандинг (или динамический шум на средних и тёмных участках – называйте как хотите), необходимость в более частых «чистках» панели, снижение динамического диапазона и ухудшение качества тоновых переходов при изменении яркости. Такой вот неприятный набор, свойственный, впрочем, и всем прямым конкурентам (с глянцевой или матовой поверхностью – роли не играет). Правда многих покупателей это всё не пугает и Tandem WOLED стабильно продаются.

Из других особенностей XG27AQWMG следует отметить, что за достаточно большие деньги для современного OLED-монитора вы не получите в своё распоряжение таких популярных функций, как PiP/PbP, KVM, встроенных колонок и USB Type-C порта для удобного подключения к ноутбуку или планшету по одному кабелю. Для ASUS это обычная ситуация, но не перестаем надеяться, что в какой-то момент компания всё же поменяет свои принципы формирования продуктовой линейки. Удачи в выборе!

С файлового сервера 3DNews.ru можно скачать цветовой профиль для этого монитора, который мы получили после ручной настройки и профилирования.

Достоинства:

стильный внешний вид, отличное качество материалов и сборки;

крайне эргономичная, обновлённая компактная подставка и наличие VESA-совместимого крепления (через удобный переходник из комплекта);

достойный выбор интерфейсов подключения (DP 1.4 с DSC, 2 × HDMI 2.1) и наличие USB-хаба версии 3.2 Gen 1 для подключения периферийных устройств;

прекрасный комплект поставки;

использование оригинального радиатора для снижения нагрева панели и соответствующего улучшения эффективности её работы (как минимум стабильней и выше яркость);

огромный набор игровых функций Game Plus с частичкой ИИ (прицел, снайперский прицел, снайперский прицел ночного видения, счётчик FPS, таймеры и пр.);

возможность обновления прошивки монитора при подключении к ПК по USB Type-B – прошивки с изменениями и дополнениями активно выходят в свет (есть уже две версии);

система защиты ASUS OLED Care с четырьмя основными функциями и датчиком приближения Neo Proximity;

обновлённое меню и беспроблемная система управления на базе пятипозиционного джойстика и пары физических клавиш;

удобная утилита для настройки монитора в среде ОС – ASUS DisplayWidget Center;

наличие системы RGB-подсветки логотипа Aura RGB – она есть, но восторга от неё нет;

повышенная безопасность для глаз благодаря изменённому спектру подсветки со сдвигом пика синего в безопасную область, без влияния на цветовую температуру;

отличные возможности для воспроизведения полноценного HDR-контента и соответствие VESA Display 500 True Black с выходом за запросы стандарта – но только после установки ручной регулировки яркости;

широкий цветовой охват, захватывающий два основных цветовых пространства (sRGB и DCI-P3), а также крайне достойная настройка монитора в большей части изученных режимов;

широкий диапазон регулировки яркости для OLED-монитора – 32-350 нит в SDR при 100%-м заполнении экрана и до 1475 нит в HDR при 1 % APL;

эффективная работа функции Uniform Brightness – позволяет забыть о грубой работе алгоритма автоматической регулировки яркости ABL;

относительно высокая стабильность цветовой температуры в большинстве заводских пресетов;

поддержка всех необходимых технологий адаптивной синхронизации в широком рабочем диапазоне, а также функция OLED Anti-Flicker для снижения вероятности проявления мерцания на тёмных сценах в играх;

высочайшая скорость и плавность изображения на экране при полном отсутствии режимов Overdrive – 280 Гц играют одну из основных ролей;

наличие функции «вставки чёрного кадра» ELMB для режима 140 Гц – действительно увеличивает плавность и чёткость изображения, но усиливает создаваемую нагрузку на глаза (будьте осторожны);

отличная равномерность свечения на светлом поле (и оттенках серого) по уровням яркости и цветовой температуры – результат лишь немногим хуже, чем у большей части современных QD-OLED;

высокая стабильность картинки при любых углах просмотра – но под резкими углами могут проявляться различные паразитные оттенки (особенность большинства WOLED);

полное отсутствие Glow-эффекта и идеальный чёрный;

отсутствие различимого кристаллического эффекта, абсолютно чистая картинка и отсутствие cross-hatching;

сниженное энергопотребление и нагрев панели – спасибо Tandem-архитектуре;

сохранение глубокого чёрного поля практически в любых условиях просмотра и износостойкое рабочее покрытие – крайне важное преимущество перед любыми QD-OLED.

Недостатки:

явный динамический шум на средних и тёмных участках экрана (или вертикальный/горизонтальный бандинг-эффект), а также гораздо более частая необходимость в проведении «чистки» экрана на фоне любых QD-OLED – для профессиональной или даже любительской работы с цветом WOLED до сих пор не подходит;

достаточно резкое снижение динамического диапазона и ухудшение тоновых переходов в ходе снижения яркости экрана – сильнее всего эффект начинает проявляться при переходе границы в 35-40 %.

Может не устроить: