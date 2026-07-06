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Bigme выпустила первый в мире 25,3-дюймовый монитор с цветным E Ink-дисплеем с частотой 60 Гц

Компания Bigme выпустила первый в мире 25,3-дюймовый монитор с цветным дисплеем E Ink с частотой обновления до 60 Гц. В составе новинки под названием B251 Pro используется цветная панель Kaleido 3 с высоким разрешением 3200 × 1800 пикселей.

Источник изображений: Bigme

Источник изображений: Bigme

В спецификациях монитора заявлена поддержка 4096 цветов, 16 уровней серого и плотность пикселей 145 PPI. Монитор также оснащён настраиваемой тёплой и холодной подсветкой. У новинки также есть поддержка светлого и тёмного режимов.

B251 Pro не является первым 25,3-дюймовый монитором на базе цветной панели E Ink. Такие модели ранее выпустили компании DASUNG и BOOX. Однако они обладают более низкой частотой обновления. Например, 25,3-дюймовая модель DASUNG Paperlike Color обеспечивает частоту обновления 33 Гц. BOOX выпустила модель Mira Pro Color того же размера и на базе панели Kaleido 3 с разрешением 3200×1800 и поддержкой 4096 цветов. Однако монитор не поддерживает частоту обновления 60 Гц.

Монитор Bigme B251 Pro оснащён разъёмами HDMI и DisplayPort. Он также имеет порт USB-C, однако разъём используется только для обновления прошивки. Монитор поставляется с пультом дистанционного управления, а комплектная подставка позволяет регулировать угол поворота (есть портретный режим) и наклона дисплея.

Стоимость Bigme B251 Pro составляет $1279, что ниже изначально заявленной цены в $1599.

Панели E Ink по-прежнему имеют ограничения по времени отклика пикселей, проблемы с гостингом (двоение изображения) и качеством картинки в движении. Они могут быть пригодны для неспешных игр, визуальных новелл или пошаговых игр, но не динамичных, вроде шутеров и гонок. В целом B251 Pro по-прежнему остаётся нишевым продуктом для задач, связанных с работой с текстом. Такие мониторы не являются полноценной заменой ЖК- или OLED-моделям. Панели Kaleido 3 поддерживают ограниченную цветопередачу по сравнению с обычными дисплеями, а частота обновления по-прежнему зависит от выбранного режима и настроек качества изображения.

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Теги: e ink, bigme, монитор
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