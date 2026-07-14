realme P4, realme P4x и realme P4 Lite: заход в ту же реку, но с другого берега

Неисповедимы пути китайских компаний в том, что касается создания новых серий, линеек и вообще именования своих смартфонов. Разобраться порой бывает непросто. Вот и у realme: есть Note – совсем бюджет; есть C-серия – просто недорого; есть номерная серия – это средний класс; есть GT – это флагманы. Но есть также и Narzo – условно «молодежная» серия. А также P-серия – она как будто смешивает в себе narzo, C и Note-серии, но с акцентом на продвижение исключительно через маркеплейсы, а не розницу. Сложно? Еще бы – но сами смартфоны от того не становятся хуже или лучше. Поговорим сегодня о новой серии P4, состоящей из четырех моделей.

Об одной из них мы говорили еще весной – это уникальный по своей автономности realme P4 Power, который с ходу занял особое место на рынке, создав почти под себе индивидуально нишу.

realme P4 (он же – realme P4 4G), realme P4x и realme P4 Lite заметно попроще и в плане характеристик, и в плане цены – расскажем о них скопом. Главное, что объединяет все три модели – впечатляющая автономность, близкая к тому, что мы видели у Power: P4 и P4 Lite получили аккумуляторы на 7000 мА·ч, а P4x – на 8000 мА·ч.

realme P4

Но акцент сделаем именно на realme P4 – с ним нам удалось ознакомиться лично и более подробно. По сути, мы имеем дело с фейслифтингом уже знакомого realme C85 Pro – с теми же характеристиками, но при этом с посвежевшим дизайном.

Корпус сделан из тех же материалов, основные опознавательные знаки (блок камер, фронталка в отверстии, небольшие рамки вокруг экрана, но с «подбородком») не поменялись. Но появилась версия со спинкой, получившей нестандартный узор, да еще и в разных оттенках сиреневого и фиолетового. Смотрится необычно и динамично. Как говаривал Борат – «нраица!». Также существует зеленая версия с подобным оформлением.

В остальном же все знакомо по C85 Pro: блок камер, почти не выступающий над корпусом, особый световой индикатор Active Halo, пластиковые грани и пластиковая спинка, но при этом класс пыле- и влагозащиты IP68/IP69K, стандарт прочности – MIL-STD 810H. Смартфон не то чтобы неубиваемый, но прочный и живучий – это точно.

Экран – AMOLED диагональю 6,8 дюйма и разрешением 2344 × 1080 точек (380 ppi); поддерживается частота обновления 120 Гц, но игры с подобной частотой смартфон уже не «тянет».

Все дело в относительно простенькой встроенной аппаратной платформе – Qualcomm Snapdragon 685. Ее хватает на то, чтобы система работала достаточно гладко (не «летала», но и не раздражала тормозами), но игровой потенциал устройства очень ограниченный. Затор и энергопотребление у чипсета несерьезное, что важно для устройства с мощным акцентом на автономность. Нет проблем и с троттлингом.

Примеры съемки на тыльную камеру realme P4

Камера тут одинарная, на 50 мегапикселей, с объективом светосилой f/1,8, есть автофокус, но нет оптического стабилизатора. В «базе» доступны два фокусных расстояния. Помимо стандартного, есть также двукратный «гибридный» зум за счет кропа от 50-мегапиксельной картинки и последующей постобработки. Снимает смартфон относительно неплохо – изображение достаточно шумное при любых проблемах с освещением, но резкость достаточная, причем даже двукратный зум вполне рабочий – придется потерпеть некоторый «перешарп», но мы говорим о недорогом смартфоне.

realme P4 работает на базе ОС Android 15 с программной оболочкой realme UI 6.0 – последняя версия фирменного программной платформы, в которой здесь присутствует даже ИИ-функциональность, что продолжает удивлять, несмотря на относительно бюджетный статус устройства.

Главной же фишкой realme P4, как и у всех собратьев по серии, оказывается впечатляющая автономность – батарея емкостью 7000 мА·ч в сочетании с не слишком требовательным процессором и AMOLED-экраном стабильно обеспечивает полтора-два дня работы на одном заряде. При этом заряжается устройство довольно быстро благодаря комплектному адаптеру на 45 Вт.

На старте продаж realme P4 будет стоить 15 499 рублей за версию 6 +128 Гбайт и 18 999 рублей за версию 8 + 256 Гбайт.

realme P4x

Модель realme P4x (на мировом рынке – realme P4x) в чем-то даже интереснее «титульной» для этой серии – благодаря своей конкретной сверхидее: разместить в максимально недорогом смартфоне максимально емкую батарею. Так в этом гаджете появился кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8000 мА·ч.

Остальные характеристики при этом соответствуют ценовой категории устройства. Тут стоит ЖК-дисплей диагональю 6,8 дюйма, но разрешением 1570 × 720 точек, аппаратная платформа Unisoc T7250 и лишь 4 Гбайт оперативной памяти (кризис все-таки на дворе) в сочетании с накопителями на 64 или 128 Гбайт. Камера – 50 Мп, f/1,8. Скорее всего, та же, что и на P4.

Простенькая начинка отчасти компенсируется защищенным корпусом: заявлено соответствие стандарту MIL-STD 810H в том, что касается общей прочности и IP64 в плане влагозащиты. Под воду realme P4x лучше не погружать, но дождь он переживет без проблем. Да и выглядит смартфон симпатично – он тоже не лишен гоночных ассоциаций.

Не слишком мощный, но обладающий очень емкой батареей смартфон спокойно способен прожить 2-3 дня без подзарядки (а в «походном» режиме и того больше) – и именно это должно привлекать к нему покупателя. К слову, заряжается гаджет относительно быстро – комплектный адаптер обладает мощностью 45 Вт.

Рекомендованная розничная цена realme P4x составляет 14 999 рублей за версию 4 + 128 Гбайт и 16 999 рублей за версию 4 + 256 Гбайт.

realme P4 Lite

realme P4 Lite (на мировом рынке – realme P4 Lite 4G) – самый недорогой из этой линейки, берущий, по сути, те же идеи, которые предлагает realme P4x, но преподносящий в упрощенном виде.

Этот смартфон оснащен батареей на 7000 мА·ч, но уже литий-полимерной, до этого сегмента кремний-углеродные аккумуляторы все же пока не добрались. При этом корпус смартфона на удивление тонкий: 8,38 мм для бюджетного гаджета с такой батарейкой – это сильно.

Сопровождает этот аккумулятор такая начинка: аппаратная платформа Unisoc T7250, 4 Гбайт оперативной памяти и накопители на 64 или 128 Гбайт. Экран – ЖК диагональю 6,8 дюйма и разрешением 1570 × 720 точек. Камера – 8 Мп, f/2,0.

Опять же, все это в приятно выглядящем корпусе, защищенным по стандартам MIL-STD 810H и IP64.

Рекомендованная розничная цена составляет 11 000 рублей за версию 4 + 64 Гбайт и 13 999 рублей за версию 4 + 128 Гбайт.