Обзор беззеркальной камеры Sony Alpha 7 V: эволюция с человеческим лицом

Sony a7 IV, вышедшая в конце 2021 года, стала для многих фотографов той самой камерой, которая закрывала 90% задач. И если раньше четыре года казались целой вечностью в мире передоых технологий, то сейчас темпы как будто замедлились — в сегменте цифровых фотокамер, ушедших в относительно небольшую нишу профессиональных инструментов, особенно.

И вот спустя такое продолжительное время мы встречаем камеру, которая хоть и приобрела ряд важных обновлений, но все же весьма похожа на предшественницу. Конкуренты, надо признать, действовали аналогичным образом: Canon R6 III, Nikon Z6 III, Panasonic S5 IIx — все они просто немного подтянули свои слабые места и добавили функции, которых не хватало в предыдущих версиях.

Внешне Sony a7 V — почти такая же, да и главные характеристики будто бы оставлены нетронутыми (например, сенсор с тем же разрешением). Изменения коснулись важных, но все же деталей: частично многослойная матрица, новый процессор с ИИ-модулем, скорость съемки 30 кадров в секунду (и электронный затвор без «блэкаута»), 4K 60p без кропа и без перегрева — есть что протестировать и обсудить.

⇡#Технические характеристики и основные особенности

Прежде чем мы углубимся в детали, давайте обозначим масштаб перемен. Главное техническое достижение a7 V — частично многослойная матрица Exmor RS CMOS. Это первая камера в линейке a7 с такой конструкцией. Что это значит на практике?

Sony a7 V Sony a7 IV Сенсор изображения 36 × 24 мм (полный кадр) 36 × 24 мм (полный кадр) Эффективное разрешение сенсора 33 мегапикселя 33 мегапикселя Стабилизатор изображения 7,5 стоп экспозиции 7,5 стоп экспозиции Байонет Sony E Sony E Формат фото JPEG (EXIF 2.32, DCF 2.0), RAW (ARW), HEIF JPEG (EXIF 2.32, DCF 2.0), RAW (ARW) Формат видео XAVC S (XAVC HS, XAVC S-I), MP4 XAVC S (XAVC HS, XAVC S-I), MP4 Размер кадра До 7008 × 4672 пикселей До 7008 × 4672 пикселей Разрешение видео До 3840 × 2160, 120p До 3840 × 2160, 60p Чувствительность ISO 100–51200 с возможностью расширения до 50–204800 ISO 100–51200 с возможностью расширения до 50, 102400 и 204800 Затвор Механический затвор: 1/8000 – 30 с;

длительная (Bulb); электронный затвор: до 1/16000 Механический затвор: 1/8000 – 30 с;

длительная (Bulb); бесшумный режим Скорость серийной съемки До 10 кадров в секунду с механическим затвором, до 30 кадров в секунду с электронным затвором До 10 кадров в секунду с механическим затвором Автофокус Гибридный, 759 точек фазового АФ + контрастный АФ Гибридный, 759 точек фазового АФ + контрастный АФ Экспозамер, режимы работы Замер по матрице, 1200 зон: матричный, центровзвешенный, точечный, точечный по стандартному/крупному участку, усредненный для всего экрана, по самой яркой области Замер по матрице, 1200 зон: матричный, центровзвешенный, точечный, точечный по стандартному/крупному участку, усредненный для всего экрана, по самой яркой области Экспокоррекция ± 5,0 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV ± 5,0 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV Встроенная вспышка Нет, X-синхронизация

1/250 с Нет, X-синхронизация

1/250 с Автоспуск 2 с, 5 с, 10 с; автотаймер для съемки с брекетингом; автотаймер для непрерывной съемки (до 3 кадров) 2 с, 5 с, 10 с; автотаймер для съемки с брекетингом; автотаймер для непрерывной съемки (до 3 кадров) Карта памяти Два слота: один для CFExpress Type A или SD/SDHC/SDXC типа UHS II, второй для SD/SDHC/SDXC типа UHS II Два слота: один для CFExpress Type A или SD/SDHC/SDXC типа UHS II, второй для SD/SDHC/SDXC типа UHS II Дисплей Сенсорный поворотный, ЖК, 3,2 дюйма, разрешение 2,09 млн точек Сенсорный поворотный, ЖК, 3 дюйма, разрешение 1,04 млн точек Видоискатель Электронный (OLED, 3,69 млн точек) Электронный (OLED, 3,69 млн точек) Интерфейсы 2 × USB Type-C (USB 3.2 Gen 2), 3,5-мм разъем для наушников, 3,5-мм разъем для микрофона, HDMI USB Type-C (USB 3.0), microUSB, 3,5-мм разъем для наушников, 3,5-мм разъем для микрофона, HDMI Беспроводные модули Wi-Fi 6e, Bluetooth Wi-Fi, Bluetooth Питание Литий-ионный аккумулятор NP-FZ100, 16,4 Вт·ч (2280 мА·ч, 7,2 В) Литий-ионный аккумулятор NP-FZ100, 16,4 Вт·ч (2280 мА·ч, 7,2 В) Габариты 130 × 96 × 72 мм 131 × 96 × 80 мм Масса 695 граммов (с аккумулятором и картой памяти) 659 граммов (с аккумулятором и картой памяти) Актуальная цена От 177 000 рублей (body) От 133 000 рублей (body)

Скорость считывания выросла в 4,5 раза по сравнению с a7 IV. Это не просто цифра для пресс-релиза — именно скорость считывания определяет всё: от эффекта «плавающего затвора» в видео до скорости серийной съёмки и работы автофокуса. Скорость считывания сенсора теперь составляет около 15 мс — против ~27 мс у a7 IV. Разница колоссальная: вертикальные линии при панорамировании больше не «заваливаются».

Динамический диапазон заявлен на уровне 16 ступеней — на ступень больше, чем у предшественницы. Насколько это заметно в реальных снимках — проверим в разделе про качество изображения.

Процессор тоже новый — BIONZ XR2. Главное отличие от BIONZ XR — встроенный модуль для работы с операциями машинного обучения. Раньше для ИИ-функций использовался отдельный чип, теперь всё интегрировано. Это дало прирост скорости и открыло новые возможности:

автофокус с распознаванием 6 типов объектов (люди, животные, птицы, насекомые, транспорт, самолёты);

распознавание поз человека (камера следит за телом, даже если лицо отвернулось);

умный баланс белого на основе глубокого обучения;

внутрикамерное шумоподавление для звука;

автоматическое кадрирование для видео (аналог Center Stage).

Пятиосевая стабилизация на основе сдвига матрицы стала эффективнее: теперь она достигает 7,5 ступеней в центре кадра и 6,5 на периферии. У a7 IV было 5,5 ступеней. Ниже мы проверим, какие результаты можно получить в реальной жизни, а не на бумаге.

Серийная съёмка. Sony a7 IV могла снимать максимум со скоростью 10 кадров в секунду. a7 V выдаёт 30 кадров в секунду с электронным затвором и те же 10 кадров в секунду с механическим. Причём при съёмке с электронным затвором видоискатель не затемняется — вы видите объект в реальном времени, что критично для репортажа и спорта.

Появился и режим предварительной съёмки (pre-capture): камера начинает буферизировать изображение за секунду до нажатия кнопки спуска. То есть вы можете «опоздать» с нажатием — но кадр всё равно будет сохранён. Для съёмки дикой природы, детей, спорта — весьма полезная опция.

Обратная сторона высокой скорости — буфер сократился: до 96 RAW или 185 JPEG. У a7 IV было больше 1000 кадров. Но здесь компромисс осознанный: предпочтение отдано скорости, а не длине серии.

Важнейшее обновление коснулось съёмки видео. Sony a7 IV могла снимать 4K 60p только с кропом 1,5x, что превращало её в кроп-камеру на видео. Sony a7 V пишет 4K 60p со всей ширины кадра (передискретизация с 7K). Это означает полное поле зрения полнокадровых объективов и отличную детализацию.

Добавилась и возможность съемки 4K-видео с частотой 120 кадров в секунду — но уже с кропом APS-C. Для замедленной съёмки это приемлемый компромисс.

Еще один радостный нюанс для видеографов: система охлаждения камеры была переработана, в результате чего Sony a7 V может писать 4 часа подряд без перегрева.

Для видео добавлен режим Dynamic Active — электронная стабилизация с кропом ~1,65x. Работает почти как ручной стабилизатор-гимбал, сглаживая дрожание при ходьбе.

Чего здесь нет? RAW-видео не записывается на карту памяти (ограничение пропускной способности SD UHS-II и CFexpress Type-A). Нет Open Gate (запись со всей площади сенсора). Для большинства пользователей достаточно того, что есть, но профессионалы могут расстроиться.

Передача данных на смартфон стала быстрее и стабильнее благодаря обновлению: Wi-Fi 6 (802.11ax) вместо Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 вместо 4.1.

Ряд изменений мы видим и в том, что касается эргономики камеры, – об этом мы подробнее поговорим в соответствующем разделе.

⇡#Дизайн и управление

Берёшь Sony a7 V в руки — и первое чувство: дежавю. Камера выглядит практически идентично a7 IV. Те же габариты, тот же вес (разница всего 40 граммов), те же линии корпуса. Sony явно решила не экспериментировать с внешностью — зачем ломать то, что и так хорошо продаётся? Да и в целом фотокамера — как будто не место для экспериментов.

Но стоит присмотреться внимательнее, и замечаешь детали. Хват стал чуть глубже, держишь камеру увереннее. Это небольшое, но важное улучшение, особенно для тех, кто снимает по много часов подряд.

Спереди всё по-старому: байонет E по центру, слева от него — лампа подсветки автофокуса и кнопка высвобождения объектива, селекторный диск, вписанный в торец ручки для хвата, и лампа подсветки автофокуса.

Сзади изменений больше. Во-первых, дисплей стал крупнее (3,2 дюйма против 3,0 дюйма), и это сразу бросается в глаза. Во-вторых, механизм теперь комбинированный: экран и наклоняется, и поворачивается. Это гениальное решение для тех, кто снимает и фото, и видео, — не нужно выбирать между вертикальным хватом и съёмкой с нижнего ракурса.

Общая картина расположения кнопок не поменялась: две программируемые клавиши, кнопка вызова основного меню, принудительная активация автофокуса/увеличение масштаба при просмотре, блокировка экспозиции/уменьшение масштаба при просмотре. Чуть ниже находятся джойстик, навигационное кольцо с четырьмя «лучами», реагирующими на нажатие, и центральной подтверждающей кнопкой, а также функциональная клавиша (по умолчанию она вызывает быстрое меню) и клавиши просмотра и удаления снимков. Последняя — программируется.

Сверху всё знакомо: динамик, стереомикрофон, универсальный интерфейс типа «горячий башмак» и группа органов управления, сконцентрированных в правой части: классический селектор режимов работы без механизма блокировки, переключатель режимов работы (фото, видео, замедленное/ускоренное видео) в его основании и уже с кнопкой блокировки, колесо ввода экспокоррекции с кнопкой блокировки, второй селекторный диск, кнопка спуска с выключателем питания, программируемая клавиша и кнопка пуска видеозаписи, обозначенная красным кольцом.

Снизу — стандартный набор: штативное гнездо (1/4 дюйма), отсек для батареи NP-FZ100. Гнездо расположено точно по центру — это важно для тех, кто использует быстросъёмные площадки.

Слева, под резиновыми заглушками, скрывается арсенал портов:

USB Type-C (10 Гбит/с) — для передачи данных и зарядки;

USB Type-C (для аксессуаров) — новый порт, о котором стоит поговорить отдельно;

Micro-HDMI (Type D);

разъём для микрофона (3.5 мм);

разъём для наушников (3.5 мм);

разъём для пульта ДУ (Multi Terminal).

Второй USB Type-C — интересное решение. Sony объясняет это так: один порт используется для питания и передачи данных, а второй — для подключения аксессуаров (например, внешнего монитора или записывающего устройства) без потери возможности заряжать камеру. Важно не перепутать их назначение: верхний порт обеспечивает передачу файлов на скорости до 10 Гбит/с, тогда как скорость нижнего составляет лишь около одной двадцатой от этого показателя.

Справа — два слота для карт памяти. Один — совмещенный, для SD UHS-II и CFexpress Type A, другой — только для SD UHS II.

Мне было комфортно с Sony a7 V: хват, как уже упоминалось, стал глубже, держать камеру удобно. Сама же камера при этом относительно небольшая и для мужчин с крупными руками может быть не так удобна – всем пальцам может не хватить места.

Кнопки расположены логично, что облегчает навигацию «вслепую», без отрыва от видоискателя: нужно только время, чтобы запомнить расположение органов управления, если прежде вы не пользовались камерами этой линейки. Колёса управления имеют чёткий шаг, не люфтят. Общее качество сборки — на высоте.

⇡#Дисплей, видоискатель и интерфейс

Экран — это то, что изменилось довольно сильно. 3,2 дюйма, 2 095 104 точки, цветовой охват DCI-P3. Матрица – ЖК, есть сенсорное покрытие. Картинка сочная, повысилась яркость, в солнечную погоду приникать к видоискателю теперь нет необходимости.

Важная «фишка» — комбинированный механизм крепления. Экран откидывается вбок и наклоняется вверх-вниз. Это универсальное решение, которое подходит и для фото, и для видео. Шарнир работает плавно, без люфтов.

Сенсорное управление отзывчивое. Как и практически во всех современных камерах, можно выбирать точку фокуса, листать снимки, масштабировать. Всё работает быстро и предсказуемо.

Sony оставила тот же электронный видоискатель, что и в a7 IV: 3 686 400 точек с увеличением 0,78x. Можно немного поворчать, мол, «маловато будет». Конкуренты давно перешли на 5+ миллионов точек. На практике же картинка в видоискателе a7 V чёткая и яркая, проблемы я не вижу. Разницу с топовыми аналогами, вероятно, можно заметить при непосредственном сравнении, но в «вакууме» тут полный порядок.

⇡#Интерфейс и меню

Sony удачно обновила меню еще в предыдущей модели a7 IV. Здесь мы видим ту же структуру вертикального типа, она подверглась лишь небольшой оптимизации: разделы меню выделены цветом, навигация вполне естественная, насколько это вообще возможно в фотокамере с диким количеством настроек (в русифицированном меню вы встретите еще и множество сокращений, полные названия параметров элементарно не влезают на экран). Есть ощущение перегруженности, но в целом это типично для серьезной фототехники – хотя Sony далеко не лучшая в плане разработки интерфейсов, конечно. Доступно сенсорное управление, в том числе и внутри главного меню. Помимо основного, в камере есть и быстрое меню, куда фотограф может добавить наиболее востребованные функции и получить к ним доступ по нажатии клавиши Fn.

Sony Alpha 7 V Меню

В отличие от топовых моделей Sony, на a7 V нет разъёма Ethernet для проводного подключения к Сети, что необходимо репортерам, но для этого можно использовать USB-адаптер. Впрочем, большинство пользователей обойдётся беспроводными технологиями — и тут камера сделала серьёзный шаг вперёд, получив Wi-Fi 6 (802.11ax) вместо предельного Wi-Fi 5 у Sony a7 IV и Bluetooth 5.3 вместо 4.1. На практике это означает более быструю и стабильную передачу файлов на смартфон, особенно при работе с большими RAW-файлами или 4K-видео. Соединение устанавливается быстрее, обрывается реже, а радиус действия увеличился.

Для работы со смартфоном Sony предлагает приложение Creators' Cloud (на смену устаревшему Imaging Edge Mobile). Интерфейс стал современнее, функциональность расширилась, но ключевые возможности те же: передача фото и видео, использование смартфона как пульта ДУ или внешнего монитора, загрузка материалов напрямую в облако.

⇡#Камера в работе

На тест к нам Sony a7 V попала с двумя объективами: универсальным зумом FE 4/24-105 GM и фиксом FE 1.4/85 GM. Снимки в обзоре даны без какой-либо обработки, за исключением примеров конвертации RAW.

⇡#Автофокус, серийная съёмка и буфер

Автофокус — это та область, где Sony традиционно задаёт тон на рынке, и Sony a7 V не отступает от этой традиции. Формально перед нами всё те же 759 фазовых точек, покрывающих 94% площади кадра, в сочетании с контрастным автофокусом по всей поверхности кадра. Цифры те же, что и у a7 IV, но за ними скрывается серьёзная эволюция.

Главное изменение — автофокус теперь использует распознавание объектов на основе ИИ. Если в a7 IV за это отвечал отдельный чип, то в a7 V ИИ-модуль встроен в процессор BIONZ XR2. По заявлению Sony, точность распознавания объектов выросла на 30–50% по сравнению с тем, что было у предшественницы.

Sony a7 IV умела распознавать три типа объектов: люди, животные и птицы. Sony a7 V добавляет ещё три категории: насекомые, машины/поезда и самолёты. Итого шесть типов — полный набор для любого жанра, от портрета до авиашоу. В настройках можно выбрать конкретный тип объекта для распознавания или включить автоматический режим, который сам определяет, что в кадре важнее. И надо признать, автоматика работает на удивление хорошо — камера действительно способна самостоятельно найти главный объект и сфокусироваться на нём, поэтому чаще всего я не переключалась с авторежима.

Что касается съемки людей, то камера теперь понимает позу человека — это значит, что она следит не только за лицом и глазами, но и за положением тела. Если модель отвернулась, камера не теряет её, а продолжает отслеживать по силуэту. Это особенно полезно в репортажной съёмке, когда люди постоянно поворачиваются и перекрывают друг друга.

У меня была возможность попробовать Sony a7 V в работе на съемке любительского спектакля, и надо признать, что камера меня не разочаровала: процент бракованных по фокусу кадров был минимален, при том, что освещение было не самым простым и актеры находились порой в активном движении.

При съемке животных и птиц результаты тоже получились отличные. На кадре ниже, например, мы видим, что камере не помешали травинки на переднем плане, которые почти перекрыли глаз птицы: она четко распознала цель и сфокусировалась верно.

Вот ещё сложные модели для съемки: овца, у которой темные глаза почти сливаются с мордой, и кролик, глаза которого едва видны в таком положении. И там и там, однако, Sony a7 V сфокусировалась абсолютно корректно – что ж, браво!

У меня не было возможности поснимать поезда и самолеты, но со съемкой автомобилей у камеры сложностей также не возникло:

Для тех, кому важен точный контроль, Sony предлагает 24 режима зоны автофокусировки — от маленькой точки до широкой зоны, охватывающей весь кадр. Если выбор из двух десятков режимов кажется избыточным, в меню есть опция ограничения доступных зон — можно оставить только те, которыми вы пользуетесь постоянно. Разумное решение, которое ускоряет работу.

Ещё одна важная деталь — тонкая настройка поведения для каждого типа объекта. Например, для людей можно ограничить обнаружение очень близким расположением к точке автофокусировки, а для птиц — расширить охват, чтобы камера не теряла объект, если вы не можете точно удерживать точку над летящей птицей. Эта настройка называется «Диапазон смещения слежения».

Можно также указать, как камера должна реагировать, если что-то временно перекрывает объект фокусировки (например, при съёмке спорта, когда игроки постоянно меняются местами и пересекают траектории движения друг друга). Звучит, возможно, как некие излишества: везде «соломку не постелешь», и фотографу все равно необходимо принимать решение в моменте. Но, с другой стороны, если кому-то это облегчит работу – значит, опция имеет право на жизнь, а для остальных всегда есть настройки по умолчанию.

Отслеживание объекта работает цепко и предсказуемо. В непрерывном режиме (AF-C) камера держит объект мёртвой хваткой, даже при быстром движении. В качестве теста мы отсняли серию с бегущим на камеру человеком: фокус на глазах идеально сохранялся на всех кадрах, кроме 2-3 последних, когда модель оказалась в непосредственной близости от камеры.

Автофокус

Серийная съёмка, как мы уже упомянули, стала одним из прорывов новой камеры. Если предшественница могла снимать максимум 10 кадров в секунду, то a7 V выдаёт 30 к/с с электронным затвором и 120 кадров в секунду с механическим. Это колоссальный скачок с учетом того, что автофокус работает в этом режиме покадрово. Он превращает камеру в полноценный инструмент для репортажа и съемки спортивных состязаний. Важная ремарка – для того, чтобы воплотить в жизнь все возможности Sony a7 V, необходимо иметь самые современные карты памяти, которые «осилят» работу с такими массивами данных: не забываем, сколько весит каждый снимок и сколько их получается при съемке в скоростном режиме. Карты старого поколения будут просто «зависать» для записи информации, еще даже не дойдя до конца 30-кадровой серии.

И главное — при съёмке с электронным затвором видоискатель не затемняется. Вы видите объект в реальном времени, без чёрных провалов между кадрами. Это критично для съёмки быстро движущихся объектов — вы не теряете объект из виду.

Напомним, что при этом всём сократился буфер: Sony a7 V может снять до 96 RAW или 185 JPEG в серии. У Sony a7 IV буфер был больше — 800 кадров в формате «JPEG + несжатый RAW».

Очистка буфера занимает около 10 секунд при использовании быстрых карт CFexpress Type A. Это быстро, но не мгновенно — если вы снимаете длинными сериями, придётся делать паузы.

Как говорилось ранее, производитель заявляет, что стабилизация изображения улучшена по сравнению с предыдущей моделью и теперь составляет 7,5 стопа (6,5 стопа по краям кадра) против прошлых 5,5. Но это цифры в «вакууме». На практике показатели могут сильно отличаться, и зависеть это будет от внешних факторов, начиная c того, насколько крепкие руки у фотографа, и заканчивая используемой оптикой (которая, в свою очередь, тоже может быть разной – как со стабилизатором, так и без). Поделюсь теми результатами, которые получились у меня.

Портрет кошки, снятый на фокусном расстоянии 105 мм с выдержкой 1/3. Резкость, пожалуй, не «звенящая», но и смаза нет.

Еще один показательный пример.

Отмечу, что это не единичные счастливые случайности – снимки с подобной резкостью у меня получались регулярно при данных настройках. Из чего можно сделать вывод, что стабилизатор на a7 V работает действительно здорово.

⇡#Съемка в JPEG

Несмотря на то, что камеры подобного класса чаще всё-таки используют для съемки в RAW, нельзя не упомянуть и о съёмке в JPEG – это может быть особенно актуально в свете того, что a7 V обладает более мощным репортажным потенциалом, а в репортаже важна скорость обнародования снимков.

И первым делом здесь стоит упомянуть о новом методе расчета баланса белого на основе машинного обучения. Это одно из тех улучшений, которые не попадают в заголовки пресс-релизов, но существенно влияют на повседневную съёмку. Если в Sony a7 IV баланс белого определялся по классической схеме (анализ цветовой температуры и преобладающих оттенков), то в Sony a7 V процессор BIONZ XR2 использует ИИ-модуль для анализа сцены — он учитывает не только освещение, но и содержание кадра.

На практике это означает, что камера лучше справляется с цветопередачей при сложных условиях освещения. Например, при съёмке в помещении cо смешанным светом Sony a7 V реже уходит в неестественные оттенки, кожа людей выглядит более натурально.

Портреты с естественным светом вызвали у меня небольшие вопросы: если сравнить 2 кадра ниже, видно, что на левом снимке зелень доминирует, забирая на себя внимание от ребенка. Кадр без зелени выглядит более сбалансированным по цвету.

По моему мнению, цветопередача зелени в кадре в целом далека от идеала, она выглядит несколько «кислотно», но восприятие цвета все же весьма субъективно, поэтому просто прикрепляю несколько кадров для иллюстрации своего ощущения:

Набор внутрикамерных профилей остался прежним: Standard, Vivid, Neutral, Flat и десяток профилей для видео (включая S-Log3, S-Cinetone, HLG). Но обработка стала чуть аккуратнее — особенно в части шумоподавления на высоких ISO. Если в Sony a7 IV JPEG-изображение на ISO 6400 выглядело мыльным из-за агрессивного шумодава, то в a7 V камера сохраняет больше деталей, не превращая картинку в акварель.

Для тех, кто снимает JPEG и хочет получить готовую картинку без обработки, Sony предлагает набор креативных профилей (Creative Look). Их десять: FL, IN, SH, NN, RD, VU, BW, SE, PT и стандартный ST. Каждый профиль по-своему интерпретирует цвет, контраст и тональность. Например, FL даёт плёночную эстетику с приглушёнными тенями, а NN — нейтральную картинку с мягким контрастом.

Это не новость — подобные фильтры есть у Fujifilm (Film Simulation), например, и там они работают интереснее. Да и у Sony раньше они были разнообразнее, но компания ушла в сторону большей строгости в этом направлении. Хотя для тех, кто хочет быстро поэкспериментировать с атмосферой кадра, это не лишний инструмент.

Фильтр

⇡#Съемка в RAW, динамический диапазон

Динамический диапазон — это то, что определяет, насколько хорошо камера передаёт детали в тенях и светах одновременно. И здесь a7 V сделала небольшой шаг вперёд: по заявлению Sony, динамический диапазон составляет до 16 ступеней (при базовом ISO 100). У a7 IV этот показатель был около 15 ступеней. К сожалению, сравнить обе камеры в одинаковых условиях я не могла. По ощущениям, разница не очень велика, но дело в том, что предыдущая модель уже была очень хороша в том, что касается гибкости RAW-файлов, и у a7 IV, и у a7 V не было причин как-то провалиться в этом вопросе.

Приведу несколько примеров обработки сложных по свету/контрастных сюжетов. Обработка производилась в конвертере ACR, моей целью было по максимуму «вытащить» информацию из светов и теней. На некоторых кадрах небо обрабатывалось при помощи автоматической маски. RAW-файлы доступны для скачивания и самостоятельных экспериментов.

Слева — внутрикамерный JPEG, справа — RAW, сконвертированный с настройками по вкусу:

На мой взгляд, результаты отличные: RAW-файлы хранят огромный потенциал и в тенях, и в светах. Вплоть до ISO 6 400 можно смело осветлять тени, не боясь появления шумов: легкая зернистость начинает проявляться, но шум деликатный, монохромный и общую картинку не портит. На ISO 12 800, конечно, ситуация хуже: тут попытки вытянуть глубокие тени чреваты заметным шумом, который уже хочется «задавить».

Стоит отметить, что Sony a7 V стала первой камерой в линейке, которая получила новый формат RAW HQ. Технология подразумевает более сложный алгоритм сжатия — он умнее распределяет биты между участками кадра, сохраняя важные детали (например, в тенях и светах), но жертвуя менее значимыми областями. В результате при том же объёме файла вы получаете значительно лучшее качество, чем в сжатом RAW, который был прежде. То есть в большинстве ситуаций вы можете позволить себе снимать в RAW HQ, получая на выходе файлы размером 60-70 Мбайт против 90-100 Мбайт в Losless-формате, – потери при этом будут минимальны. Особенно этот формат пригодится при съёмке длинных серий – буфер тут, как помните, не слишком велик, и использование сжатого формата позволит продлить серию.

Обычный сжатый RAW уже не так хорош по качеству, но этот формат тоже можно использовать, когда длина серии ещё более критична, – например, при съемке спорта.

⇡#Съемка на высоких ISO

Диапазон ISO в Sony a7 V остался тем же, что и в a7 IV: 100–51 200 с расширением до 50–204 800. Для начала рассмотрим несколько кадров, снятых в «полевых условиях», чтобы понимать, на какие значения ISO реально можно рассчитывать в своей работе. Слева представлены внутрикамерные JPEG, справа — RAW, сконвертированные с настройками по умолчанию.

Далее посмотрим снимки тестовой сцены на всех основных значениях ISO, чтобы нагляднее оценить, как меняется качество на одном сюжете.

ISO

Скачать RAW-файлы (614 Мбайт)

Общий вывод – Sony a7 V не демонстрирует чего-то принципиально нового в плане работы на высоких ISO, но держит стабильно высокую планку, заданную в прошлом поколении.

В Sony a7 IV видеосъёмка была компромиссной – 4K 60p только с кропом 1,5x, что превращало полнокадровую камеру в кроп-камеру при съёмке видео. Камера не позиционировалась как потенциальный выбор видеографа-профессионала. А вот Sony a7 V реагирует на вызовы времени, когда фото все больше уступает место видео, и старается закрыть и эту нишу. Камера пишет 4K 50/60p со всей ширины кадра при помощи передискретизации с 7K-картинки. Это даёт более чёткую картинку с меньшим муаром и алиасингом, чем при прямом считывании пикселей (pixel binning) или с пропуском строк (line skipping). Картинка получается детализированной, с «киношным» характером, вдобавок с полным полем видимости, без необходимости держать в уме кроп.

Качество 4K 60p-видео на Sony a7 V – превосходное. Чистая картинка с отличным динамическим диапазоном, минимумом шумов и приятной цветопередачей. На высоких ISO (3 200–6 400) шум меньше, чем в a7 IV, — это заметно при съёмке в условиях низкой освещённости.

Для замедленной съёмки Sony a7 V предлагает опцию съемки 4K-видео с частотой 120 кадров в секунду, но уже с кропом APS-C (1,5x). Это компромисс, но приемлемый.

Качество 4K 120p хорошее, но не идеальное — всё-таки считывание идёт быстрее, и эффект плавающего затвора (rolling shutter) становится более заметным.

Съемка Full HD-видео доступна с частотой до 240 кадров в секунду — это даёт возможность снимать с очень плавным замедлением. Качество Full HD отличное — камера использует передискретизацию с 4K без ошибок, картинка чёткая и детализированная.

Sony a7 V поддерживает те же кодеки, что и Sony a7 IV:

XAVC S — стандартный кодек с хорошим сжатием, битрейт до 200 Мбит/с.

XAVC S-I — intra-frame-кодек с меньшим сжатием, битрейт до 600 Мбит/с (идеально для постобработки).

XAVC HS — кодек H.265 с эффективным сжатием, битрейт до 200 Мбит/с (файлы меньше, но требуют мощного компьютера для монтажа).

Для большинства задач оптимален XAVC S — хороший баланс качества и размера файлов. Для серьёзной постобработки — XAVC S-I (файлы весят больше, но их легче монтировать). Для экономии места на картах — XAVC HS (но готовьтесь к нагрузке на процессор при монтаже).

Максимальный битрейт — 600 Мбит/с (в XAVC S-I). Это солидный показатель, который даёт достаточно информации для качественной цветокоррекции.

a7 V предлагает полный набор профессиональных профилей:

S-Log3 — плоский профиль с максимальным динамическим диапазоном (до 15+ ступеней), идеален для серьёзной цветокоррекции.

S-Cinetone — профиль с приятной цветопередачей кожи, разработан для быстрого получения «киношной» картинки без глубокой обработки.

HLG (Hybrid Log-Gamma) — для HDR-контента.

Picture Profiles (PP1-PP11) — набор настраиваемых профилей для разных задач.

Имеется и возможность загрузки пользовательских LUT для превью видео прямо в камере. Это удобно: вы можете загрузить свой любимый LUT и видеть, как будет выглядеть финальная картинка, прямо во время съёмки.

Для видеосъёмки a7 V предлагает три режима стабилизации:

Standard — обычная пятиосевая стабилизация на основе сдвига матрицы (7,5 ступеней).

Active — усиленная стабилизация с небольшим кропом (1,1x).

Dynamic Active — максимальная стабилизация с кропом (1,65x).

Режим Dynamic Active работает впечатляюще — он сглаживает дрожание при ходьбе почти как гимбал. Кроп заметный (особенно заметен при работе с широкоугольными объективами), но для репортажной видеосъёмки это приемлемая плата за плавность.

Пожалуй, самое важное улучшение для видеографов – возможность длительной съемки без перегрева камеры. Sony a7 IV могла записывать 4K 60p максимум 40–45 минут, после чего отключалась из-за перегрева. Это превращало камеру в ненадёжный инструмент.

Sony a7 V может писать 4 часа подряд без остановки. Sony переработала систему охлаждения — теперь камера не перегревается даже при длительной съёмке в 4K 60p. Это колоссальный прогресс, который превращает a7 V в полноценный инструмент для видеосъёмки. Далее можно увидеть несколько примеров роликов, снятых на камеру.

Несмотря на серьёзный прогресс, a7 V — это не профессиональная видеокамера. В ней не хватает возможности съемки RAW-видео (ProRes RAW или BRAW) из-за ограничения пропускной способности карт SD UHS-II и CFexpress Type A, возможности записи со всей площади сенсора, записи 32-битного звука и встроенного ND-фильтра, которые присутствуют, к примеру, у Panasonic S5 IIx или Canon R5 C.

Но для большинства пользователей возможностей камеры достаточно, даже, можно сказать, достаточно с головой. Ограничения – только для профессиональных видеографов, ищущих предельного уровня съемки.

Sony a7 V получила функцию автоматического кадрирования на основе ИИ — аналог Center Stage у Apple или Auto Framing у Panasonic. Камера автоматически следит за объектом и кадрирует так, чтобы объект оставался в центре. Это полезно для съёмки влогов, презентаций, интервью — когда вы двигаетесь, а камера сама держит вас в кадре. Работает функция неплохо, но иногда кадрирование бывает резким — камера может слишком быстро реагировать на движения.

⇡#Беспроводная передача видео

Sony a7 V поддерживает передачу видео по Wi-Fi на смартфон или планшет — но только в пониженном качестве (для превью или быстрой публикации в соцсети). Для профессиональной работы это не подходит — нужна проводная передача через HDMI или USB-C.

Добавим, что в камере имеется два разъема USB Type-C: можно одновременно писать на внешний рекордер и питать камеру от внешнего аккумулятора.

В Sony a7 V используется та же батарея NP-FZ100, что и в a7 IV. Формально — ничего не изменилось: та же ёмкость (2280 мА·ч / 16.4 Вт·ч), тот же размер, тот же вес. Но автономность выросла значительно — с 530 кадров до 750 кадров по стандарту CIPA. Откуда же взялась эта разница? Дело не в батарее, а в новом процессоре BIONZ XR2, который потребляет меньше энергии. Sony оптимизировала энергопотребление на уровне «железа» — и это дало заметный результат.

В реальной жизни цифры зависят от множества факторов: сколько вы снимаете в серийном режиме, как часто пользуетесь видоискателем и дисплеем, включён ли Wi-Fi, жарко ли на улице или холодно. Мне хватало одного заряда батареи на целый день прогулки с камерой, но с оговоркой, что я не снимала репортаж с утра до вечера и совсем чуть-чуть снимала видео. Разумеется, профессиональным репортажникам необходимо иметь более одной батареи в запасе.

a7 V поддерживает зарядку по USB Type-C с протоколом Power Delivery (PD). Это означает, что вы можете заряжать камеру от сетевых адаптеров с поддержкой PD (от 18 Вт и выше), внешних аккумуляторов с поддержкой PD, автомобильных зарядок с PD и от ноутбука, если он поддерживает PD.

Sony a7 V — это камера, которая закрыла многие болевые точки, накопившиеся за прошлые годы, но в первую очередь в том, что касается видео. То есть это теперь универсальный аппарат, снимающий видео в 4K 60p без кропа и работающий при съемке видео до 4 часов без перегрева.

Фото, впрочем, тоже не забыто. Тут из прогресса отмечаем увеличенную скорость серийной съёмки, впечатляющую стабилизацию (7,5 ступеней!), надежный автофокус с улучшенным ИИ. Перед нами лучшая универсальная полнокадровая беззеркалка Sony на сегодня. Она не самая быстрая (Sony a9 III быстрее), не с самым высоким разрешением сенсора (Sony a7R V делает более детальные снимки) и не самая видеоориентированная (тут, конечно, нужна Sony Alpha 7S III). Но она закрывает большинство задач, которые могут возникнуть перед фотографом и даже видеографом, – при относительно невысокой (с учетом реалий рынка) цене.

Но вот есть ли смысл совершать апгрейд владельцам Sony a7 IV — вопрос спорный. На мой взгляд, это обоснованно для тех пользователей, которые активно работают не только с фото, но и с видео. Также новинка может быть привлекательной для фотографов-репортеров: в этом жанре новые возможности раскроются в полную силу. В том же, что касается качества самой картинки, я не увидела критической разницы.

Галерея снимков

Скачать RAW-файлы (1,03 Гбайт)

Достоинства:

съемка 4K 60p-видео без кропа;

отсутствие перегрева при длительной видеозаписи (4 часа подряд);

частично многослойная матрица с улучшенным динамическим диапазоном;

30 кадров в секунду с электронным затвором без затемнения видоискателя;

режим предварительной съёмки (pre-capture);

ИИ-автофокус с распознаванием 6 типов объектов и поз человека;

улучшенная стабилизация (7,5 ступеней);

новый дисплей диагональю 3,2" с комбинированным механизмом (наклон + поворот);

два порта USB Type-C;

отличная автономность (750 кадров по CIPA);

Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3;

новый формат RAW HQ;

ИИ-баланс белого.

Недостатки

устаревший видоискатель (3,69 млн точек);

нет съемки RAW-видео;

своеобразный интерфейс.

За предоставленную на тест камеру и оптику к ней благодарим магазин Getlens.