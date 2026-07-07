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Представлены беспроводные наушники Nothing Ear (3a) с 32 Мбайт памяти, смарт-функциями и активным шумоподавлением за €99

Лондонская Nothing представила полностью беспроводные наушники Ear (3a). Их отличают яркий дизайн, передовые возможности в работе со звуком, а также удобные «умные» функции — и всё это при доступной цене.

Источник изображения: Nothing

Источник изображения: Nothing

Nothing Ear (3a) предлагаются в чёрном, белом, жёлтом и розовом цветах. Зарядный футляр может похвастаться мягкой округлой формой; в комплекте появились силиконовые насадки размера XS, благодаря чему наушники будут комфортно сидеть у большего числа владельцев. У кейса появился светодиодный индикатор 1 × 3, который показывает уровень заряда, статус подключения и другую полезную информацию.

Главным нововведением Nothing Ear (3a) стали 12-мм драйверы — они обеспечивают более громкие басы (до 5 дБ) и более детальные верхние частоты за счёт лёгкой мембраны из полиметакрилимида (PMI), который используется в авиации и космической технике. Благодаря поддержке кодека LDAC наушники получили сертификат Hi-Res Audio Wireless — они работают со звуком в качестве до 24 бит / 96 кГц; в комплектном приложении Nothing X доступен 8-полосный эквалайзер с возможностью делиться аудиопрофилями.

В наличии поддержка пространственного аудио и система активного шумоподавления до 45 дБ — уровень подавления шума увеличился на 17,1 %; особенно эффективно она работает в диапазоне частот от 400 до 2000 Гц; есть режим прозрачности. Среди интересных функций отмечается Audio Snapshot — запись коротких звуковых фрагментов на встроенный прямо в наушники накопитель объёмом 32 Мбайт; для этого достаточно коснуться обоих наушников одновременно. По сенсорной команде можно запускать запись звонков продолжительностью до двух часов. Эту запись можно потом прослушать, отредактировать и расшифровать.

Аккумуляторов Nothing Ear (3a) хватает на 10 часов автономной работы или 42 часа с учётом ресурса футляра при отключённом активном шумоподавлении; при включённом ANC эти показатели сокращаются до 6 и 25 часов соответственно. Пяти минут зарядки хватит примерно на час работы.

Стоимость наушников составляет €99 — уже сегодня они продаются на сайте производителя, а завтра появятся и в розничных сетях.

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Теги: nothing, tws, наушники
nothing, tws, наушники
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