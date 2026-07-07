Marshall представила беспроводные колонки Acton IV и Stanmore IV с улучшенными басами и повышенной ремонтопригодностью

Marshall анонсировала новые версии своих Bluetooth-колонок — Acton IV и Stanmore IV, которые выходят на смену предшественникам, поступившим на рынок четыре года назад. Помимо улучшения функциональности, в новинках особое внимание уделено улучшению ремонтопригодности. Отдельные детали, включая ручки, ножки и передние решетки колонок с культовым логотипом Marshall, можно заменить самостоятельно в случае их повреждения.

Корпуса новинок изготовлены из дерева и обтянуты искусственной кожей. Marshall разработала для них улучшенные твитеры и волноводы, что обеспечивает более равномерное распределение звука в больших помещениях. Согласно пресс-релизу, обе колонки получили обновленные фазоинверторы с «более аэродинамической формой», обеспечивающие «более чистый и мощный бас». Более крупная модель Stanmore IV имеет большую зону покрытия, чем Acton IV, которая больше подходит для небольших помещений, таких как спальни.

Acton IV оснащена 4-дюймовым низкочастотным динамиком и парой 0,75-дюймовых твитеров, а модель Stanmore IV получила аналогичную конфигурацию аудиосистемы, но с более крупным 5-дюймовым низкочастотным динамиком.

Кабель питания у Acton IV и Stanmore IV теперь подключается к нижней части корпуса, а не к задней, поэтому колонки можно устанавливать вплотную к стене. Обе модели также оснащены RCA-входом для подключения проигрывателей виниловых пластинок и других устройств. Их также можно подключать к другим источникам звука с помощью кабеля с 3,5-мм стереоразъёмом. Кроме того, была добавлена кнопка M, которую можно настроить для быстрой активации функции Spotify Tap и воспроизведения музыки или применения предпочитаемых настроек эквалайзера.

Поддержка новинками функции Bluetooth Auracast упрощает подключение и синхронизацию воспроизведения музыки между несколькими колонками. При этом обе модели поддерживают подключение к Wi-Fi-концентратору Marshall Heddon.

Колонки Acton IV и Stanmore IV доступны для покупки в кремовом и чёрном цветах по цене $300 и $400 соответственно.