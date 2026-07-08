Очередная презентация Samsung Galaxy Unpacked состоится 22 июля: ожидаются смарт-часы и складные смартфоны

Samsung официально объявила дату проведения своей следующей презентации Galaxy Unpacked, на которой, как ожидается, компания представит складные смартфоны Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra и Galaxy Z Flip8.

Очередная презентация Samsung Galaxy Unpacked состоится 22 июля в Лондоне. Корейский производитель также опубликовал тизерное видео с рекламным слоганом «Раскрой новую форму» (A New Shape Unfolds). Это, вероятно, намёк на широкий складной смартфон, который, как ожидается, дебютирует вместе с Galaxy Z Fold8, имеющим более привычный формфактор.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале Samsung на YouTube и на сайте компании — презентация начнётся в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Поклонники марки смогут оформить на сайте Samsung предварительные заказы на новые складные смартфоны.

Помимо складных смартфонов, Samsung, как ожидается, представит на мероприятии стандартные смарт-часы Galaxy Watch9, адресованные любителям спорта Galaxy Watch Ultra 2, а также наушники с технологией костной проводимости Galaxy Able.