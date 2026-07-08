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Несмотря на блокировки, YouTube прирос аудиторией в России

По итогам первого полугодия рост показала дневная аудитория почти всех видеосервисов; наиболее популярными остаются «VK Видео» и YouTube, хотя доступ к последнему ещё с 2024 года в стране ограничен. Успех «VK Видео» эксперты объяснили преимуществом в виде экосистемы, а YouTube своей популярностью обязан сформировавшейся аудитории.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Статистику по дневным охватам за первую половину 2026 года представила ГК «Родная речь», пишет «Коммерсантъ». За отчётный период аудитория YouTube выросла на 4 % и составила 22,4 млн человек; у «Яндекс Видео» она увеличилась на 7,5 % до 6,1 млн. Статистику по «VK Видео» предоставила Mediascope: аудитория платформы без учёта просмотров из встроенных на сторонние ресурсы плееров составила 42 млн человек. В январе сама платформа сообщала о 42,2 млн пользователей, а в декабре 2025 года их было 41,1 млн. В «Яндексе» напомнили, что «Яндекс Видео» — это не отдельная платформа, а поисковый сервис: «Видеоролики ранжируются по единым принципам поиска, чтобы пользователь получал наиболее релевантный результат».

Тем временем Rutube сократил охваты на 13,6 % до 7,2 млн пользователей, гласит статистика «Родной речи». С такой оценкой не согласились во владеющем платформой «Газпром-медиа Холдинге»: «Если исследование не учитывало объем просмотров через эмбедированные плееры, то рассматривать такие данные как исчерпывающую оценку некорректно». Данные Mediascope, добавили там, показывают среднюю дневную аудиторию в 20 млн зрителей. Аудитория российских платформ стабилизировалась, указывают опрошенные «Коммерсантом» эксперты: Rutube проиграл «VK Видео», потому что первой с трудом даётся привлечение генерируемого пользователями контента (UGC).

Ограничения в отношении YouTube ввели летом 2024 года; в марте 2026 года ФАС признала рекламу на YouTube и в Telegram незаконной, но решила не запрещать её до конца года. У заблокированных медиаплатформ аудитория растёт медленнее, чем до введения ограничений, указывают эксперты, а российским необходимо сформировать собственное сообщество авторов, решить проблему рекомендательных алгоритмов и накопить библиотеки. На стороне «VK Видео» и «Яндекс Видео» также играет интеграция в экосистемы: VK активно продвигает видео на платформе, а ресурсом «Яндекса» является поиск. А заявления о том, что аудитория «VK Видео» вдвое превосходит охват YouTube следует проверить на предмет методики подсчёта; к тому же сценарии потребления у двух платформ отличаются.

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Теги: vk видео, youtube, rutube
vk видео, youtube, rutube
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