Мониторы LG и Alienware уличили в установке ПО с назойливой рекламой для Windows

Рекламное ПО (Adware) обычно попадает на компьютеры с ПК готовой сборки или с сомнительными бесплатными загрузками ПО. Теперь этот список пополнили мониторы крупных производителей — с ними Windows автоматически устанавливает приложения, которые показывают непрошенную рекламу.

На проблему пожаловался один из пользователей платформы Reddit — на его ПК стала показываться реклама антивируса McAfee, который тот не устанавливал. Выяснилось, что рекламное ПО появилось с другим приложением, которое Windows без его ведома установила с подключением нового монитора LG. Он подключил к компьютеру один монитор LG UltraGear 27GP83B и два 27GN800 — по крайней мере один из них оказался ответственным за установку приложения LG Monitor App Installer через Microsoft Store и «Центр обновления Windows». В «Мониторе стабильности системы» приложение отображается как «9PM9N6F47JB8-LGElectronics.LGMonitorApp», а «Просмотр событий» зафиксировал его успешную установку.

Инцидент подтвердили другие пользователи Reddit, подобные приложения устанавливаются также при подключении мониторов Dell и Alienware. Подчёркивается, что приложение LG Monitor не удаляется средствами Microsoft Store. Самый мягкий вариант решения проблемы — отключить автозагрузку приложения через «Параметры». Есть и два радикальных варианта с помощью «Редактора локальной групповой политики» (gpedit.msc): можно запретить установку приложений по метаданным подключённых устройств, а также вообще отключить Microsoft Store.