Китайский зонд добрался до астероида для забора проб — он оказался гораздо меньше ожидаемого

Китайская межпланетная станция «Тяньвэнь-2» (Tianwen-2) подошла к своей первой цели — околоземному астероиду 2016 HO3, также известному как Камо'оалева (Kamoʻoalewa), и начала научное обследование объекта. Предварительно размеры астероида оценивались в диапазоне 40–100 метров. Но то что выяснилось на месте неприятно удивило разработчиков миссии — размеры астероида оказались заметно меньше, что усложнит задачу.

По данным Китайского национального космического управления (CNSA), 2 июля 2026 года аппарат получил изображения астероида 2016 HO3 примерно с расстояния 20 км. К этому моменту станция прошла около 1 млрд км примерно за 400 суток полёта. Впервые она обнаружила цель ещё 6 июня, а 7 июня выполнила манёвр сближения примерно до 30 000 км и к 19 июня сократила дистанцию до 2000 км. В последние дни аппарат находится на достаточном расстоянии от объекта, чтобы начать его всестороннее изучение до этапа финального сближения и получения проб с его поверхности.

Миссия стартовала 29 мая 2025 года с космодрома Сичан на ракете «Чанчжэн-3B». «Тяньвэнь-2» — это первая китайская миссия по возврату образцов с астероида: её программа рассчитана примерно на десять лет и включает два этапа — забор материала с 2016 HO3 и его доставку на Землю, а также последующее исследование кометы 311P/PANSTARRS, находящейся в главном поясе астероидов за орбитой Марса. В научной публикации о миссии указывается, что аппарат состоит из орбитального блока и возвращаемой капсулы, имеет массу около 2000 кг и несёт 10 научных приборов и один экспериментальный. Среди них — камеры, спектрометры, приборы для изучения теплового излучения, частиц и внутренней структуры малого небесного тела.

Главной неожиданностью при сближении стал размер цели. Размеры 2016 HO3 обычно оценивали примерно в 40–100 м, но по факту астероид оказался куда меньше — примерно 20–30 м. Это делает задачу сложнее, чем у японской Hayabusa2 на Рюгу и американской OSIRIS-REx на Бенну: они работали с объектами размером в сотни метров, тогда как Камо'оалева представляет собой фактически большой валун, летящий в космическом пространстве. Но есть ещё одна трудность.

Камо'оалева — это квазиспутник Земли, то есть он обращается вокруг Солнца почти синхронно с нашей планетой, но не является её настоящим спутником. С одной стороны, это делает его удобным объектом для подлёта — для организации быстрой по результату миссии китайским специалистам выбирать было особенно не из чего. Но сравнительно небольшие размеры объекта усугубляются его высокой скоростью вращения: период составляет около 28,45 минуты. Кроме того, его поверхность может представлять собой смесь мелкого материала и камней, что повышает риск при посадке и контакте с грунтом. Поэтому «Тяньвэнь-2» должна сначала уточнить форму, рельеф, состав и внутреннюю структуру цели, а непосредственно для забора материала предусмотрены разные режимы — зависание, кратковременное касание и прикрепление к поверхности, чтобы адаптироваться к неизвестному состоянию реголита.

Крайний срок забора проб астероида станцией установлен на 24 апреля 2027 года. Если всё пройдёт успешно, капсула с образцами будет доставлена на Землю в декабре 2027 года, после чего станция отправится к своей следующей цели — то ли комете, то ли астероиду с несколькими хвостами. Это интригующее явление, поскольку до конца не понятно, как так далеко за Марсом этот объект умудряется выбрасывать пылевые хвосты. Но это будет уже другая история.