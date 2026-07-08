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В браузер DuckDuckGo встроили блокировщик рекламных видео на YouTube

Разработчики DuckDuckGo сообщили об интеграции в свой браузер новой функции. Интернет-обозреватель теперь может блокировать большинство рекламных роликов, которые появляются при просмотре видео на YouTube.

Источник изображения: DuckDuckGo

Источник изображения: DuckDuckGo

В сообщении разработчиков сказано, что инструмент обнаружения и блокировки рекламных видео основан на фильтрах с открытым исходным кодом из uBlockOrigin. В компании добавили, что в браузере могут применяться собственные правила для улучшения совместимости. Отмечается, что использование блокировщика может приводить к увеличению периода буферизации видео и разного рода сбоям.

Функция блокировки рекламных видео будет активирована по умолчанию в новых версиях DuckDuckGo для iPhone, Windows и Mac. На Android она будет включена по умолчанию позднее, но сейчас эту опцию можно активировать вручную. На всех платформах включить и отключить блокировку можно в настройках браузера. Отмечается, что для работы новой функции видео должно воспроизводиться непосредственно в DuckDuckGo, а не в приложении YouTube.

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Теги: duckduckgo, блокировщики рекламы, браузер
duckduckgo, блокировщики рекламы, браузер
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