Вставка из буфера обмена резко ускорилась в Chrome и Edge

Google Chrome и Microsoft Edge получили обновление, ускоряющее вставку содержимого из буфера обмена в приложения. Новая функция под названием «Выборочное форматирование текста» (Selective format read) уже доступна в обоих браузерах и активируется автоматически без дополнительных действий со стороны пользователей.

До появления этой функции, как отмечает Android Authority, браузеры считывали из буфера обмена все доступные форматы данных одновременно, включая изображения и другие элементы, даже если приложению требовался только текст. Из-за этого, сопровождаясь повышенным потреблением оперативной памяти, вставка содержимого, например, в блокнот могла выполняться с заметной задержкой.

После внедрения «Выборочного форматирования текста» браузер сначала определяет, какие типы данных находятся в буфере обмена, а затем загружает только тот формат, который запрашивает конкретное приложение, например, обычный текст или HTML. Благодаря этому уменьшается объём обрабатываемых данных, а также повышается скорость выполнения копирования и вставки.

Новая функция распространяется на все сайты автоматически и не требует ручного вмешательства. В настоящее время технология уже используется в Google Chrome и Microsoft Edge, тогда как Mozilla пока только выразила заинтересованность в её внедрении. Что касается Safari, то в браузере уже применяется аналогичный механизм обработки содержимого буфера обмена.