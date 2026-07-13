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Обзор и тестирование неттопа MSI PRO DP10 A14MG: маленький, но очень производительный

 
Реально ли в компактном корпусе, который можно спрятать за цветочным горшком на столе или стойкой монитора, собрать исчерпывающе производительную систему для решения любых рабочих задач? В MSI решили, что это вообще не вопрос, и в корпусе объёмом чуть больше литра скомпоновали вариативную конфигурацию на процессоре с 20 физическими ядрами
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Компактные неттопы повсеместно используются как дома, так и в офисах для выполнения на них рутинной работы. Главное, что от них требуется, – занимать минимум места на рабочем столе, обеспечивать надёжность и стабильность, а для домашнего использования желательна ещё и бесшумность. В начале этого года компания MSI представила новый неттоп PRO DP10 A14MG в компактном корпусе объёмом 1,1 литра. При этом мини-компьютер выделяется максимальной конфигурацией во главе с процессором Intel Core i7-14700 поколения Raptor Lake, поддержкой до 64 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR5, быстрым интерфейсом SSD и отличным набором портов и интерфейсов. В целом устройство получилось весьма интересным, поэтому сегодня мы вам о нём расскажем во всех подробностях.

#Коробка и комплект поставки

MSI PRO DP10 A14MG поставляется в небольшой картонной коробке, сертифицированной по экологическому стандарту FSC, с указанием модели неттопа на её крышке.

В принципе больше ничего интересного на коробке нет, не считая привычного стикера с краткой конфигурацией, QR- и штрихкодами.

Внутри коробки головное устройство защищено нишей в пористом поддоне и запечатано в синтетический мешочек. В комплект поставки входит адаптер питания с силовым кабелем, подставка, антенна беспроводного модуля связи, две металлических пластины-держателя, инструкция и антивибрационные резиновые наклейки на корпус.

Компактный компьютер MSI PRO DP10 A14MG выпускается в Китае. В России стоимость данной модели с процессором Intel Core i7-14700 начинается с 47 тысяч рублей. Но есть версии попроще, с Intel Core i5-14400 или даже Core i3-14100 и стоимостью от 29 тысяч рублей. Гарантия – 1 год.

#Технические характеристики

С техническими характеристиками неттопа MSI PRO DP10 A14MG в модификации, предоставленной 3DNews на тестирование, вы можете ознакомиться в следующей таблице.

MSI PRO DP10 A14MG (MS-B210)
Цвет Белый или чёрный
Центральный процессор Intel Core i7-14700 (Raptor Lake-R, 10 нм, 8 P-ядер с HT/12 E-ядер (28 потоков), 2,1–5,4 ГГц, L3-кеш 33 Мбайт, TDP 65 Вт);
также доступны модификации с процессорами Intel Core i5-14400 или i3-14100
Чипсет Intel H610
Оперативная память 16 (2 × 8) Гбайт SO-DIMM DDR5 5,6 ГГц, тайминги 46-45-45-90 CR2 (двухканальный режим), максимальный объём памяти 64 Гбайт;
также доступна модификация без оперативной памяти
Накопитель SSD 1 Тбайт, M.2 2280, NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4 (Phison ESR01TBTCCZ-2MS);
также доступна модификация без SSD
Видеоподсистема Интегрированная в процессор графика Intel UHD Graphics 770, 1,6 ГГц
Звуковая подсистема Кодек Realtek ALC256, один динамик мощностью 1 Вт
Картридер Нет
Сетевые интерфейсы Кабельная сеть 2 × Intel I226-V (2,5 Гбит/с)
Беспроводная сеть Wi-Fi Intel Wi-Fi 6E AX211.NGWG.NV (802.11ax, 2,4 ГГц и 5 ГГц, до 2,4 Гбит/с)
Bluetooth Bluetooth 5.3
Интерфейсы и порты USB 1 × USB 3.2 Gen1 Type-C (10 Гбит/с);
1 × USB 3.2 Gen1 Type-A (10 Гбит/с);
2 × USB 3.1 Type-A (5 Гбит/с);
5 × USB 2.0 Type-A
Видеовыходы HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4
Аудиоразъёмы Аудиоразъём для наушников и микрофона
Устройства ввода Клавиатура Нет
Мышь Нет
IP-телефония Веб-камера Нет
Микрофон Нет
Адаптер питания Мощностью 120 Вт (19,5 В/6,15 А), массой 405 граммов
Габариты корпуса 178,8 × 34,5 × 179 мм
Масса 1 282 г
Операционная система Windows 11 Pro;
доступны модификации без операционной системы
Гарантия (лет) / страна производства 1 / Китай
Стоимость, ₽ Зависит от конфигурации

#Дизайн, эргономика корпуса и порты

MSI PRO DP10 A14MG доступен на выбор в чёрном или белом цвете. У нас на тесте побывала чёрная версия.

Неттоп выполнен в компактном металлическом корпусе, а из пластика у устройства только передняя панель. Габариты мини-компьютера составляют 178,8 × 34,5 × 179 мм, а масса равна 1282 граммам.

Дизайн обычный – просто чёрная коробочка с множеством портов сзади, спереди и вентиляционной решёткой на верхней панели. Верхней или боковой — это зависит от ориентации MSI PRO DP10 A14MG на столе, ведь, благодаря комплектной подставке, неттоп можно установить вертикально.

Вентиляционная решётка установлена непосредственно под материнской платой и вентилятором системы охлаждения, а также сбоку корпуса. Фильтра от пыли не предусмотрено.

На основании корпуса расположены четыре выштампованные площадки для резиновых ножек, которые пользователь может приклеить самостоятельно, а также петли для установки комплектных пластин с креплением стандарта VESA. Там же можно найти заводскую наклейку и наклейку с серийным номером.

На передней панели корпуса размещены комбинированный аудиоразъём для наушников и микрофона, один порт USB Type-C 10 Гбит/с, один такой же скоростной Type-A и пара портов на 5 Гбит/с, плюс один USB 2.0. Также здесь размещены кнопка включения с подсветкой и индикатор активности накопителя.

На задней панели – коннектор для антенны Wi-Fi, разъём питания, видеовыходы HDMI и DisplayPort, сразу четыре порта USB 2.0 и сетевая розетка 2,5 Гбит/с, а также замок Kensington Lock.

Кроме этого, на отдельной панельке выведены ещё один порт HDMI и ещё одна сетевая розетка 2,5 Гбит/с. Этот аксессуар может быть сконфигурирован на заводе опционально по требованиям заказчика: HDMI + COM-порт, DisplayPort + COM-порт, DisplayPort + Lan, VGA + Lan и VGA + COM-порт.

Таким образом, к неттопу можно подключить три монитора одновременно.

По бокам корпуса установлены две вентиляционные решётки, но к системе охлаждения они отношения не имеют и работают только в режиме естественной конвекции.

Питание MSI PRO DP10 A14MG обеспечивается адаптером мощностью 120 Вт (19,5 В/6,15 А), массой 405 граммов, со встроенным кабелем длиной 1,7 метра. Длина силового кабеля – 1,65 метра.

Так вот выглядит неттоп MSI внешне. Теперь узнаем, что у него внутри.

#Внутреннее устройство и комплектующие

Материнская плата в MSI PRO DP10 A14MG занимает всё внутреннее пространство корпуса неттопа. На её лицевой стороне установлены центральный процессор с системой охлаждения, чипсет, модуль Wi-Fi и большинство контроллеров, а на обратной размещены накопитель SSD и два слота под модули оперативной памяти, в нашей конфигурации занятые парой SO-DIMM DDR5.

Два дополнительных порта установлены на отдельной плате вторым ярусом. Именно её пользователь может заказать в любой из шести конфигураций, описанных выше.

Плата основана на наборе системной логики Intel H610 с BIOS версии 8.00 от 20 ноября 2025 года.

На странице поддержки MSI PRO DP10 A14MG доступна версия BIOS с тем же номером 800, но от 20.04.2026. Истории изменений нет, а после прошивки обновления ничего не изменилось, включая дату.

Наша версия неттопа оснащена самым производительным из доступных для неё процессоров – Intel Core i7-14700 семейства Raptor Lake-R, выпущенным по нормам 10-нм техпроцесса. Данная модель располагает восемью производительными ядрами с поддержкой HT и двенадцатью энергоэффективными ядрами. Таким образом, общее число одновременно обрабатываемых процессором потоков равно 28, что для офисного неттопа совершенно нетипично.

Максимальная частота процессора может достигать 5,4 ГГц, а кеш-память третьего уровня составляет 33 Мбайт. Максимальный уровень тепловыделения Intel Core i7-14700 в MSI PRO DP10 A14MG ограничен значением 65 ватт.

Добавим, что доступны модификации неттопа с десятиядерным процессором Intel Core i5-14400 или с совсем уж скромным четырёхъядерным i3-14100.

Эффективность охлаждения процессора в неттопе MSI PRO DP10 A14MG была протестирована стресс-нагрузкой Cinebench R23, а за мониторинг показателей традиционно отвечала утилита HWiNFO64.

#Cinebench R23

В самом начале теста производительные ядра процессора работают на максимальных 5,3-5,4 ГГц, а энергоэффективные на 3,9 ГГц с суммарным TDP 77 ватт. Но довольно скоро частоты сбрасываются до 3,7 и 2,3 ГГц, а по ходу всего теста стабилизируются на 2,0 и 1,8 ГГц для P- и E-ядер соответственно. Максимальная температура достигает 77 градусов Цельсия с последующим снижением до 65 градусов после сброса частот и повышения скорости вращения вентилятора системы охлаждения. Последний даже на 2700 об/мин нельзя назвать шумным, его становится слышно, но не более того. А при повседневной нагрузке неттоп работает бесшумно.

В дополнение продемонстрируем температурный режим работы неттопа в сценариях рендеринга blender и архиваторах 7-Zip и WinRAR. Результаты приведены на трёх следующих скриншотах мониторинга.

blender

blender
7-Zip

7-Zip
WinRAR

WinRAR

Во всех случаях процессор после стабилизации балансирует на тех же частотах, что и в Cinebench R23, с энергопотреблением около 35-40 ватт.

На обратной стороне материнской платы неттопа размещены два разъёма для оперативной памяти SO-DIMM, в которых установлены 8-гигабайтные модули стандарта DDR5.

Память производства Teamgroup на чипах SK Hynix работает в двухканальном режиме на эффективной частоте 5,6 ГГц с первичными таймингами 46-45-45-90 CR2.

Пропускная способность оперативной памяти в MSI PRO DP10 A14MG очень приличная для этого класса неттопов, пожалуй, такие показатели уже характерны для игровых сборок, а не офисных или рабочих.

Добавим, что максимальный объём оперативной памяти в MSI PRO DP10 A14MG может быть равен 64 Гбайт, но можно выбрать конфигурацию неттопа вообще без модулей памяти.

В качестве графического ядра здесь используется интегрированная в центральный процессор Intel UHD Graphics 770, работающая на частоте до 1,6 ГГц и использующая ресурсы оперативной памяти.

MSI PRO DP10 A14MG может быть сконфигурирован как без твердотельного накопителя, так и с ним. В нашей конфигурации в неттоп установлен один SSD объёмом 1024 Гбайт – модель Phison ESR01TBTCCZ-2MS с интерфейсом PCIe 3.0 x4.

Cудя по размеру окна, где установлен SSD, здесь физически может быть размещён и второй SSD, но дополнительный порт M.2 для его установки отсутствует.

Как и в случае с процессором и оперативной памятью, производительность SSD в неттопе крайне высокая для офисной работы или учёбы. Результаты его тестов мы приводим далее.

Что касается температурного режима, то выше 51 градуса Цельсия в стресс-тесте AIDA64 прогреть SSD так и не удалось, при том что в температура в помещении во время тестов не опускалась ниже 27 градусов Цельсия.

Причём никакого теплораспределителя на нём нет, но зато он контактирует через толстую термопрокладку с металлической панелью корпуса неттопа, что способствует снижению температуры.

MSI PRO DP10 A14MG оснащается сразу тремя сетевыми контроллерами. Две кабельные сети реализованы одинаковыми контроллерами Intel I226-V с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с.

В качестве беспроводного сетевого адаптера используется контроллер Intel AX211.NGWG.NV с поддержкой Wi-Fi 6E и протокола 802.11ax.

Он работает на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, обеспечивает пропускную способность до 2,4 Гбит/с и имеет поддержку Bluetooth 5.3. Модуль съёмный, в перспективе сюда можно поставить Wi-Fi 7.

В качестве аудиокодека в неттопе используется контроллер Realtek ALC256. Внутри корпуса даже есть маленький динамик мощностью 1 ватт.

За мониторинг и управление вентилятором кулера в MSI PRO DP10 A14MG отвечает контроллер Nuvoton NCT6687D-M.

Вот, пожалуй, и всё, что можно разобрать внутри нового неттопа.

#Тестирование производительности

Оценку производительности неттопа MSI PRO DP10 A14MG мы провели в сравнении с производительностью ранее протестированного моноблока iRU 23ID 2095267 с процессором Intel Core i5-12400 и ноутбука Infinix XBOOK B15 (BL51A7H) с процессором AMD Ryzen 7 7735HS. Все эти устройства примерно одной стоимости. Результаты тестов приведены в таблице, где помимо абсолютных значений указана разница в производительности с устройствами iRU и Infinix.

Наглядно видно, что MSI PRO DP10 A14MG обеспечивает очень высокую производительность, скорее всего, даже несколько избыточную для офисной работы или выполнения рутинных домашних функций на компьютере. Неттоп уверенно опередил обоих конкурентов практически во всех тестах, но в графических бенчмарках 3DMark уступил AMD Ryzen 7 7735HS, встроенная графика которого заметно производительнее, чем Intel UHD Graphics 770.

Результаты тестов встроенного графического ядра в бенчмарках 3DMark традиционно приводим отдельными скриншотами.

#Заключение

MSI PRO DP10 A14MG – действительно компактный и по-настоящему производительный мини-компьютер, идеально подходящий для работы в офисе или дома. Играть на нём в 3D-игры или разворачивать ИИ-модели, конечно, нереально, но всё остальное, что требуется подавляющему большинству обычных пользователей, этот неттоп в полной мере обеспечит. Здесь и сразу три сетевых контроллера (включая Wi-Fi 6E), и десяток портов USB разных типов, и три видеовыхода. К этому плюсуем бесшумную работу в обычных приложениях и комфортную в ресурсоёмких, что важно для использования неттопа дома. Есть возможность выбора из разных аппаратных конфигураций, а также шести вариантов панели с двумя дополнительными портами. Для установки на столе предусмотрена устойчивая подставка, а для подвеса за монитором – пластины для VESA-крепления. Серьёзных недостатков у MSI PRO DP10 A14MG нет, поэтому можем рекомендовать эту модель в качестве быстрого и надёжного инструмента для работы или учёбы.

 
 
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