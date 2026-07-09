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3DNews Технологии и рынок IT. Новости корпуса, настольные компьютеры InWin представила корпус L50 Breeze с ри...
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InWin представила корпус L50 Breeze с рифлёной стеклянной передней панелью

Компания InWin представила компьютерный корпус L50 Breeze. Он выполнен в формате Mid Tower и оснащён стильной рифлёной фронтальной панелью из закалённого стекла, которая в сочетании с подсветкой создаёт интересный визуальный эффект.

Источник изображений: InWin

Источник изображений: InWin

Размеры корпуса InWin L50 Breeze составляют 445 × 235 × 503 мм. Он поддерживает установку материнских плат форматов E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX. Корпус оснащён восемью слотами расширения, поддерживает установку видеокарт длиной до 435 мм, кулеров высотой до 175 мм и блоков питания длиной до 238 мм.

Фронтальная панель корпуса полностью состоит из рифлёного закалённого стекла. Благодаря изысканным волнообразным узорам «передняя панель трансформируется в зависимости от условий освещения, раскрывая многослойные отражения и едва уловимую глубину», сообщает In Win. Одна из боковых панелей корпуса тоже выполнена из закалённого стекла, но не рифлёного.

Корпус поставляется с четырьмя предустановленными вентиляторами Lumia. Один 120-мм вентилятор LM120 установлен на задней стенке, ещё три 120-мм вентилятора LM120-RB с реверсивным вращением размещены на внутренней боковой стенке. Корпус также поддерживает установку трёх 120-мм или двух 140-мм вентиляторов сверху и двух 120-мм вентиляторов снизу. Вместо вентиляторов сверху можно установить радиаторы СЖО типоразмеров 280 или 360 мм. Внутренняя боковая стенка корпуса поддерживает установку радиатора размером 360 мм.

Панель передних разъёмов корпуса расположена сверху. Она включает один порт USB 3.2 Gen2x2 Type-C, два порта USB 3.2 Gen1, 3,5-мм комбинированный аудиоразъём, а также кнопку управления подсветкой/перезагрузки и кнопку питания. В оснащение корпуса также входит контроллер для подключения вентиляторов.

Стоимость корпуса компания InWin не сообщила.

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Теги: inwin, компьютерный корпус
inwin, компьютерный корпус
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