Вышел монитор Gigabyte GO27Q24G с матрицей WOLED, разрешением QHD и частотой обновления 240 Гц

Gigabyte сообщила о выходе игрового монитора GO27Q24G с WOLED-дисплеем. Диагональ экрана составляет 27 дюймов, разрешение — QHD (2560 × 1440 пикселей), а частота обновления — 240 Гц; поддерживаются технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium.

Gigabyte GO27Q24G комплектуется WOLED-панелью LG Display с технологией MLA+ и глянцевым покрытием RealBlack Glossy; производитель заявил о поддержке фирменной технологии HyperNits. Глянцевое покрытие RealBlack Glossy помогает уменьшить число отражений на экране и повысить качество картинки; за счёт MLA+ обеспечивается средняя яркость 275 кд/м2 при пиковой 1300 кд/м2. Дисплей монитора охватывает 99 % цветового пространства DCI-P3, есть сертификат VESA DisplayHDR True Black 400.

Технология HyperNits за счёт интеллектуальных алгоритмов повышает яркость HDR-контента и сохраняет детализацию в светлых областях картинки; доступны режимы HyperNits High и HyperNits Medium. Тактические игровые функции повышают точность управления при запуске игр в жанрах шутеров от первого лица и многопользовательских боевых арен. Tactical Switch 2.0 позволяет мгновенно менять разрешение и соотношение сторон экрана; Ultra Clear снижает эффекты размытия при движении; Black Equalizer помогает лучше видеть детали в тёмных сценах.

Для снижения риска выгорания OLED-панели в мониторе Gigabyte GO27Q24G используется система AI OLED Care. На случай длительной работы монитор предусматривает поддержку технологий защиты зрения с сертификатом UL. Наконец, решение OLED VRR Anti-Flicker регулирует диапазон переменной частоты (VRR) и снижает эффект мерцания у экрана.