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Китай научился ловить ракеты тросами — первая ступень успешно вернулась после орбитального запуска

Китайские учёные в некоторой степени воплотили в жизнь шутку Дмитрия Рогозина про батут и ракеты. Новая китайская система подхвата многоразовой первой ступени представляет собой систему тросов и растяжек на морской платформе, дополнительно гасящих энергию спуска ступени. Сегодня рано утром первая ступень ракеты «Чанчжэн-10B» впервые была испытана возвратом на морскую платформу — Китай стал второй страной в истории, освоившей этот приём.

Источник изображения: CCTV

Источник изображения: CCTV/Weibo

Двухступенчатая ракета-носитель «Чанчжэн-10B» стартовала 10 июля 2026 года в 12:15 по пекинскому времени (в 07:15 по московскому времени) со второй площадки коммерческого космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Примерно через шесть минут после разделения ступеней ускоритель вертикально снизился к морской платформе и был успешно захвачен установленной на ней системой тросов. Для Китая это стало первым управляемым возвращением ступени, участвовавшей в орбитальном запуске.

Вместо посадки на выдвижные опоры, как у Falcon 9 компании SpaceX, китайские инженеры применили морскую систему улавливания. На нижней части ступени установлены посадочные крюки, которые при зависании над платформой входят в зацепление с натянутой сетью тросов. Такая конструкция позволяет отказаться от тяжёлых посадочных опор и соответствующих силовых элементов на корпусе ракеты, однако требует исключительно точного управления положением и скоростью ракеты: ступень должна попасть в ограниченную зону захвата практически в вертикальном положении.

«Чанчжэн-10B» представляет собой двухступенчатую ракету среднего класса высотой около 70 м и диаметром 5 м. По характеристикам ракета может считаться близким аналогом SpaceX Falcon 9. Первая ступень оснащена семью двигателями YF-100K, работающими на керосине и жидком кислороде, а вторая использует кислородно-метановую двигательную установку. Заявленная грузоподъёмность носителя составляет не менее 16 т на низкую околоземную орбиту. Ракета разработана Китайской академией технологий ракет-носителей (CALT) для коммерческих грузовых миссий, включая массовое развёртывание низкоорбитальных спутниковых группировок.

Успешный возврат ускорителя вывел Китай в число стран, освоивших возвращение ступеней орбитального класса, хотя до регулярного повторного использования ещё предстоит подтвердить сохранность конструкции, двигателей, баков и теплозащиты. Разработчики намерены подготовить возвращённую ступень к повторному запуску до конца 2026 года — именно такой полёт должен показать, способна ли система не просто возвращать ракету, а действительно снижать стоимость запусков.

Ещё один важный аспект сегодняшнего испытания — это проверка систем для усиленного варианта ракеты-носителя «Чанчжэн-10A». В этой конфигурации первая ступень получит уже не 7, а 21 двигатель. Это будет ракета для покорения Китаем Луны. В феврале этого года первая ступень «Чанчжэн-10A» была испытана с прототипом лунного корабля Mengzhou («Мэнчжоу») для проверки режима аварийного спасения экипажа. Сегодняшнее испытание добавило данных по ракете в режиме возвращения ступени и приблизило Поднебесную к высадке тайконавтов на Луну.

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Теги: многоразовые ракеты, китайские технологии, запуск ракеты
многоразовые ракеты, китайские технологии, запуск ракеты
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Китай научился ловить ракеты тросами — первая ступень успешно вернулась после орбитального запуска
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